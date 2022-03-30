普亭如真敢動用核武 西方怎麼辦？

俄軍在烏克蘭，頻傳壞消息，現在局面不是冷戰，但可能比冷戰更危險。普亭 面臨絕境，傳俄軍已有兩位中將、五位少將和十餘位上校陣亡，多個精銳勁旅被殲滅，上千輛坦克、上百架戰機被毀，絕望中，俄軍18日發射「匕首」超高音速導彈襲擊烏克蘭一個地下彈藥武器庫。美歐擔憂，普亭可能動用生化武器，甚至小型核彈 。

俄國杜馬（國會）副主席日里諾夫斯基戰前曾在電視上發表言論，宣稱「起來吧！偉大的國家，起來與北約的黑暗力量進行一場致命戰鬥！」、「我們將是唯一的國家，世界上的超級大國」、「他們最終都被摧毀！只有莫斯科」、「我們將為徹底毀滅而戰！我們將摧毀半個歐洲，美國的一半也將被摧毀！」。

這些言論印證金融時報專欄作家拉赫曼擔心的，普亭正變成「瘋子」，掌權太久，愈來愈脫離現實和偏執，讓獨裁專制的大腦指揮戰爭，而由民族主義顧問組成的小圈子非常危險。

網傳普亭2000年曾說，「沒有俄羅斯 ，還要這個世界幹什麼」，普亭的極端民族主義性格，曾讓中國許多崇拜「俄爹」的粉絲激動萬分。世界流傳「莫斯科不需要眼淚」，更讓人相信普亭遇失敗不會認輸，可能狗急跳牆，既可怕又恐怖。

俄軍18日首次使用五倍音速導彈，明顯想威嚇美歐。但專家說，俄軍缺晶片，先進導彈數量有限，開戰後已使用逾1000顆各型導彈，美方情報評估其失敗率達20%至60%，比率驚人。普亭戰前下令核武部隊進入備戰狀態，俄國有逾6000枚核彈，1500枚已部署，更讓西方和世界擔憂。

俄軍戰況遠不如預期，普亭戰敗是早晚的事，會不會動用核武救急？一，較樂觀看法認為，他只是慣性威脅。普亭2018年曾炫耀俄國核武庫天下無敵；2019年說，俄國超高速導彈全球領先。但就像俄軍在烏克蘭的戰力、戰術和後勤補給一樣，根本是瞎吹牛。

二，歷史上，俄羅斯用核武威脅敵手屢見不鮮。1969年中蘇交惡，如非美國力阻，蘇聯曾想用核彈攻擊中國。2020年6月莫斯科發布官方核武威懾基本國策，認定威脅升級核武或首次實際使用核武，是可以導致衝突降級的行為，符合莫斯科利益。

三，蘇聯曾有許多濫用核彈前科，1963年用小型核彈在烏茲別克消滅天然氣田大火、1965年用小型核彈爆炸開鑿水庫，但水庫輻射超高的水無法使用，水利部長還曾裸身跳水、用手捧水生飲想證明水質乾淨。如今水庫成觀光區，遊客須穿戴防護衣才能參觀。蘇聯曾在國境內核爆39次，聲稱要了解國家地質結構，包括想開鑿裏海運河，都有影片或報導為證。

普亭下令核武提升戰備後，拜登公開回應，美國無意提升戰備警戒，避免升高國際緊張。但這種軟調有如間接鼓勵普亭囂張行徑，證明他的核武威脅有效，逼西方不敢直接參戰、不設禁飛區，拜登被共和黨人嚴詞批評策略失誤。

情況如惡化，美國和北約並非不可能直接參戰，就像澤倫斯基質疑的「你們那麼怕俄羅斯嗎？」白宮已成立國安官員組成的「虎隊」(Tiger Team)，研擬一旦俄羅斯生化武器或核彈攻擊的因應，包括出兵北約的臨界點。

普亭如動用核武，較可能用小當量核彈攻擊烏克蘭，烏東親俄區不會成目標，如選基輔攻擊，距白俄和俄羅斯領土太近，輻射塵將飄進俄國讓俄人同遭其害，禍延子孫。而選擇北約國家作攻擊目標，必然引爆三次世界大戰，讓地球人類毀滅，普亭敢這麼瘋狂嗎？

另外，普亭如下令動用核武，俄軍將領、親信和寡頭們是否支持，都是關鍵。美俄情報、外交管道都有聯繫溝通。而普亭一旦發動核戰，美國如何因應，包括先發制人、攔截報復等都屬極機密，外界所知有限。最怕各方都認為不會有核戰，疏忽反而爆發核戰。

如不幸俄羅斯和西方爆發核戰，中國最可能倖免。核戰保證互相毀滅，逼各國節制動武，如今卻讓無核國家聽任擁核國宰割，烏克蘭在蘇聯崩潰後，如不自願銷毀核武，普亭可能不敢入侵。這種態勢刺激各國，日韓都可能成核武國家。普亭打開了潘朵拉魔盒，但願人類不致面臨浩劫。