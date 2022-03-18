戰爭升息新疫情 通膨海嘯滾滾來

汽油價格飆升，全美一般無鉛汽油平均價漲至破紀錄的4.32元。在加州，上周原油價狂飆之前，平均價已漲破5元，舊金山15日更漲至近6元（5.86元）；加一次油，就要100元，數十年來所未見。

勞工部上周公布的2月消費物價指數（CPI）示，衣食住行之中，除了穿衣因避疫而未受多大影響，食住行的物價都大漲，買兩個最普通的盒飯，也要超過40元，比疫情 前多一倍。真是百物騰貴，民生沉重，高物價成為數千萬中低收入家庭不能承受的重。

聯準會16日宣布升息 ，雖然只升0.25個百分點，但鷹態畢露，宣布今年之內，還要升息6次，換言之，在今年還有的6次聯準會會議中，每次都會升息一次。

為什麼這麼激進升息？因為聯準會已嚴重落後於通膨，去年秋天錯過了及時升息抑制通膨的最佳時機，2月物價已升至7.9%，眼看3月物價可能因高油價而飆至9%，聯準會只能連串升息，才能追上物價快速上升的步伐。

然而不少華爾街分析師都表示，升息若過頭，可能導致經濟萎縮。高盛11日報告說，美國經濟有35%的機率進入衰退。CNBC財經新聞15日公布的調查顯示，美國一年內經濟衰退的機率達33%。

除了升息，戰爭是導致通膨持續惡化的另一原因，俄烏16日進行談判，可能達成停火協議。但即使停火，俄軍退出烏境，美歐對俄實施空前規模的經濟制裁，仍然對各國（烏、俄、歐盟、美國）造成衝擊。

「歐亞集團」15日的報告說，俄羅斯遭美歐制裁，經濟被孤立，將倒退30年，回到1980年代擺脫前蘇聯影響、進行經濟改革時的狀態。可是美歐對俄羅斯經濟制裁，也將造成「殺敵一千、自傷八百」的反彈傷害，烏克蘭受到戰火摧殘，更不待言。

中國近日爆發新一波疫情，是2020年2月以來最嚴重的情況，也被視為推動通膨的原因：上海和深圳兩大城市都受到影響，北京加緊防範。上海局部封城 ，深圳14日起全面封城；東北的吉林省疫情最嚴重，長春和吉林兩市全面封城。另外20個省也爆發新疫情，截至15日，全國已有5100萬人被禁足。

封城嚴重影響消費和生產，人口1750萬的科技中心深圳，無數工廠停工，富士康在龍華和觀瀾各有一廠，是iPhone生產重地，14日起關廠停產，不知何時才能復工。著名蘋果分析師艾維斯(Dan Ives)14日估計，如果停產一、兩周，問題不大，當季iPhone產量只減少1%至2%，但停產時間延長，麻煩就大了，蘋果14日因此股價大跌。

中國疫情再起，最大影響在經濟。中國推行「清零」抗疫政策，每發現確診病例，就立即追蹤與確診者有過接觸的人，將人追查出來後，再進行隔離，藉此阻止病毒傳播。這種「中國式清零」，自2020年5月起推行以來，未遇到挑戰，所以北京一直宣傳，清零成功，並向國際推銷這一抗疫模式；但2月以來，卻遇到傳播力強的Omicron變種病毒，並在3月中旬，開始大爆發，令清零政策岌岌可危。

香港2月被Omicron攻破，到了3月中旬，每天確診超過1萬例；最新統計，已超過100萬人感染，實際人數可能已達350萬，幾達人口的一半。感染人數從2月每10人就有1人感染，發展到現在每2人就有1人感染，幾乎無家庭能夠幸免，感染者死亡人數，更成為全球之冠（以人口比例計算）。

在清零政策要求下，中國到處封城，關店關廠，嚴重衝擊中國作為世界工廠的生產能力；生產停頓，造成供應鏈中斷，供需失調，助長全球通膨，再次飆升。

美國財長葉倫10日警告說，未來一年，美國通膨將會「高得令人不舒服」(very uncomfortably high)；換言之，未來一年，美國人將無法擺脫惡性通膨(stagflation)的困擾。美國人雖然反俄和支持烏克蘭，可是卻同時抱怨汽油價高；拜登雖然處理俄烏戰爭得當，但民眾卻不管，因為加一次油就要100元，注定拜登和民主黨在11月期中選舉，難有獲勝希望。