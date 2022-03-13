拜登經濟戰 重挫普亭 震懾習近平

美國中情局長伯恩斯10日向國會作證，指中國國家主席習近平 對俄烏戰爭感到「不安」；他用的英文字眼是「unsettled」，含有「意想不到」的意思，因為意想不到，所以感到不安。伯恩斯的形容，應是實情，俄軍實力顯然被高估，以致戰爭打了兩周，仍攻不下基輔；俄軍不斷進行空襲，導致平民死亡，以及240萬難民逃到鄰國。赤裸裸的侵略和無情的轟炸，使普亭 被舉世譴責，也使與他站在一起的中國，受到懷疑和不信任。

進一步分析習近平的不安，至少有三個更重要的原因。一，普亭公然侵略烏克蘭，根本沒有可信理由，戰爭已進入第三周，他的目的清晰可見，就是要利用空襲，將烏克蘭打到屈服，從此納入俄國 的勢力範圍。但普亭殺害平民和造成大量難民，被舉世指責為侵略者和戰犯，要通緝和審訊他。這是對習近平的直接震懾，因為台灣是民主自由的成功範例，而中共則是獨裁政府，如果他敢公然發兵攻台，所受到的譴責，可能還超過普亭。

二，普亭侵烏，顯然高估了俄軍的實力，也低估了烏克蘭人的抵抗決心，犯了一個戰略上的大錯誤，更重要的是，他低估計戰爭導致美歐大團結，成為一個比以前更強大的抗俄力量，抗俄決心也更強，這是對習近平的另一大震懾，烏克蘭戰爭促成了北約的空前團結，而現在印太各國也紛紛加強與美國的防務合作，如果他敢公然侵台，亞洲北約可能就此形成，北京絕對不願意締造一個更強大的抗中力量。

三，美歐對俄實施的經濟制裁，比上述兩個原因更具有震懾效力；美歐這次找到比2014年俄吞併克里米亞後更有效的制裁模式；以全面、多重、以及更嚴厲的制裁，足以摧毀俄國的經濟，這次制裁的措施和布局，可能是21世紀美中對抗的「經濟戰」藍本；如果北京敢公然侵台，美國和盟友可能會採取類似的制裁模式。

國際所推動的制裁，最重要的是切斷俄國與全球金融的聯繫，方法是將俄國的銀行踢出全球銀行美元清算的通訊系統SWIFT，俄國銀行因此無法與外界傳遞交易訊息。這一措施動搖俄國金融基礎，股市被迫停擺，銀行基準利率飆至20%以上，盧布兌美元和歐元貶值三成，人民湧往提款，要用盧布換美元和歐元。

美歐也把支持普亭的寡頭富豪作為制裁對象，包括普亭本人，被美歐凍結資產，直接對他們造成打擊，富豪因此紛紛逃出俄國，削弱他們對普亭的支持。

拜登又禁止俄石油和天然氣進口美國。油氣是俄國經濟命脈，俄國2021年GDP為1.7兆，其中約三分之一都來自油氣出口。俄六成油氣都輸往歐洲，特別是德國，向來依賴俄國天然氣；但歐盟也知道，不能再依賴俄國，因此痛下決定，10日已提出法案，要在2027年前達到「能源獨立」，不再依賴俄國。

這樣的經濟制裁能對中國有效嗎？中國的經濟規模占全球GDP的20%，已接近美國的25%，所以美國要切斷中國與全球經濟的聯繫，沒有對付俄國（GDP只占全球2%）那麼容易。但中國的強項，在以龐大市場拉攏各國，可是弱點也在，中國經濟與全球密不可分，例如中國對美國的每年貿易額就在6000億美元以上，中國經濟少不了美國，所以美國一旦威脅切斷對中貿易，震懾效果必然巨大。

切斷金融可能比舊冷戰時期的國家圍堵更有效。紐約、倫敦、巴黎、法蘭克福、蘇黎世；以及東京和新加坡等國際金融中心聯手，將可產生巨大效果；香港做為大陸最重要的金融窗口，也可能成為制裁對象。

其實，拜登這次的經濟制裁沿自川普，川普之前對中國發動的貿易戰，以及將華為和中芯國際列入科技禁運黑名單，本來就是經濟戰，由川普而拜登，21世紀的美中對抗，勝負決定於經濟和科技，而不在於真槍實彈。

既然經濟制裁有巨大震懾力，那麼習近平會因此收起攻台的幻想？統一是習近平的政策核心，2013年上台之初，他已表示中國領土一寸也不能被分割，台灣與大陸的分離不能一代又一代地延長下去；2019年鄧小平告台灣同胞書40周年紀念會上，他又特別提到不排除使用武力，台灣必須統一，所以不能小看習的統一決心。

但是有普亭的前車之鑑，北京也勢必學習到，如何避免俄羅斯所犯的錯誤，以及如何抵抗西方的經濟制裁，不過動武所帶來巨大的風險，美歐的經濟制裁又將如此全面、多重、以及嚴厲，在習近平即將開始他的第三任之前，他雖然會盤算，藉由武力收回台灣，會替自己的歷史定位，大大加分，但是恐怕將與普亭一樣，也恐將導致他的身敗名裂，得失之間，歷史抉擇在他的手中。