反擊「普亭漲價」 拜登釋出戰略石油

拜登 總統前天宣布抑制40年來最高通膨的重大措施，前所未有的每天釋出100萬桶戰備儲油，為期半年；他也將要求國會立法對租賃公共土地卻未增產油氣的能源公司開罰。拜登同時還宣布要動用「國防生產法」，加速生產電池與綠能設備所需的關鍵礦物原料。這相互矛盾的重大政策， 凸顯拜登做為戰時總統的左支右絀，毫無辦法。此舉可短暫降低油價 ，但對實際駕馭通膨效果有限，更替民主黨期中選舉自掘陷阱，推向敗選。

拜登把當前國際高油價，歸罪於引爆烏俄之戰的普亭 ，稱為「普亭漲價」(Putin's Price Hike)。白宮聲明中三個英文字的第一個字母都大寫，可見拜登已標定普亭為高通膨的主謀。但早在普亭發動侵烏前，全美通膨率在2月初就已達40年新高，公認是聯準會錯估疫後經濟復甦與供應鏈中斷造成的雙重衝擊。烏戰與隨之的國際制裁，更是火上加油。

石油價格深受國際市場與國際政治影響，拜登影響能力有限，只好從自己戰備儲油著手，每天釋出100萬桶，連續六個月，共釋出1.8億桶，恰好到期中選舉投票前夕。這是拜登過去六個月來第三度釋出戰略儲油，也是美國1973年能源危機建立戰略儲油以來，最大規模的釋出。

高盛金融分析指，此有助短期降低油價，但沒有解決結構性供應不足問題。還有能源專家指美國目前戰略石油儲備達5億6830萬桶，為2002年5月以來最低水準。六個月之後，能源部必須回補儲油，屆時再度造成市場緊縮，油價仍高。

目前看來，除了英國等盟國計劃跟進外；俄羅斯是會員國的石油輸出國家組織與結盟油國(OPEC+)立即表態，依原定計畫5月逐步提高產能的計畫，不會跟進，國際原油市場價格波動有限。由此更可看出，拜登釋油措施是美國領頭而行，主要是拜登政府為半年後期中選舉的保命措施。

烏俄戰局已進入第六周，俄羅斯拿談判聲東擊西，整補調整，重新發動攻勢，美歐不信普亭任何承諾，現階段和談不會有真正結果，有結果也不能真正付諸執行。侵烏之戰，一年半載難見和平曙光，而戰略釋油以半年為期，各方都認為短期國際油價與帶來的高通膨，皆難以擺脫「普亭漲價」。

就國內政情而言，選民疫後的生活壓力，拜登必須要解決。美國汽車協會(AAA)公布最近汽油均價為每加侖4.2元，但今年初的汽油價格為3.3元。拜登自己也承認不到三個月內，汽油價格上漲近1元，民眾在超市餐館已真實感受百物漲價。

期中選舉投票日還有七個月，拜登在目前各種民調指標都低迷不振，甚至有民主黨民調專家已稱「無解藥拉拔拜登民調」，即便在制裁普亭援助烏克蘭上有所好評，但高通膨高物價，無助整體選情，如果失去眾院多數，民主黨所有綠能政見，都要束之高閣。

事實上，拜登的釋油措施，已經與黨內鼓吹綠能的激進派主張背道而馳。在兩年前大選中親口承諾要讓石化能源「見不到明天」的拜登候選人，現在卻要大量釋油，更要業者加速加量生產，如果能源公司長期租賃聯邦土地，卻沒有增產油氣，要國會立法處罰。可是剛上任時，卻急著要取消所有鋪設內外油管工程，加強審核開採條件，更在貸款增產上增綁法令，既然如此，為何當初。

拜登知道此舉必招來「氣候暖化」示警者撻伐，同步祭出「國防生產法」要加速鼓勵生產電動車電池所需的鋰鎳等關鍵礦物，藉此展示他不忘綠能初衷，安撫黨內。

最新昆尼別克大學最新民調指出，41% 選民認為高汽油價格，拜登要負責；24%認為是普亭侵烏的責任，24%認為油公司貪財。拜登雖釘上「普亭漲價」標籤，做為文宣說帖，但選民眼睛明亮，心中有數。

拜登在迎戰普亭之際，也在進行政治豪賭。釋油之舉如果有效，可為各州陷入苦戰的民主黨候選人，面對對手猛烈批評，提供防彈衣，扭轉期中選舉敗象，但眼看戰略釋油難以達到效果，拜登恐將輸掉期中選舉，輸掉2024，成為一任總統，中東油國訕笑，百姓忍受高油價，更會讓全國進一步深陷高通膨高物價的經濟衰退。