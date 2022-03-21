北京會在俄烏戰爭中漁翁得利？

在拜登 與習近平 近兩個小時的視訊對話中，不出所料，各說各話地表述了各自立場。美國持續警告中國一旦援俄可能的後果，北京 再三重申台灣問題對美中關係的重要性。習近平還是沒有明確表態譴責俄羅斯侵略烏克蘭，但「國家關係不能走到兵戎相向這一步」，願意承擔和平責任，多少也表達了北京堅守中立的態度，緩解美國對中俄結盟的顧慮。

雖然「台灣不是烏克蘭」，但是台灣議題仍然是美中關係的核心焦點。依照新華社說法，拜登強調了「四不一無」：不支持台獨，不尋求與中國打新冷戰，不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。白宮稍後新聞稿表達美國對台政策不變，台美關係「堅若磐石」。習近平說台灣問題若處理不好，將對兩國關係造成顛覆性影響，不過，習也認為，美方對中國戰略意圖作出了誤讀誤判。

習的「誤判誤讀」說，應可以視為對台海情勢緊張的解釋，回應美方對中共在台海軍事動作的關切。習既然要作此解釋，正說明了他願意和拜登「管控分歧」，兩人做成了「保持密切溝通」的共識。

習也持續向拜登抱怨「美方有一些人沒落實日前拜習會共識」，這是循王毅、楊潔篪向美方抱怨的一貫立場，認為美對台政策是「說一套做一套」，這回習當拜登面「告狀」，要求美節制對台關係偏出一中政策的作為。拜習電話會後，中國駐美大使秦剛和美副國務卿薛曼晤談，也重申「四不一無」論點，顯然就是要以台灣問題，交換對俄烏戰事解決的合作立場。台灣方面關切的是，這樣的情勢發展，會不會讓台灣問題變成中方籌碼，使拜登政府挺台力道與作為有所轉變。

秦剛日前投書華盛頓郵報表示，如果中國早知道俄烏危機近在眼前，會盡全力防止此事發生。秦剛說法意在撇清中共事先知情的默契，也被視為中方向中立挪移的訊號。西方許多政治人物期待習近平能居中調停，成為俄烏停火關鍵角色，但北京始終不願輕諾，就是不願輕易捲入爭端選邊，一旦做不好魯仲連，反而可能引火上身，這也是習近平要不斷向拜登表達反對全方位、無差別的制裁立場，提醒美國「要為政治解決留餘地」。

換句話說，習對美表達的關切，也正扣著習近平對內穩局的挑戰。紐約時報說，北京高層相信，在兩大舊強權衰弱的鬥爭中，中國有機會這場動盪中脫穎而出成為勝者。美國困在歐洲，而俄羅斯成為國際棄兒，只能求助於中國。

然而成也俄羅斯，敗也俄羅斯。大陸學者另一種論點是為保中國利益，北京當局須「兩害相權取其輕，並盡快卸下俄國包袱」，因為美將因這戰事重拾西方領導權，中國一旦和普亭綁在一起，處境將更加孤立。類似論點在網路上遭到刪文，也意味北京不樂見向西方站隊。

更關鍵的是，否定與普亭關係，事實上是和習近平叫板，習曾稱普亭「最知心的朋友」，兩人關係緊密是北京常識，習既不能否定日前中俄「無上限」關係，又不願成為西方箭靶，只能尷尬維持這中立角色，不能也無法和俄全然割席，但必須不因而受到西方制裁的拖累。特別是，當中國南方疫情再起，全球通膨壓力升高，北京在經濟上穩局的挑戰艱鉅，習近平要在20大前連任不生變數，就必須讓經濟挑戰不至威脅到政局穩定，也讓習在俄烏戰局中進退格外謹慎。

另一關鍵是，「台灣不是烏克蘭」，但俄羅斯處理烏克蘭問題和北京面對台灣狀況又是如此相似，烏克蘭和北約擴權的威脅論，也如同台灣和美國軍售壓力雷同。習近平所以要扣住這兩議題和拜登深論，就是在認清兩國競爭狀況下，不能因台灣問題或經濟變局，危及習近平在黨內的領導權威，讓戰火燒向北京。

換句話說，在拜習會中，中國官媒裡習近平的霸氣發言，也不經意地流露出北京對世局變遷的不安。尤其一是台灣問題，二是經濟局勢，這兩項是年底20大前習要維穩的關鍵。

美國當下固然需要北京的援手，但仍步步進逼，就是不想讓中國真能坐等漁利，大國搏弈的盤算還有後手，北京其實是小心翼翼，與其說要在這百年一遇的大變局裡創造機運，不如先站穩腳步實在些。