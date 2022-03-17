中國介入調停俄烏戰爭 利大於弊

中國國家主席習近平8日在與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲視訊會談中，宣示願與法、德及歐盟保持溝通協調，對烏克蘭 問題發揮積極作用。這一說法，引發海內外華人的連想，認為中國有意挺身而出，調停俄烏衝突，但這個想法是否可行？更重要的是，中國要調停，是件吃力不討好的事，對中國的好處在哪裡？

俄烏戰爭，全球震動，許多國家希望介入調停，但並不是每一個國家都有資格，首先，作為促談者（facilitator），比較容易，利用與兩國的特別關係，穿梭在烏克蘭與俄羅斯 之間，或是做為中立的第三方，讓兩國坐在一起談；以色列總理班奈特穿梭於基輔與莫斯科之間，或是雙方外長到土耳其度假勝地，做第三回合俄烏的談判等都是。

可是如要進一步，成為調停者（moderator），就需要動用自己的國家資源，想辦法鞏固這個協議，防止協議破裂，並非每一個國家能做到的，往往只有大國，才有資格做調停者，像結束波士尼亞內戰的岱頓協議，就是由美國強力促成；之前的俄烏所達成的明斯克協議，雖然由歐陸最大的國家法國與德國，作為中間的調停者，但無力履行協議。

中國的經濟規模全世界數一數二，同時又是聯合國安理會常任理事國，更重要的，中國與俄羅斯、烏克蘭都有深厚的交情，讓中國不只是促談者，更符合調停者的資格。

北京冬奧 期間，普亭專程參加開幕，中俄兩國元首還簽訂多項協議並發表共同聲明，宣示兩國沒有封頂的「背靠背關係」；北京與烏克蘭的關係也十分密切，烏克蘭是中國「一帶一路」倡議中的重要夥伴，中國還是烏克蘭最大的貿易夥伴，烏克蘭每年向中國出口大量的農糧產品。

中國也很難置身事外，俄烏戰爭造成油價與原物料飆漲，作為進口原料的大國，中國的經濟必然受到衝擊；俄羅斯入侵烏克蘭，根本改變冷戰後歐洲安全秩序，這會直接衝擊北約，間接影響印太區域安全，北京難作壁上觀。

中國適時出手協助歐盟處理烏克蘭危機，更有助於降低歐盟與中國之間的緊張，歐盟預定4月1日與中國舉行峰會，若能順利舉行並取得共識，讓《中歐全面投資協定》批准生效，就可望紓解因新疆人權及台灣問題而形成的僵局。

但是除了意願與能力之外，反對中國調停的最大障礙，來自西方國家認為，普亭的入侵軍事行動，事先透漏給中國，受到北京的支持或至少默許，他們懷疑中國的立場並不中立，偏向俄羅斯，即使不是幫兇，也沒有資格調停。

在入侵兩周後，俄羅斯顯示國力不濟，加上受到國際制裁，俄方已向中方要求經濟支援，並且要求中國提供飛彈、無人機、裝甲車和口糧等軍事援助，根據美方情報，中國表示願意考慮。

美國官員除了向英美媒體放消息，通報歐洲盟邦之外，白宫國家安全顧問蘇利文更在14日與中央外事工作委員會秘書長楊潔篪會晤時，警告中方，如果對俄國提供軍事援助或其他援助，將面臨嚴重後果。

雖然中國極力撇清，稱美方是在抹黑，但是俄羅斯也只剩下中國可以做為依靠，俄國財政部長西盧安諾夫13日坦承，俄羅斯的黃金和外匯存底，有將近一半在制裁下遭到凍結，莫斯科將仰賴中國的幫助度過難關。

北京與莫斯科關係，雖然有瓜田李下之嫌，不過正由於俄羅斯只有依賴中國，才不至於經濟崩潰，給了中國對俄羅斯的獨特影響力，中國部分專家學者就建議，中國主動出面調解這場衝突，可能有助於提高中國在西方的地位，以及改善自己「幫兇」的形象。

許多中國人，上自習近平，下自網上的民族主義者，對俄羅斯的處境是同情的，但是中國如果不採取措施，積極應變，將被美國和西方進一步圍堵。在入侵戰爭失利的情況下，中國不能繼續與普亭捆綁在一起，需要儘快切割。

中國想維持中立，但是現在的世局，中立愈來愈難，與其陷於被動，遭到俄羅斯與美國兩面壓力，還不如依照中國近日一再申明的「根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場」，積極參與調停，也許可以走出獨立的第三條路。