南韓總統揭曉 政治素人尹錫悅登場

南韓 總統大選揭曉，在野黨國民力量候選人尹錫悅當選，得票率和執政黨候選人李在明相差不到1個百分點。尹錫悅接掌的南韓，面臨許多問題，包括高房價、年輕世代失業率高、少子化等；此外，北韓這兩個月來頻頻試射導彈，烏克蘭戰爭揭開新冷戰的序幕，都是新總統所要面臨的內外挑戰。

尹錫悅是政治素人，長期在封閉的檢察系統，沒有地方行政經歷，沒有當過國會議員，從政僅8個多月，贏得人生第一場選舉，就坐上總統寶座。尹錫悅在選舉期間一直標榜自己不懂主流政治，反而將「無派無勢、不會算計的政治新人」作為優點來宣傳，尹錫悅強調，自己不欠任何政客人情，只欠國民。

外界擔心他出身菁英階層，畢業於首爾大學法學院，在通過了司法考試後，從檢察官 升任到檢察總長，選前6天宣布支持他而退選的安哲秀，傳聞出任總理要職，畢業於首爾大學醫學院，同樣也是菁英中的菁英。這樣的菁英政治可能自行其是，對內政治清算，對外親美反中。

南韓總統向來被認為是風險最高的職業，下台總統幾乎都被政治清算，鋃鐺入獄，大家現在猜測，新總統會不會對下台總統文在寅 下手？

在南韓電影《王者》中，前輩檢察官領著菜鳥，到戒備森嚴的地下室資料庫前，指著一列一列政治、商界人物的檔案說：「這些就像是泡菜，越陳越香」；文在寅雖然風評頗佳，但是過去五年，他是南韓最有權力的人，自己與親屬難免有圖利他人、瓜田李下之嫌。

尹錫悅久經檢察官要職，當然對南韓領導層的弊案黑資料，瞭如指掌，過去尹錫悅也曾連續將兩位總統送進牢裡，2016年他擔任「干政門」特別檢察組組長，拘捕總統朴槿惠和三星電子副會長李在鎔，在調查南韓前總統李明博貪腐案的過程中，尹錫悅也坐鎮指揮，將李明博送入監獄。

尹錫悅在選前採訪時表示，如果執政，將調查清算文在寅政權積弊，對此，文在寅表示強烈憤怒並要求道歉，現在尹大權在握，是否追究下去，要看他是否有政治需要。

尹錫悅僅以不到1%的多數當選，尤其在國會面臨朝小野大的劣勢，必須要團結在野黨，避免政治對立，所以剛上任時，應該不會動手，但是一旦施政受阻，聲望下跌，政治的規律是，當政者必會推卸責任，前任總統是最自然的代罪羔羊，屆時後任清算前任的悲劇，恐怕再度上演。

尹錫悅並沒有外交經驗，他的保守派幕僚替他擬就的外交政策綱領四平八穩，包括：加強韓美同盟關係、促進韓中對話等，可是他公開駁斥對手的「不應選邊論」，強調只有韓美關係得到鞏固，中國等其他國家才會「尊重南韓」，他還說，拜登政府下定決心要用尖端技術打壓中國，南韓如與美國背道而馳，就難以開展國際商貿。

他特別引起爭議的是，提議在首爾附近增設薩德系統；朴槿惠總統同意設置薩德系統，曾經引發中方對南韓經濟制裁，文在寅上任後2017年對北京承諾「薩德三不」政策，即韓方不再部署新的薩德系統，不加入美國導彈防禦，不謀求韓美日軍事同盟，尹錫悅上任後若揚棄三不，將意味著，在美中競爭格局下，韓中關係可能陷入僵局。

尹錫悅對中國強硬，其實有民意的支持，去年8月的一項民調顯示，南韓反中情緒急遽上升，中國甚至超過了前殖民母國日本，成為南韓人最不喜歡的國家，同一項調查中，喜歡美國、中國的南韓人比例是6比1，受訪者中有58%以上認為中國「接近邪惡」。

新一波的反中情緒，再次藉由大選期間，北京冬奧短道速滑比賽的爭議，而爆發出來，南韓選手李俊書和黃大憲，因違規被裁判取消比賽資格，比賽結束後，在南韓大學生及上班族的年輕一代當中，引發了對中國的強烈憤怒。

然而選舉期間，基於選戰的考慮，候選人採取選票極大化的策略，發表迎合選民的外交看法，是很自然的，中國學者認為，中韓建交已邁入30年，南韓最近幾任總統，從盧武鉉、李明博到朴槿惠、文在寅，雖然執政理念不同，但上台後。無一例外都很重視中韓關係，相信尹錫悅勝選後，中韓關係應該不會大倒退。

這也許是中方的一廂情願，因為就在這幾年當中，從日本到澳洲，一個個國家都開始對中國採取更強硬的政策，也許是因為美中對抗的升高，更由於中國強勢的亞太政策，讓大家更為警覺，作為東北亞的國家，南韓也不例外，恐怕並不是因為尹錫悅這個外交門外漢，入主青瓦台，而有不同。