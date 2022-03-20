挺俄、防疫、打富 北京政策急轉彎

在18日的北京 深夜與華府清晨，拜習通電，兩人談了兩小時；談到美中關係、台灣問題，但更緊急的是俄烏戰爭。北京在清晨搶先公布會談情況，卻沒有提到「警告」之事，但紐約時報和CNN等都報導，拜登 當面告訴習近平 ，若北京敢援俄，就必然承受後果。

紐時引述美官員的話說，拜登提到俄軍17日和18日空襲基輔、馬立波、以及烏波邊境利沃夫的情況，飛彈和火箭轟炸的對象是平民；中國如果援俄，協助這樣殘暴的殺戮，就必然要面對「後果」。

後果是什麼？拜登在會談中沒說，白宮的公布也沒說。紐時和CNN都說，那是指「經制裁裁」(economic sanctions)，如果北京對俄有實物援助(material aids)，就會受到經濟制裁。

基本上，拜登在這次會談中無法說服習近平譴責「侵略」，北京也不願與普亭切割，習近平在會談中強調俄烏停火和談，又說中國只會提供人道援助。不過，北京對這場戰爭的態度在過去一周卻明顯地出現轉彎，2月24日俄入侵烏克蘭時，北京官媒吹捧俄國軍力，又狠批美國煽動戰爭，小粉紅們甚至興高采烈地慶祝，這種情況已經完全改變。

美國13日搶先揭露，莫斯科已要求北京軍援和經援。紐時還說，習近平在冬奧前夕的「習普會」已得知俄將侵烏。這一消息傳出，中方連日忙於澄清，說俄沒提軍援要求，外長王毅說不希望戰爭影響中國經濟，駐美大使秦剛說，中國不可能預知侵略，如果早知，不可能不阻止。中俄聯手抗美格局，以及共同謀求改變由美國主導的全球秩序，不會因這場戰爭而改變，但普亭已成公認戰犯，北京也希望與他保持距離，避免因此而疏遠歐洲，讓歐盟更傾向美國。

除了戰爭挺俄，中國的「清零」抗疫政策，也出現急轉彎。過去一周，28個省都爆發新疫情，多個大城市都要封城和局部封城，對經濟和社會造成嚴重影響；1750萬人口的深圳、900萬人口的長春都全面封鎖；上海也局部封鎖，北京加緊嚴防病毒擴散。

習政府推行的「動態清零」，兩年來似乎取得成功，但最近卻受到傳播力強的Omicron變種病毒嚴重挑戰，面臨崩潰。16日，副總理劉鶴在主持一項經濟會議時說，抗疫須與經濟掛鈎，避免經濟受到無必要的衝擊；17日，習近平更在政治局會議拍板說，抗疫必須控制成本，減少經濟損失。

這是兩年來中國政府第一次承認，清零政策對經濟和社會造成負面影響，不再像過去兩年那樣宣傳清零如何成功，還要向外推銷這種抗疫模式。這項政策的轉向，除了直接影響到抗疫措施外，更大的政治意義是，向來高高在上的領導人，不是永遠正確的，如果政策錯誤或已不適用，就必須調整。

還有一項重大政策，也不得不轉彎。去年，習政府大舉打擊私企，互聯網行業、補教業、娛樂業、以及地產業，都遭到猛烈的鎮壓和控制，例如阿里巴巴和騰訊、以及網約車滴滴出行，都遭到反壟斷、以及數據國安和技術國安等的壓制，政府設立新法，用來控制這些21世紀中國大陸最具活力的行業，避免這些公司失控。這波打擊私企的運動中，還包括了逼使富豪交出財富、不樂之捐的「共同富裕」政策。

但這些左傾政策，嚴重打擊了經濟，拖累GDP的增長。中國去年第四季經濟增長大幅減速，跌至只有4%，打擊私企的運動不得不叫停。李克強在人大宣布，將今年的經濟增長目標訂為5.5%，如果讓左傾的打擊私企運動繼續，5.5%的目標將變得困難，觀察家們注意到，近日「共同富裕」的口號，幾乎已經絕跡。

中國最大的科技公司騰訊和阿里巴巴，股價和市值大跌，滴滴去年6月30日在紐約交易所上市時，股價18元，現在只有2.5元。香港股市14日大跌9%，跌幅創六年之最，騰訊和阿里巴巴分別跌了超過20%，中國政府急忙「托市」，宣布採取措施，維持股市和金融穩定。

今年是習近平的「延任年」，在10月20大舉行前，政治、社會和經濟一切都要求穩，一切可能造成混亂不穩的政策，都必須轉彎。