何時才會有華裔大法官？

拜登總統提名 的聯邦最高法院大法官 人選傑克森，在結束參院任命聽證會後，預計可於4月4日司法委員會通過她的提名，交給參院全院於8日投票；目前傑克森獲得民主黨籍參議員一致支持，即使是中間派的西維吉尼亞州參議員曼欽也將投下同意票；而在共和黨方面，參院少數黨領袖麥康諾則表示「無法支持，也不會支持」，很可能共和黨50票都會反對，如此一來，她只能得到50票，亦即全部民主黨票，再加獨立派的選票，不過加上副總統賀錦麗的關鍵一票，可讓傑克森的提名順利獲得通過。

她最後通過，雖不成問題，可以成為首位女性非裔大法官，創造歷史，但支持程度卻難比史上首位女大法官奧康納1981年獲得兩黨99票支持的風光，也比不上2009年首位西裔女大法官的薩多馬友，以68票贊成、31票反對，那麼受歡迎。

基本上，司法委員會長達共23小時的聽證，是黨同伐異的質詢，共和黨參議員的提問，例如種族理論和縱容罪犯等，其實大多脫離法理，衝著本身是非裔和自由派背景的傑克森而來，共和黨人只想藉公開聽證的機會，向美國人表達他們所關心的議題。

然而傑克森作為首位非裔女性大法官，確實有歷史意義。平等人權是美國立國最主要精神之一，由開國至今，爭取人人平權成為「國家工程」；只要稍一回顧歷史，都可找到其中的發展軌跡，從解放黑奴，到1960年代的民權運動，乃至超過一個世紀的女權運動，都是美國國家發展的重要大事。傑克森現在能獲提名與通過，成為第一位非裔女性大法官，當然是歷史向前推進一步。

可是傑克森如成為大法官，恐怕一時半刻對最高法院的判決，產生不了影響，因為現在的最高法院保守派以6票對3票占了壓倒性優勢，作為自由派的傑克森，能夠發揮的影響力有限。雖然本身是保守派的首席大法官羅伯茲，有時可能走中間路線，但目前已成為保守派主導的洪流，自由派勢力皆不足以阻擋自川普時期開始的保守派政治積極主義，無論是墮胎權、投票權、平權法和槍枝管制等自由主義立法，都在一一倒退。

除了傑克森，最高法院另外兩位自由派，一是薩多馬友，二是凱根，兩人都由歐巴馬提名。本身是西語裔的薩多馬友已發展成為最高法院的良心，因為保守派當道，她寫出的少數不同意見，往往展示出為民請命的道德良心，例如最高法院有一案，維持了員警槍擊非裔嫌犯的合理性與合法性，她的反對意見卻同情嫌犯，提到非裔父母如何自小教導非裔孩子，不能與員警講理、時刻將雙手伸出來等。

凱根則相準時機，主動出擊，例如在最高法院處理「歐記健保」人人要買健保的規定，她主動與首席大法官羅伯茲聯手，讓這項規定得以5票對4票獲得支持合憲。傑克森成為大法官之後，在保守派主導下，能否發揮影響力，將是她最重要的挑戰。

柯林頓2016年與總統擦肩而過，美國至今仍沒有女性總統；賀錦麗現在是副總統，如果拜登2024年爭取連任，她就可能要等到2028年才能參選，而美國至今更還沒有華裔 的女參議員和華裔女大法官。

傑克森如真能成為大法官，最高法院將有四名女大法官，即是她和薩多馬友、凱根、以及川普提名的巴瑞特，但讓華人最關心的是，還要多久才會有華裔的大法官？

近三屆總統歐巴馬、川普和拜登，每次挑選大法官，媒體列出的熱門人選，從來都沒有亞裔或華裔，大法官的提名，通常要從在任的聯邦上訴法院法官中去找，上訴法院法官有179人，也由總統提名，再由參院確認。

拜登總統在3月提名的11名法官名單中，有九名女性，其中三名非裔女性補滿巡迴上訴法院的缺額，當時又以傑克森法官出任華府特區巡迴上訴法院法官最受矚目。不過當時就在同一批，華裔女法官潘愉(Florence Y. Pan)也被提名出任華盛頓特區地區法院法官，並於9月24日獲參院確認，成為首都華盛頓聯邦地區法院的首位亞裔女法官，是值得華人期待的。

2010年時，歐巴馬曾提名華裔的劉宏威為上訴法院法官，但遭共和黨封殺；當年他如能通過確認，是最接近華裔大法官的一刻。華人在美國社會不斷在各行各業突破玻璃天花板，我們也期待提名華裔大法官的一日，早些到來。