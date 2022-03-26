首位非裔女性大法官 傑克森創造歷史

參院司法委員會順利結束對拜登總統大法官提名 人傑克森法官(Ketanji Brown Jackson)的任命聽證，目前看來參院共和黨不會杯葛，最快在復活節休會前，就可望在參院全院順利過關，成為最高法院歷史上第一位非洲裔的女性大法官。這是值得紀念的事。

首先這是依憲法三權分立制衡的運作，其全民動員與社會意義不亞於一次總統大選，或國會選舉。因為這是三權之中司法系統最高層的大法官，由行政系統最高階的總統提名，再由立法系統的參院代表人民聽證審核。總統提名人選有政治計算，兼顧社會歷史進程脈動，再由各政黨組成的參議院來通過提名；這說明三權憲法正生機勃勃的運行中，在此公開與透明過程中，我們正在參與「美國實驗」民主制度的歷史締造。

其次，提名聯邦上訴法官傑克森，是拜登總統兌現前一年大選時平權的政治承諾。政治候選人為特定族裔、單一性別，做出承諾，形同對價買票，鎖定特定民主黨 基本盤，但卻沒有激起共和黨的不滿與批評，可見非裔女性的人選，有極高的全美社會與政治共識。其中並非沒有政治計算，民主黨進步派在喪失金絲柏格大法官逝世後的遺缺，而讓共和黨保守派趁機補實巴瑞特大法官，鞏固最高法院保守右傾，因而痛下決心，逼現任大法官布萊爾「自願退休」，為拜登總統開啟提名機會。

第三，拋開黨派立場不論，傑克森法官提名聽證的開場白，現身說明美國夢真實面。傑克森雙親生於黑白種族隔離的歧視年代，都是公校老師，從邁阿密遷到華府工作求學，父親取得律師資格，她與兄長警察都就讀普通公校，她的白人先生是哈佛大學同窗，她是金恩博士民權運動後長大的第一代，她很瞭解自己受益於這個運動的意義。她的背景除了教育，沒有特權，沒有後門關係，她擔任法官不滿20年就能做到聯邦大法官，有自己的努力，也有啟蒙貴人提攜。她的背景與成就得到高度認同，傑克森曾擔任公設律師、多年庭審法官、聯邦罪名量刑委員，有500多件判決文，都是她來自民間、瞭解民情的特質，不同於現任大法官。

這次四天傑克森法官聽證過程雖有火爆，但比2018年卡瓦諾大法官的提名聽證要文明許多。當時雖然共和黨是多數黨，民主黨抓到卡瓦諾學生時代飲酒風波，疑似性擾，找來當事女性，好戲連棚，社群媒體圍毆，卡瓦諾被抺黑攻擊到已體無完膚，多天提名聽證變成極高收視率的煽情劇，全美社會對立。民主黨也達到摧毀卡瓦諾信用的目的。這次在民主黨護航下，共和黨參議員沒有太多刁難，兩天實質上的提問的確也讓傑克森被逼出政治底線。

例如，傳統學校體育競賽，跨性別學生選手有明顯先天優勢，掀起爭議。當傑克森被問及如何定義女性時，她以「我不是生物學者」為答，堅定不讓自己捲入爭議，也暴露她在社會價值論戰中的左派陣營；再如她被連續反覆追問對於「兒童色情犯」的量刑，輕判是否形同姑息犯罪。儘管律師公會高度讚揚她的量刑裁決，並沒有悖離當時法官量刑標準，但共和黨參議員緊追不捨，目的在透過提名聽證，向自己基本盤選民傳遞民主黨姑息犯罪，為11月期中選舉催票。這段提名問話讓大家再次看到政黨鬥爭，無所不在。

在聽證中，傑克森法官清楚回答，如果她為新大法官，一定會迴避今年秋天最高法院審理哈佛大學入學許可歧視亞裔學生一案。但這又是一件非常吊詭的邏輯。傑克森是哈佛大學畢業，如今擔任哈佛大學監事會監事，她答稱會迴避此案，沒有指明她究竟是因為現任哈佛監事而迴避，還是因為她之所以能做上大法官高位，就是因為獲益於平權措施，而此案正是要審理保障少數族裔的平權措施。

近年頻繁的最高法院大法官更換，至此已告一段落，保守派兩位大法官湯瑪斯與艾里托年過70，但仍有至少10年時間在任，通常大法官平均81歲離任，意謂著51歲的傑克森還有至少30年的任期，目前保守派占多數右傾最高法院，仍將保持至少10年。

最後，如果就民主黨在參院50席而言，已是足夠讓她過關，我們認為，既然她的任命不會改變整個最高法院傾右的組合，同時對華人亞裔而言，傑克森法官表態迴避亞裔生入學案，從而提高華生勝訴的可能，就沒有必要拖延投票，應該儘快全院同意她的任命，完成美國歷史上的新憲政里程碑。