英國歷史學家安德魯‧羅伯茲擅長寫虛構式的歷史，就是「如果歷史發生了這樣的轉變，會有甚麼結果」，他在編輯「What Might Have Been」書中，收集了12則虛構式的歷史書寫，譬如，假如西班牙無敵艦隊真的成功登陸英格蘭，歐洲的民主政治還有可能興起嗎？或者，拿破崙戰勝俄國，歐洲會不會就此統一？歐元會提早出現嗎？還有就是，假如日本不曾偷襲珍珠港，美國還會對日宣戰嗎？

此刻正值俄烏戰爭之際，不禁讓人猜想，如果川普 現在是美國總統，普亭 會不會入侵？川普能不能團結盟友，堅定支持烏克蘭 ？甚至揮兵進入烏國，與普亭展開世界大戰？

川普自己是最早開始這個話題的人，他在3月5日告訴共和黨的金主們，他會怎麼處理俄烏戰爭中，逼中國表態的問題；川普說，他會把F-22畫上解放軍空軍的標誌，去轟炸俄國人，說：「是俄羅斯人做的，不是我們」，然後坐山觀虎鬥，讓俄國與中國打起來。

這件事的荒謬，讓人嚇到出了一身冷汗，並不在於冒充中國軍機，可不可行，而是如果川普仍然是美國總統，他可能真的會這樣做，據報導，金主們哄堂大笑，但是從過去行徑可知，川普未必是當成笑話講。

川普至今仍然在每一個公開或私下場合，堅稱拜登陣營舞弊才贏得2020年的大選，還說會比任何美國總統都對普亭強硬；可是他卻絕口不提，他曾一再稱讚普亭機智、聰明；在高峰會上，他還附和普亭的說法，稱俄羅斯絕對沒有介入2016年總統選舉，公開打臉自己情治機構的調查結論。

他接著又在12日的公開集會上稱，他擔任總統時，美國很強大，通過實力，實現和平，他如果還是美國總統的話，普亭絕不敢入侵烏克蘭，「假新聞說我的性格會讓我們陷入戰爭…但實際上是我的性格讓我們遠離戰爭」。

根據哈佛美國政治研究中心的民調，竟然有63%的美國人同意他，認為川普在位的話，普亭不敢入侵烏克蘭，其中共和黨選民有85%，而民主黨選民也有38%。共和黨前駐聯合國大使海理則解釋，這是因為川普強硬反對北溪二號興建，增加國防預算建軍，以及讓美國能源自給自足。

海理的理由似是而非，這些事並不是為了阻擋普亭而做的，而是為了其他目的，如果起了作用，只能說是後見之明。

尤其這次危機，顯示北約在美國領導下空前大團結，對抵制普亭起了關鍵性的作用，但是川普任內，卻每每嘲笑北約是「紙老虎」，他逼其他北約會員國要增加國防軍費，卻始終不肯重申北約憲章第五條「集體防衛」的承諾，大家相信，如果川普成功連任，將退出北約，以及撤離駐外美軍。

但反諷的是，如果川普當政，普亭不會入侵烏克蘭的真正原因，卻是因為北約弱，而不是北約強，普亭會發現北約完全沒有威脅，在川普治下的北約，變得分崩離析，甚至美國會退出，更遑論東擴，讓普亭覺得可以主導歐洲。

川普也從來沒有真正關心過烏克蘭，美國前駐烏克蘭大使接受訪問時指出，在川普心中，烏克蘭只是一枚棋子，用來促進個人政治利益，在2019年彈劾案調查時，所公布的電話紀錄顯示，川普向烏克蘭總統澤倫斯基以軍事援助施壓，來達到自己政治目的，這無疑的鼓動了普亭入侵的野心。

當然也有人說，就是因為拜登在去年阿富汗撤軍的混亂，以及神學士迅速征服阿富汗，鼓勵了普亭突然入侵，因為莫斯科認為美國來不及反應，到時候生米煮成熟飯，要反應也太晚了，川普在位絕不會發生這種事。

川普還習慣以個人交情，來解決外交問題。他再三強調說，沒人能像他這樣能與普亭溝通，但是這樣的話，聽起來也很像拜登之前所說的，習近平是他的老朋友，他很了解習，可是兩次視訊通話，並沒有辦法說服習近平與美國合作，反而讓美中競爭愈來愈烈。

「川普如果是總統的話」這個討論還會繼續下去，而這不僅僅是學術上的探討，更是非常有可能成真的，川普現在是共和黨呼聲最高的總統參選人，他2024年回到白宮的可能性非常之高，不僅美國擔心，歐洲關切，普亭也在看著。