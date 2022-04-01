北京四大誤判 喪失改正能力

從年初至今，北京多項政策暴露出嚴重失誤，令人對權力定於一尊的中共政治體系，產生懷疑。以俄烏戰爭來說，習近平 在2月初北京冬奧開幕那天，與俄國總統普亭 會面，並公布一「中俄聯合聲明」，揚言中俄「友好沒有止境，合作沒有禁區」，舉世因此懷疑，他不可能不知道普亭在冬奧結束後，將要入侵烏克蘭，普亭甚至可能取得他同意後，才發動戰爭。除了對俄政策，習近平在過去三個月至少還有三項重大失誤，包括清零政策、香港 政策和經濟政策。

習近平掌權十年，在第一個五年，權力已定於一尊，事情都由他一人拍板，七常委組成的政治局常委會形同虚設，黨內其他派系聲音遭排斥，他只聽習家軍的拍馬屁消息，因此這些政策都有類似的三部曲：決策本身不合理、決策在現實中證明失敗、決策雖然錯誤，不但沒有改正，反而加強推行。

這個過程反映出，中共政策一經決定，就失去改正的可能。這四大政策分別是：

一，莫斯科29日說，將會「縮減」進攻基輔的軍隊，美國防部表示，俄並沒有撤回軍隊，只是重新部署，改攻烏東。但實情更可能是俄軍對基輔的攻勢已經失敗。習近平簽署聯合聲明時，難道沒有想過俄軍可能會戰敗？如果他有所警覺，就不可能簽署那份同盟協定，這樣的協議內容，必將被寫入歷史之中。還有六個月，中共就舉行20大，這是習近平延任的歷史性時刻，但也是他被歷史評價的時刻，為了聯俄抗美，使西方世界認為他為普亭的侵略行為背書。

二，過去三個月，傳播力強的變種病毒Omicron攻破大陸的清零防線，證明習親自拍板的「清零政策」全面崩潰。過去兩年，北京一直宣傳，清零成功，但現在遇到Omicron的挑戰，抗疫神話幻滅。1750萬人口的深圳和2600萬人口的上海相繼封城。由於各地紛紛封城封區，交通封鎖令人回不了家，市場被封令人做不了生意，而禁足者斷炊斷糧，民怨爆發，集體抗議，深圳南頭22日上千人上街，抗議無理封鎖和食物不足，28日開始「封控」的上海，市場搶菜，民怨也正在累積。

三，過去兩個月，香港出現開埠一個半世紀以來前所未見的混亂。2、3月是「第五波疫情」的爆發高峰，3月中官方公布的確診人數已超過100萬，但據專家估計，大量民眾沒有登記，實際感染人數已達350萬，幾占了全港人口的一半，即每2人就有人感染，原本不可能實施的清零政策，就是社會大亂的基本原因。

由於習近平親自下令，香港必須貫徹清零，傀儡港官毫無彈性，每發現確診者，立即封區封樓，並在封鎖區內進行全面檢測，因此嚴重擾民；因為清零，餐館和商店關門，飲食業和零售業全面蕭條，無數人停工失業；外企和外籍人士紛紛離境，威脅「國際金融中心」的正常運作。自鄧小平以降，中共對港政策向來以維護香港穩定繁榮為目的，至此而告終止。

四，中國去年第四季GDP增長跌至4%，經濟出現嚴重滑波；「人大」將今年的增長目標訂為5.5%，但彭博報導，中國今年第一季，因清零政策，經濟進一步減速，如果第二季的情況得不到改善，還會繼續下滑，估計全年增長只有4.2%。

習近平去年全面打擊私企，本來是中國最有活力的互聯網平台，包括阿里巴巴、騰訊和滴滴出行等，收入和股價大幅下滑。去年推行的「共同富裕」政策，已導致資金嚴重外流，這都讓經濟情況雪上加霜。

舉凡權力越集中的體制，最上位的人，往往聽不到真相，以近日烏克蘭戰爭為例，美國官員引述解密情資指出，俄羅斯總統普亭受到幕僚們誤導，不了解烏克蘭當地情況，貿然決定動兵，現在幕僚更不敢告訴他，戰爭進展不佳以及西方經濟制裁所造成的衝擊。

戰場上的勝負，很嚴酷的會證明政策的優劣，同樣的，無情的病毒與下滑的經濟，也將繼續追擊習近平的錯誤決策；政策錯誤不可怕，但是可怕的是，受限於權力結構，沒有人敢指出來政策需要改正，這是中國決策最深沉的危機。