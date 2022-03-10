對俄油氣開鍘 拜登病急亂投醫

拜登 總統8日在白宮宣布，決定禁止進口俄羅斯 的石油 、天然氣和煤炭，雖然是對俄國入侵烏克蘭的進一步經濟制裁，但卻出於美國內政考慮，盟國即使配合也不心甘情願，更糟糕的是，拜登為了減輕禁令的通膨副作用，不惜與美國的宿敵，做出魔鬼的交易。

在第一輪制裁時，並沒有放入禁止俄國油氣，就是因為歐洲盟國的反對，現在眼看烏克蘭戰情不妙，需要加大制裁力度，尤其烏國宣傳，西方國家每天花7億美元從俄羅斯買能源，這些錢都染上平民的鮮血，轉為俄羅斯的戰費所需。

拜登還有國內政治的壓力，目前國會兩黨一致的提案，要求禁止一切俄羅斯進口貨品，拜登不想與國會為敵，尤其現在還需要國會通過援助烏克蘭100億法案之際，所以白宮寧可制敵機先，主動宣布對俄國油氣開鍘。

歐洲盟國當然反對，美國每年進口量僅占3%，根本不依賴的俄羅斯石油，但歐盟有40%天然氣和27%的石油仰賴俄國，德國就有35%石油自俄羅斯進口，總理蕭茲7日聲明表示，德國和歐洲依賴俄國的能源進口，提供電力、暖氣與工業生產，難以在短期內切斷與俄國的關係。

在拜登做了宣布後，盟國雖然心中不滿，也只好跟隨，英國宣布將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，歐盟執委會也表示，將在今年內減量進口三分之二的俄國天然氣，在2030年之前抵銷對俄羅斯石油和天然氣的所有需求。

但是在美國政府的考慮當中，盟國的意見不是最重要的，而是禁買俄國石油後，是否會進一步推升國際油價，引爆美國通貨膨脹？

從6日國務卿布林肯放出風聲後，果不其然，周一早盤交易中，布倫特原油價格就飆升至每桶近140美元，為2008年以來的最高水準；拜登正式宣布後，布蘭特原油價格8日則在每桶130美元上下震盪。市場的估計更為悲觀，高盛集團表示，如果市場上沒有俄羅斯原油供應，未來三個月油價可能達到150美元，摩根大通也估計，布倫特原油今年年底可能會高達每桶185美元，而一些對沖基金設定的目標則是200美元。

俄羅斯也火上加油，主管能源的副總理諾瓦克表示，「對俄羅斯石油下禁令，將對全球市場帶來災難性的後果。原油價格飆升的程度將難以預料，每桶恐將超過300美元，甚至可能還會更高」，他還提出警告表示，為報復北溪天然氣2號管線遭中止，俄羅斯可以把1號管線的供應停掉。諾瓦克說：「目前為止，我們還沒這麼做；這對任何人都沒有好處。」

拜登在意的是美國國內油價，8日公布的最新平均油價，普通汽油每加侖超過4.17美元，美國人從未付過這麼高昂的油費，這已打破2008年7月的紀錄，當時油價為每加侖4.11美元。

拜登自己也坦承，美國也會因此付出代價，目前美國民意是支持他的，70%的美國人贊成對俄石油禁運，即使意味著油價會漲。但是會持續多久？拜登擔心這將對11月期中選舉有衝擊。

美國行政當局於是在這幾天，瘋狂地想辦法來找其他的替代來源；首先，釋放戰略存油是不假他求的，白宮8日宣布，今年度將釋出9000多萬桶戰備原油，但是每天不到25萬桶的量，比起俄羅斯一天就出口700萬桶的市場占有率，僅是杯水車薪。

為了尋找其他來源，拜登病急亂投醫，不惜與魔鬼打交道，伊朗是僅次於沙烏地的最大中東原油來源，美國政府近日放棄過去所有堅持，悄悄經由國際核能組織，與伊朗達成協議，要讓伊朗原油重新回到市場上，但是俄羅斯堅持要求，美國必須保證對俄制裁不會損害俄羅斯和伊朗合作，目前還卡在這個問題上。

委內瑞拉是另一個石油輸出大戶，長年因為獨裁不民主，遭到美國制裁，但近日美方派出代表團請見總統馬杜羅，以放鬆制裁，做為交換，希望委內瑞拉能夠每日出口120萬桶油，對油價緊張不無小補。

過去每次石油危機，美國都請沙烏地與阿拉伯聯合大公國幫忙，但最近幾周以來，兩國多次拒絕了美國提出的通話請求，他們當然知道美國急著要甚麼，卻偏偏給拜登擺臉色看。

這是因為拜登政府在葉門危機中，一反過去川普政策，並沒有給予沙烏地足夠的支持，同時在重啟伊核協定談判時，沒有考慮到沙烏地與聯合大公國的顧忌，因此這兩個海灣國家不願意增產石油，緩解目前飆升的油價。

對俄羅斯油氣開鍘，當然是個有效的制裁，可是「殺敵一千、自損八百」，恐怕付出的代價過高，盟國與美國老百姓，都會有不同意見。