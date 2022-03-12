戰時國會：戰普亭，戰通膨，戰油價

拜加速援烏之賜，國會終於趕在政府關門前一天，通過1.5兆元的聯邦總支出法案，待拜登 總統簽字正式生效。這個拜登上任一年多來所通過的第一個重大法案，原本還可能要再拖上一段時日，但撞上俄羅斯侵略烏克蘭 ，民主共和兩黨同仇敵愾，不再節外生枝，除了讓聯邦政府能順利運轉到今年9月的2022會計年度，還奉送136億元軍事與人道援烏克蘭，抵抗俄羅斯。

聯邦總支出案是各部門與各種社會福利的支出，維持政府正常運轉，因為兩黨爭議未定，去年延期至今，原本要在11日午夜到期，若無結果，政府又要關門。在國內疫情方緩與通膨高脹之際，又冒出俄國入侵烏克蘭導致世界局勢動盪不安，兩黨均揹不起在期中選舉年，阻撓政事，防礙國家安全等罵名，達成迅速通過法案的基本原則。經過兩黨內外協商，眾院在前一天清晨1時半通過類似1.5兆元政府支出法案，跟著參院也以68票對31票，迅速通過，送交白宮簽字。

這是拜登總統上任利用在國會兩院占多數黨優勢，加上這屬於政府例行支出，基本上通過阻力不大。支出法案在眾院分兩部分表決。首先是國防支出法案，金額總數達7820億元，比去年川普任內增加5.6%，也比拜登所要的多出124億元，這部分以361票對69票通過，可見在國防支出上，兩黨意見一致，其中包括給軍人加薪2.7%、新造13艘戰艦、85架最新F-35s戰機、14輛KC-46坦克。

另一部分非國防的內政支出預算 7300億元，比去年川普編列的增加6.7%，這部分以260票對171票通過，其中共和黨不贊成民主黨，但最後包括在內政預算中的有：拜登總統提議的10億元癌症研究專案(ARPA-H)、多項聯邦教育助學項目(例如裴爾獎助學金)近10年來最大增幅，對能源部政策項目增加10%經費，還有一項受到移民矚目的恢復與改善投資移民EB-5簽證，開放有錢人申請投資綠卡。另外在2018年到期失效、被視為維護女權重要法源的「暴力侵害婦女法」，也被重新授權，重啟生機。還有不久前拜登總統國情咨文所提到增加警力預算部分，這次支出法案也撥出39億元給各州市鎮治安警力，比去年多5億640萬元，這顯示拜登政府以行動反對進步派所要求的「刪減警政預算」。

這次總支出法案有兩大亮點，一是兩黨支持，一是兩黨分歧。第一是法案夾帶歷史性的援助烏克蘭與東歐盟國經費136億元，比拜登總統原本提出100億元還要多。其中包括：給國防部的65億元緊急援助款，給國務院39億元的人道援助款，再列28億元給美國國際發展署救助烏克蘭與東歐的難民。

這部分援烏經費，共和黨原本在參院要單獨成案，最後關頭被兩黨黨團高層協商後封殺，因為要盡快送出，下周再議來不及。由此可見，在援烏一事上，兩黨共識極高，因為對期中選舉，各自有加分作用。

另一個體現兩黨分歧處在於，拜登在國情咨文內所要求的新階段新冠防疫措施經費，在最後關頭被共和黨擋住，民主黨急於通過支出法案，忍痛腰斬，另外成案。拜登原來編列225億元經費做為疫情緩和後的新階段防治措施，這也是拜登在國情咨文中的承諾，但國會只答應編列156億元。這些經費用來做為治療新冠與研發購買疫苗、口服抗病毒藥、單克隆抗體，其餘用於開發預防未來變異的疫苗，還協助全球共抗新冠。

但此一立法協商來回，民主黨竟然挪不出足夠經費，在共和黨質疑抗議下，最終放棄編列，凸顯兩黨對政府的角色與人民自由不受政府干涉之間，仍舊有重大歧異。眾院民主黨改在下周單獨提案，這次無法包裹在預算中過關。

民主共和兩黨參眾兩院，雖然都各自慶祝通過支出法案，但華爾街日報社論指出議員也藉這次支出法案，為自己變相加薪。因為除了之前為聯邦政府機構編列上兆預算外，這個法案還首次為議員各自編列合計五千項大小社區工程，約97億元的專項支出，以帶回選區交代，這是合法明目張膽的買票，一切為了期中選舉勝選，這是美式民主政治選舉真實一面。

在拜登總統即將為支出法案簽字生效之際，美國通貨膨脹2月指數再創 40年來的7.9%高峰，經濟岌岌可危，油價還要再漲，通膨更上看9%；在此高通膨、高油價的雙高困境，聯準會是否仍如各界預期再調高利率，導致疫後經濟停滯，將可見分曉。國會下周復會後，就要處理拜登總統剛提出的終止俄國最惠國貿易待遇，進一步收緊套在普亭頭上的緊箍咒。

這是一個戰時國會：戰普亭，戰通膨，戰油價。