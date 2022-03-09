烏戰之後的美俄中「新三國演義」

普亭 發動烏克蘭 戰爭，想重畫冷戰後世界版圖，並拉中國結盟對抗西方。但沒想到美歐祭出經貿、金融等制裁，最壞情況可能使俄羅斯從二流國家淪為三、四流國家，甚至再次崩潰，裂解成多個共和國。如今的世局，中國或許期待俄羅斯取代自己，成為美歐最主要敵人，但美國的戰略使這個願望不易實現，有人甚至悲觀預測，美歐一旦收拾完俄羅斯，可能回頭再收拾中國。

美俄中「新三國演義」，普亭拉攏中國，想併吞烏克蘭，也想改變後冷戰的世界。以俄軍實力和俄國經濟實力，這是不自量力，但普亭自認在下一盤大棋，能改變歐洲和世界格局。如今他自己成了過河卒子，烏克蘭戰爭輸面愈來愈大，普亭政治豪賭將賠上俄羅斯和自己前途。

當前俄羅斯重新成為美歐最主要敵人。從拜登總統首次國情咨文看，美國戰略上極力避免讓中國因烏克蘭危機而獲利，在東歐、東亞同時應對，防止俄中用戰爭分進合擊施壓。這種發展使新冷戰情勢更明顯，烏克蘭戰局成新冷戰的第一場代理人戰爭；台海兩岸應避免成為第二個戰場，否則民族同胞將同受其害。

美國不直接派兵進烏克蘭參戰，兩黨有共識，國家必須休養生息、恢復國力，避戰也在確保中共是美國最主要對手的情勢不發生逆轉。習近平 應對普亭和烏克蘭戰爭的策略顯有誤判，國際間認定中國暗中支持普亭動武，成為幫凶。不少評論認為，制裁俄羅斯也應考量制裁中國援俄企業，戰後向中國算這筆帳。

普亭和習近平北京冬奧前會晤談些什麼，中國是否僅要求冬奧後再出兵，中共七常委密商多日後默許俄方動武，必要時給俄國經援？而美國又給北京看了什麼情報，北京外交部為什麼否認？習近平不顧拜登和布林肯再三懇求，拒介入勸普亭停戰，許多恩怨日後都可能反映在美中外交對壘上。

俄國外交部說，「中國是俄國最重要朋友」，強調習近平表態「尊重俄方採取的行動」；中國迄今拒制裁俄羅斯。北京外長王毅7日表態，「不管國際風雲如何險惡，中俄雙方都將保持戰略定力，將新時代全面戰略協作夥伴關係不斷推向前進」。新華社更說，「中俄戰略合作没有止境，没有禁區，没有上限」，說法應都是秉承習近平指示，刺激美國和北約升高對中國的敵意。

中國本有左右世局的機遇，如今舉國卻被普亭「綁架」。北京如能協調斡旋施壓，讓普亭停火撤軍，國際形象將加分，也是改變西方觀感的良機。可惜習近平或受普亭影響，或被趨左意識形態左右，聯想到武統台灣處境，認定俄軍能閃電式攻占烏克蘭，選擇站在錯的一方，包括聯合國三個譴責決議都投棄權票，寧願一條道走到黑。

如今苗頭愈來愈不對，習近平8日和德法領袖視訊通話，表示對烏克蘭情勢擔憂。到底是國際外交公關，或是北京政策調整的徵兆？美國中情局長伯恩斯8日向國會說，習對俄入侵烏克蘭遭遇困境感到疑惑不安。習如真的被普亭誤導所以有誤判，現在轉彎其實還來得及。

大陸民眾反戰、挺烏克蘭的比例很高，但類似言論被打壓。網上有人評說，既然中共認為普亭主張烏克蘭是蘇聯版圖，要恢復蘇聯帝國榮光有理，何不依相同邏輯，要求普亭歸還從中國併吞的150多萬平方公里領土，習近平反而可獲歷史地位和尊敬，由此可驗證中共民族主義和民族復興的真假。

普亭不顧拜登多次電話勸止悍然出兵，很多人相信，他踏進美國預設的戰略陰謀陷阱，但這是用陰謀論硬套在時勢發展上。只是普亭動武確實幫了美國大忙，美歐從各有利益盤算，到現在齊心協力，德國大舉增加國防預算至少達GDP的2%；法國決定增加軍費，波蘭將擴增陸軍從14萬人增至30萬人；芬蘭、瑞典申請加入北約，瑞士不再中立，美歐上演大團結。歐洲各國從冷戰後廢弛軍備，今後重新武裝，美國20年來無法實現的期望，普亭幫美國達成了。

烏克蘭「阿富汗化」愈來愈接近現實，普亭將陷入進退不得的困境，今後它還將「以色列化」，即使烏克蘭戰敗、政府流亡、放棄進北約，但戰後北約必然扶持烏克蘭武裝，抗擊邪惡帝國，是否加入北約已不那麼重要。而戰事拖延愈久，普亭被經濟金融全方位制裁而崩潰的壓力愈來愈大，世界須提防他瘋狂動用核武，啟動世界大戰。

目前看來普亭會成最大輸家，而中國因策略錯誤，難成贏家，真正的贏家會是美國。