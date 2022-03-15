拜登力阻中國援俄 難挽國內頹勢

美國汽油價格狂飆，全美平均油價每加侖逾4.5元，加州更逼近6元，民生消費品猛漲兩、三成，拜登 總統歸咎疫情和烏克蘭戰爭，無關紓困案或政策不當。烏克蘭戰局混沌，傳普亭 向習近平求援，要求提供武器和後勤補給，國安顧問蘇利文邀中國外交最高負責人楊潔篪在羅馬會面，力阻中國援俄。但即使蘇利文最後成功，恐難逆轉民主黨期中選舉失去國會兩院控制權。

眼前拜登、習近平和普亭都面臨關鍵時刻，俄烏談判進入重要階段。中俄冬奧前達成「互信不封頂，戰略合作不設禁區」共識，這時普亭要求習近平給答案了。北京 如答應援俄，普亭就有底氣在談判中壓迫烏克蘭接受條件；反之，普亭可能被迫妥協，中國此刻確實有能力決定世局發展。

美匿名官員披露，普亭已向中求援。蘇利文告訴CNN，中國事前知道俄羅斯入侵行動，華府將密切關注北京是否向俄方提供經濟或物資支援，如發生這種情況，北京將面對美施加的後果，「恐嚇」意味濃厚。

北京如軍援俄，落實中俄軍事結盟，如同和美與北約為敵，新冷戰成真。然而北京經貿嚴重依賴美歐市場，靠俄養不起中國，即使經濟物資援俄，也會被美歐制裁，後果嚴重。中想成為贏家，就須拒絕普亭。

北京應清楚，任何形式的援俄，都等同和文明世界對立，與西方為敵，中國並將從表面中立，變成侵犯外國領土主權的幫凶。但拒絕普亭意味雙方「拆夥」，中俄「不是聯盟而勝似聯盟」成泡影；想折衷取捨、兩面討好已不可能。而俄方最後如戰敗或崩潰，中國援助俄羅斯也會賠上信譽，印證習近平當初聯俄策略並不明智。

反觀拜登政府處境也左支右絀，即使開戰後連串作為援助烏克蘭，路透 ∕ Ipsos民調顯示，拜登支持度從34%升至43%，但高達47%民眾不贊成拜登處理危機的作為。華爾街日報民調，高達57%選民不滿意拜登施政表現。

兩黨不少國會議員認定拜登的烏克蘭政策被動，國會提許多強硬舉動，例如禁運俄石油、取消最惠國待遇、增加駐歐美軍等，白宮都拒絕，但多日後白宮卻採納，顯見政策落後遲緩。

民主黨政府想以內政當焦點，挽救期中選舉頹勢，致政策陷被動，讓人聯想拜登子杭特和烏能源企業的曖昧關係，是否讓拜登投鼠忌器。拜登要求國會批准援烏100億元，國會加碼通過136億元，顯見國會反映主流民意，同情烏勝過白宮。

拜登再三宣示不出兵烏克蘭，共和黨人指責拜登軟弱，讓普亭惡膽更大。高達73%民眾贊成在烏設禁飛區，拜登和北約懼與俄軍交戰，考量大局而未採納，只能靠經濟金融制裁，並讓蘇利文、布林肯奔波於盟友和中國之間施壓普亭。弔詭的是，烏情勢發展若有利，拜登難居功；如失利，拜登可能像阿富汗撤軍一樣再被咎責。

美國民眾很矛盾，既想幫烏克蘭贏得戰爭，但對通膨、油價不滿日增。聯準會升息步調遲緩，怕打壓股市和經濟復甦的政治考量，導致民眾對拜登不滿。從阿富汗撤軍、通膨失控、油價和烏克蘭政策不夠強硬等，民主黨政府一敗再敗，共和黨明年重掌國會兩院機會愈來愈篤定。

美國釋出戰備儲油6000萬桶，協調中日韓印等釋出儲油，都難平抑油價，尋求沙烏地阿拉伯增產，電話卻被拒聽；轉而向敵對的委內瑞拉求助，病急亂投醫，讓美被國際訕笑，如收效不彰，將成拜登新敗筆。

美業界和加拿大重提Keystone輸油管計畫，川普政府批准、拜登上任否決的計畫當初如續興建，現在每天可供美國84萬桶石油，遠超過從俄每天進口50至60萬桶數量。在環保考量下民主黨扼殺計畫，今也成拜登的失策。

美堅持不直接參戰，既避免世界大戰，也想維繫遏制中國的戰略重心不轉移。現在卻須求助和施壓中不援俄，如何「回報」北京？是否放鬆制裁中國？川普時代美減少駐歐美軍，如今駐歐美軍重回10萬，普亭動武間接分散美對中壓力，但美歐空前團結，是否讓拜登有更多籌碼說服北京不援俄？未來如何對北京投桃報李？世局變數太多，拜登、習近平一步都不能走錯。