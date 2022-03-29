烏戰讓美國現形 再也叫不動世界

儘管許多分析認為，俄烏戰爭中，美國率領盟友制裁俄羅斯 ，讓美歐團結、鞏固美國在世界領導地位，美國將成最大受益國。但現在看來，美國面臨短多長空，亞、非、中東和拉美許多國家拒絕譴責俄羅斯，無意介入俄羅斯和西方的衝突。美國這回真的叫不動世界，中國、印度的態度尤其明顯，意味世界秩序正重組，呈現多極化世界，美國難再呼風喚雨。

不少人認為，美國專注俄羅斯和歐洲，讓中國無形中再獲益。即使北京不提供武器、物資給俄羅斯，正常經貿往來如石油 、天然氣和一般商品貿易照舊，中俄經貿結合將更緊密；日後是否擴大武器軍備等合作，要看戰局發展、美歐制裁俄方結果和俄羅斯政局而定。

美國失去全球動員能力，體現在：一，聯合國大會3月2日以141票贊成、5票反對、35票棄權通過譴責俄羅斯案，中國、印度、伊朗都投棄權票，非洲54國有17國棄權，另八國沒投票。非洲最大國家南非總統拉馬佛沙把俄軍入侵烏克蘭歸咎北約。習近平日前和拉馬佛沙通話，新華社報導，習指中斐是「同志加兄弟」友好關係，雙方在烏克蘭問題立場相近，顯然美國對非洲影響力持續下降。

二，美日印澳「四方對話」(Quad)拉攏印度，但印度在聯合國投棄權票，宣布購買俄羅斯300萬桶石油，日後如擴大經貿武器等交易不讓人意外；印度稱「我們站在自己這一邊」。北京外長王毅25日訪印度，明顯是見縫插針，想離間Quad，美印關係出現新變數。

三，拜登要求沙烏地阿拉伯、阿聯酋增產石油平抑國際油價，卻被拒絕。盛傳中國和沙烏地正洽談以人民幣交易石油，此舉勢將撼動美元全球石油交易貨幣地位，觸動美國的乳酪。利雅德當局也許在盤算「以中制美」，對照習近平5月可能訪沙烏地，美沙關係動搖，美國在中東叱吒風雲的日子或將一去不復返。

四，東協(ASEAN)外長聲明避提俄羅斯，未使用「入侵」字眼，只有新加坡加入制裁俄羅斯；美國對中國的老地盤照樣吃不開。

五，墨西哥總統說，不會因俄國入侵烏克蘭而對俄經濟制裁。巴西在譴責案投贊成票，但其總統拒絕譴責普亭 。薩爾瓦多、古巴、玻利維亞和尼加拉瓜都投棄權票，美國對後院國家影響力持續衰退。

俄烏戰爭將讓美國獲短利，體現在外交、軍備和貿易上。美歐因普亭威脅再度團結，戰後北約可能增加多個前蘇聯加盟國加入。歐洲重新武裝，美國軍售增加，軍工複合體獲暴利。德美磋商天然氣進口，美國將提供歐洲150億立方公尺天然氣，增產頁岩油出口，價格比俄國高，歐洲民眾被逼埋單，難免怨聲載道。美歐關係分合，未必全有利於美國。

習近平欽定中俄「友誼無上限、合作不封頂」，駐美大使秦剛卻說「合作不封頂，但有底線」，美國施壓下，北京開始細部調整習的說法。中石油、中石化已停止和俄方談判新協議，但中國需要更積極行動勸說或施壓普亭收兵。

北京想獲新戰略機遇，手中有籌碼，就看敢不敢用。想深化美中合作、管控分歧，就須和俄羅斯作某種切割。北京可能顧慮幫了美歐，事後西方不認帳；習近平偏左挺俄，難和美歐站同一陣線。何況一旦聯手搞垮普亭，中國立即成頭號目標。

普亭不理會拜登再三警告而開戰，就是藐視美歐實力。從聯合國譴責案、能源等問題發展，美國對全球登高一呼、四方響應的威望不見了，只能靠共同利益維繫。美國能提供世界的好處，目前明顯不如錢多的中國；美歐不直接動武，經濟制裁對美歐自身經濟將有損傷，通膨將持續，各國都受害。烏克蘭戰爭把美國維護民主自由和國家主權的形象，都打回了原形。

拜登訪歐洲強調普亭是劊子手，不能讓他續掌大權，立即引爆更替政權的爭議。美國在海灣戰爭拯救科威特、發動第二場伊拉克戰爭，無論主持正義或推翻外國政權的底氣全沒了，關鍵原因在國力走弱、懼怕核武國家。

戰後俄羅斯如不崩潰、普亭續掌權，世界可能分成美歐、中俄兩大群體，多數國家兩邊不得罪。不是因俄羅斯多強大，而是看到美國自顧不暇、被動軟弱，各國須在多極新世界秩序下保護自己利益，普亭讓美國露出羸弱的原形。