美國避戰 台灣切莫學烏盲目冒險

「台灣是下一個烏克蘭 」，或「台灣不同於烏克蘭」，成為華人世界觀察烏俄戰爭最重要的兩個參考軸心。台灣媒體和民眾看烏克蘭在美歐支援武器和物資下，讓俄軍頻遭重擊，紛紛投射在台海兩岸萬一開戰的想像上，卻忽略烏克蘭付出慘痛代價，而美國卻避戰。台灣如盲目相信美承諾，以台獨挑釁大陸，可能將台灣變成烏克蘭；而美國顧忌和擁核武的大國交戰，台灣依賴美國保護，可靠嗎？

拜登總統11日簽署國會通過的法案，禁止美國政府製作、採用或展示台灣被標示成中國一部分的地圖，這是符合兩岸現狀的另一新舉動，俄烏戰爭正酣，美國持續「切香腸」；而北京回應「後果將讓美方難以承受」，兩國繼續政治角力。

對普亭耍流氓侵略烏克蘭，不惜或不懼挑起第三次世界大戰，美國確實有顧忌；拜登更缺乏甘迺迪總統1962年應對古巴飛彈危機，不惜讓美蘇陷入核戰，所表現的勇氣、魄力和謀略；可以說，美國已不復當年霸權的國力和氣勢，拜登再三宣示不派軍進烏克蘭參戰、拒設禁飛區、避免和擁核的俄羅斯 交戰，示弱的說法，間接鼓勵普亭的野蠻行徑。

美歐團結對抗俄羅斯，全球輿論譴責普亭，但西方迄今僅提供武器和物資支援，讓烏克蘭軍民獨自奮勇用鮮血生命抵抗。台灣政府和民眾強烈同情烏克蘭，反映相同處境的集體心理投射，寄望美歐對北京犯台也有同樣反應，共軍會像俄軍一樣慘遭痛擊，這種心理不難理解。

但台灣切忌太一廂情願，只從有利自己的角度看問題。大陸想武統吞併台灣態度從未改變，台灣如何防範未然？寶島要像烏克蘭成為戰火下的犧牲品嗎？如何居安思危、為2300萬人家園和子弟生命設想，絕不同於投降主義，反而是理性的思考。這種提醒不是要台灣接受被中共 統一，而是為台灣福祉和台海和平著想。因為除了戰爭，俄烏關係、兩岸關係本都應有更好的解決方案。

烏克蘭和台灣都面臨強鄰或「分家兄弟」要求強行合併，但如果以大欺小、以強凌弱，就不符正義，戰爭更是野蠻、落伍、反人類的罪行，應被譴責。

俄羅斯2014年併吞克里米亞，普亭得寸進尺鼓動烏東兩個分離自治區獨立，想併吞烏克蘭，或逼烏克蘭不加入北約而永久中立，成為俄羅斯的戰略緩衝。烏克蘭作為主權國家不可能照單全收，但暫不加入北約，並非烏克蘭生死所繫，澤倫斯基讓國家和民眾付出這麼高的戰爭代價，日後可能有不同評價或爭議。

同樣，台灣和大陸本同屬一國，因內戰分離，源頭是中共。中華民國1911年建國以來，1949年後除了國際外交承認上節節敗退，卻始終是獨立的主權國家。台灣實施民主憲政、保障自由人權，符合全球文明價值潮流，不容因不接受中共專政統治，就任台灣被中共武力併吞。

所以「台灣不同於烏克蘭」的命題，仍有很多爭議。譬如：一，美國和西方的保護援助是否可靠？美國避戰，迴避和擁核的俄軍衝突，最終是否願意為台灣而戰，與擁核的解放軍衝突？台灣押寶美國必會提供保護，是否很冒險，可能成下一個烏克蘭？

二，台獨如因烏克蘭情勢鼓勵，日後更敢於挑釁中共的紅線，即使有些紅線極顢頇不合理，但國境內開戰，列強提供武器、付出鮮血生命代價，最後家園盡毀，農工業生產停頓，280萬人流離失所成外國難民，「成就」澤倫斯基成民族英雄，烏克蘭卻成了人間煉獄，數十年難再恢復。台灣願意承受同樣的後果嗎？蔡英文是否應學澤倫斯基，或有更好的和平方案？都是嚴肅的課題。

三，台烏國情差異、涉及國際利益性質不同，加上台海天塹阻隔，但戰爭的慘痛代價對烏台或大陸並無二致。中共是否願犧牲沿海城市被導彈攻擊的風險發動武統。俄烏戰爭把中國拖下水，如援俄更將成全球公敵，北京可學的教訓很多，抑制武統聲浪，讓兩岸回歸和平解決就是其一。

烏克蘭戰局漸明朗化，俄羅斯難逃敗局，北京對普亭態度微妙轉彎。台灣不是烏克蘭，切勿過度高估美國的保護承諾、低估戰爭的慘痛代價；北京須警惕「今日的俄羅斯，明日的中國」，切莫低估世界對破壞和平者的嚴厲制裁和後果，必須提防俄烏戰爭的場景在台海上演。