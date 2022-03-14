徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基

俄羅斯 總統普亭上周五（3月11日）表示，莫斯科與烏克蘭 的會談取得了一些進展。雖然第三回合，俄烏外長在土耳其的談判，沒有任何結果，但是普亭表示，「烏克蘭的談判實際上每天都在進行」，據了解是透過視訊，證實了俄羅斯與烏克蘭存在著秘密談判管道，當被問到危機如何結束時，克里姆林宮發言人表示，他相信烏克蘭正在與美國和歐盟國家討論莫斯科的要求。

烏克蘭總統澤倫斯基 這個時候的表現，特別值得關注，一方面他公開對美國媒體說，願在烏東分離領土問題上妥協，希望與俄國對話，討論分離區中希望作烏克蘭國民的人如何安身立命。

但另一方面，他則是強烈批評北約不直接介入，他在影片中大罵，開戰後「西方的承諾我們聽了13天，一直說會向烏提供空中支援，說要向烏提供作戰飛機，但實際情況並非如此」。

在對俄羅斯與對西方國家，一進一出之間，澤倫斯基開始與過去密切合作抗俄的西方拉開距離。

老實說，澤倫斯基又何嘗不心知肚明，北約之所以嚴拒烏克蘭上空設立禁飛區，或是不敢直接交付俄製戰機給烏克蘭，都是因為不敢直接與俄羅斯軍事衝突，但眼看自己的國家遭到俄羅斯大軍入侵，所謂紅線，對他是沒有意義的。

在布魯塞爾與英美議會視訊演講中，澤倫斯基直接訴諸民意的支持，讓許多人落淚，但這不是西方領導人所樂見的，他們認為澤倫斯基應該密切與各國政府合作，而不要企圖動員民意，向各國政府施壓。

事實上，澤倫斯基的煽情訴求，過去曾發揮作用，原本美英不準備對俄羅斯出口的油氣實施制裁，但是後來受不了他訴諸公眾的壓力，尤其是他對美國國會的影響，讓拜登招架不住。

可是戰場上的形勢最為殘酷現實，烏國人民雖然英勇，可是抵擋不了專業、高科技的現代俄軍，目前兩個口袋正在收緊，一是自基輔西邊、大範圍的包抄，目的在切斷基輔通往西部的補給線，削弱基輔守軍的抵抗意志，基輔市長承認，目前市內糧食與藥品，已支撐不了兩周。

二是在南部馬立波等大城，目的在圍殲在頓巴斯與亞速海北岸，多達12個旅的烏軍精銳部隊，包括亞速營等，如果有成千上萬人遭俘虜，烏克蘭也很難繼續作戰下去。

其實此刻戰場優勢操縱在俄羅斯手中，只要再有一場主要勝利，可以讓烏克蘭答應的條件更多，反而現在和談即將達成協議的消息，多是由烏克蘭方面放出來的，其中包括澤倫斯基自己說，烏克蘭和俄羅斯談判團隊目前已經開始討論相關的具體議題，而談判代表、烏總統辦公室主任顧問波多利亞克表示，目前，雙方已接近簽署一份全面和綜合的協定，都是希望在情勢更為惡化前，經由協議凍結現況。

現在國際上也殷切期盼，和談能夠早日達成，北約秘書長一改之前的口徑表示，北約需要確保當前的俄烏衝突不會升級，不會蔓延到烏克蘭之外的地區，「我們也有責任幫助結束它，而不是擴大」。

這是由於戰爭的衝擊，已經逐漸在歐洲其他國家感受到，不只是經濟加重制裁，所導致的自身損失，逃離烏克蘭的難民人數，更在幾天內達到400萬人，演變為歐洲自第二次世界大戰以來面臨的最大難民潮，這不是歐陸以外的英美所能感受到的。

反而是部分英美人士，最為主戰，一直放出消息「有流亡政府備案」，他們希望誘敵深入，讓俄羅斯陷入烏克蘭的泥沼，拖跨俄國經濟，耗損其軍力，最後讓普亭付出慘痛的代價，黯然下台。

要結束在烏克蘭的軍事行動，普亭現在寧可以澤倫斯基為對手，普亭甚至不排除與他見面談，只是現在時機還未到，所以說俄羅斯派遣殺手傭兵，要解決澤倫斯基，看起來不大可能，澤倫斯基據稱逃過了十幾次刺殺企圖，這是凸顯其英雄形象的宣傳，當不得真。

現在關鍵回到澤倫斯基，他正徘迴在和戰的十字路口；繼續抵抗下去，全國遭到戰火波及，生靈塗炭，沒有北約的直接介入，烏克蘭正遭到凌遲；不如在可以接受的情況下，及早與俄羅斯達成協議，雖然會讓有些想看到他奮戰下去的人不滿，但是澤倫斯基已經沒有別的選擇。