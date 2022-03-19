美國監控中共 在美華人須守法

本周兩件大案，引發華人 社區空前關注，一是紐約知名律師李進進遭客戶持刀殺害，另一件是聯邦逮捕多名社區知名華人，罪名是為中國政府充當特務，收集華人異議人士資訊，騷擾、抹黑、甚至策畫暴力攻擊，包括火燒藝術家創作的諷刺中國領導人病毒雕像。

關於李進進律師不幸命案，李除是口碑甚佳的移民法律師外，同時有六四民運領袖身分，加上是2006年成立的紐約「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」會長，社區知名度高，發生憾事，不免令人起疑，目前被捕兇手作案動機與背景仍待釐清，靜候調查結果。

但遭司法部逮捕與指控的五名中共 特務，都是處心積慮監控反中共政權的在美華人。美方其實對中共國安單位在美的布建與聯絡，早就知情，多有掌握，其中涉及三件案，一是中共指使特務，要以中傷、抹黑、情色，乃至重毆等手法，阻止一名具有六四民運領袖背景的大陸華人，參加紐約州 民主黨國會初選。二是紐約民運圈的王姓學者，被指充當特務，長期為中方情治單位呈報海內外華人民主人士行蹤、聯絡方式、重大民主會議議程與參與者，並以民運背景，密集監控一位香港重要議員，取得香港政情，直接參與中共跨國打壓作業。第三案是劉姓華人與另外兩人，主導破壞在加州的一位大陸藝術家所創造的批習藝術作品。

由於涉案被控者都是社區人士，有相當知名度，案發被捕，讓華人深感驚訝。不少人原以為中共鎮壓管控之手伸到美國，僅是傳聞，沒想到竟然是真，「特務就在身邊」，對聯邦能揪出全案，深感慶幸。

據瞭解，聯邦手上已在調查多件在美中共特務案，但此刻收網乃時勢所迫，因為林姓特務奉命打擊紐約州國會第十選區華人參選人，使用各種手段，使他敗選，而紐約州國會議員初選是6月，現已3月，時間不多，必須早於初選投票前就要破案，不能影響國會初選。

紐約第十國會選區的現任國會眾議員是權高位重的眾院司法委員會主席納德勒，兩年前他是主導彈劾川普的重量級眾議員，初選可不能有意外差錯。美國政府合法性建築在民主投票過程上，中共特務機構或是愚蠢到對美國政治生態一無所知，或是明知故犯，膽大妄為，敢把黑手伸進來，踩到紅線。

就逮捕社區華人，指控充當中共特務來看，顯示聯邦政府並沒有因為上個月取消「中國行動」，而放鬆對中共窺伺美國國家安全的警戒，而是把「中國行動」放到範圍更廣泛的國安戰略架構。

「中國行動」是2018年川普總統任上啟動，目的在反擊中共對美國竊取商業機密、網路盗竊、高等學術研究等經貿間諜活動，這些滲透，在商業交流與學術交流的掩護下進行多年。調查啟動後，陸續揭發美國高科技華人，為中共提升國家科技等類似「千人計畫」的大案，讓華人印象深刻。

但是在政治正確風氣下，此一原本是國安性質行動，被民主黨國會議員與激進亞裔維權團體，轉化成黨爭工具，甚至把「中國行動」貼上反中反亞裔的誤導標籤。

司法部2月底宣布撤消「中國行動」之時，就表明這個名稱誤導了反擊國安威脅工作的本質，取消此一名稱，但「既有的調查案件將持續不停」，同時擴大國安偵調範圍，公開挑明了，聯邦決不坐視，在美的華人社區遭到中共特務的滲透監控。

正值俄烏交戰之際，最近也有幾位俄國裔美人遭逮捕，被控沒有依法向司法部登記申報「外國代理人」，試圖不法影響美國議員與商界人士，安排俄國官員與美方議員與商人見面，影響美國決策，同時透過在美親俄社團組織宣揚俄國官方政策，不過這也說明了美國並非針對在美華人社區，國安沒有歧視。

如今，中共選擇站在「戰犯」普亭一邊，讓在美支持大陸的華人也極為尷尬，我們可以毫不誇大的說，美中之間已是「準交戰」狀態；美方手上早就握有若干大陸華人的不法證據，美方注意的範圍已自象牙塔內華人學者，擴及到社區華人與社團。當前在整體美華人處境，必須認清事實，認同國家，同時遵守法律，即使要兼顧美中利益，也要依法行事，登記為代理人，小心勿蹈美國國家安全利益的法網。