北約峰會所面臨的四大議題

24日在布魯塞爾召開的有三個峰會，包括北大西洋公約組織（NATO）、 七大工業國集團（G7）及歐洲聯盟等三大領袖峰會，其中以北約峰會最為重要；其實這是出自拜登 總統的想法，他在十天前開始徵詢意見，希望特別峰會能夠對俄羅斯與全世界，象徵性的展現北約盟國間的團結。

過去30個會員國要有一致的共識決，非常困難，可是針對俄羅斯入侵烏克蘭 ，北約的反應，卻出乎意料，動作之快、幅度之大，前所未見。不過這次峰會前，難免會出現歧見，其中包括了：波蘭提議北約組織維和部隊進入烏克蘭，踏入不直接介入的紅線；如何因應俄羅斯使用化學武器？雖然北約拒絕設立烏克蘭禁飛區，但是有國家要提供S-300防空飛彈與俄製戰機，可不可行？

這些歧見，基本上歸納為四個議題：維持現狀、進一步介入、準備結束戰爭以及中國的角色；首先在維持現有制裁，必須進一步堵住漏洞，制裁才能發揮效果，這就是白宮國安顧問蘇利文在行前記者會中所強調的，「打擊逃避制裁並確保強而有力的執法」。

最大的漏洞就是，歐洲繼續向俄羅斯購買油氣，而且每天高達十億美元，俄羅斯6400億外匯雖遭到凍結，但仍然有足夠美元償還外債，美國提出比照伊朗制裁，將油氣應付款項，存入代管帳戶，以防流入俄羅斯。

部分歐洲國家贊成，甚至主張要對俄羅斯油氣全面禁售，但是德國卻不願意鬆口，強調這對歐洲經濟的打擊，會超過對俄羅斯，匈牙利、保加利亞與荷蘭也持保留立場。

但另有一派認為，目前經濟制裁遠遠不夠，必須採取更進一步的軍事介入，以防止烏克蘭出現人道危機，或是嚇阻俄羅斯使用核生化武器；這些主戰派認為，目前烏克蘭有四個北約鄰國，如果算入白俄羅斯 ，會有七個北約鄰國，暴露在俄羅斯直接軍事威脅之下，必須向俄羅斯發出強烈訊息，劃出紅線的做法，譬如不運送戰機給烏克蘭，只是自縛手腳，北約應該表示，不排除所有可能，以求最大程度的嚇阻。

北約峰會上還決定在歐洲東部盟邦，包括保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克派駐四個戰鬥群，加上目前在波羅的海三國和波蘭的北約部隊，從波羅的海至黑海的東翼，擁有八個北約跨國戰鬥群駐紮。

第三個北約必須要考慮的，就是審視俄烏現在提出的和平條件，考慮如何結束戰爭狀態，以及戰後重建問題；由於難民潮與經濟衝擊，歐陸各國的和談壓力，肯定要比美國要大，而烏克蘭的和談壓力，又要比境外各國的壓力為大，彼此相互牽制，烏克蘭必須考慮美歐的意見，而歐陸也要考慮美國的意見。

美國其實不願意太快進入停火和談，因為根據歷史經驗，戰爭結束時的狀態，就是勢力劃分的狀態，二次大戰後，美蘇劃分德國、南韓，延續長達60年，現在俄烏戰爭如何結束？怎樣劃界？也將決定今後勢力範圍，不能輕率妥協，尤其和談的條件，將決定此地區是否能長治久安，例如對烏東分離地區，只有停火，沒有政治解決方案，一、兩年之後，戰火必然重啟。

最後，則是對中國在俄烏戰爭中的角色，如何定位；根據美方的情報，中國正在考慮提供俄羅斯軍事裝備，但蘇利文在出發前表示，在拜登與中國國家主席習近平會談至今，未有中國援俄跡象，美方仍會持續監控中，可是美國希望歐洲對中國不要有幻想，讓中國無從分化，拜登也警告，中國要清楚與西方未來經濟聯繫更勝於與俄羅斯。

中國方面樂觀的認為，4月1日中歐高峰會沒有取消或延後，意味著歐中關係沒有生變，歐洲仍然希望與中國維持強固的經貿關係；但現在看起來，未必如此，反而是歐洲希望維持這管道，直接對習近平施壓。

歐洲的立場，雖然不願意把中國往俄羅斯那邊推，但已經為了制裁俄羅斯做出莫大的犧牲，也希望嚴正警告北京，支持普亭繼續入侵，是不能被接受的，「如果中國不加入國際社群，意味著對歐中關係，會有後果」。

這些議題或多或少都在北約或歐盟內部有爭議，在籌畫對烏克蘭戰爭的下一步時，需要耐心整合，盡力說服，如果沒有完全共識，就難以成為真正的抗俄同盟。