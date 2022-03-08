烏戰的玄機：禁飛區、石油和傭兵

俄羅斯 2月24日動武後，烏克蘭 總統澤倫斯基27日呼籲成立「國際志願軍團」，讓外國戰士進烏克蘭參戰。至少1.7萬名外國戰士，來自美、英、德和日本的退役軍人將加入作戰，使「代理人」戰爭色彩愈來愈濃厚。傭兵和烏克蘭是否設禁飛區、俄國石油 出口和油價，都成戰爭的重要變數。

目前至少30國提供烏克蘭武器、金援。美國已援助烏克蘭十餘億美元武器，拜登總統上周再要求國會批准100億美元軍援；美國和北約數千枚標槍反坦克飛彈、刺針防空肩射飛彈，陸續從波蘭輸入烏克蘭。而外國傭兵多屬前特種部隊或軍人，曾在伊拉克、阿富汗參戰，熟悉上述武器操作，成為俄軍的剋星。

美歐警告，烏克蘭最壞的戰況還沒到來，但俄軍的苦頭也在後面。俄軍5日有九架戰機，包括一架先進蘇-34攻擊機被擊落，印證俄軍的夢魘正開始。

目前來自16個國家的志願軍正前往烏克蘭途中。加拿大、丹麥和挪威等國允許國民加入烏克蘭戰爭，但美、英等國不鼓勵。英相強生說，怕傭兵讓北約直接和俄羅斯對抗，升高戰爭。法國日前扣留十幾名外籍兵團成員，認為他們無權赴烏克蘭參戰，但各國實際上，禁也禁不了。

據報導，志願的傭兵由歐洲一個匿名國家透過一家私營安保公司資助旅費；未來烏克蘭政府是否支付報酬給傭兵，有許多揣測。1.7萬傭兵可能增強25萬烏軍的實力，讓俄國緊張。俄羅斯下令調查外國傭軍在烏克蘭參與「犯罪」，恐嚇核實傭軍身分後，會按俄羅斯刑法追究責任，最高監禁15年。

普亭公開威脅，外籍戰士不享戰俘待遇，暗示被擄後將面臨酷刑或格殺。美國早有300餘名特種部隊在烏克蘭協訓烏軍，戰況如惡化，北約各國會不會讓現役特種部隊退役，「變裝」成傭兵加入烏克蘭戰鬥，讓人有想像空間。

除了傭兵問題，澤倫斯基再三懇求美國和北約在烏克蘭領空設禁飛區，但拜登和國務卿布林肯再三重申不贊同。普亭也多次揚言，如設禁飛區和制裁，都是對俄宣戰。美國一反在伊拉克、敘利亞戰爭先設禁飛區的前例，聽任烏克蘭領空被俄軍戰機獨占，任意侵襲，造成烏南大城赫爾松失守，基輔等城市被空襲，被攻陷機會大增，讓普亭有恃無恐。

烏克蘭如設禁飛區，北約戰機執行巡弋，勢必和俄軍戰機遭遇、交火，打破「北約不直接涉入非會員國戰爭」原則。北約戰機性能較俄機優良，卻有升高戰爭為核戰的風險。拜登和北約到底是怕捲入戰爭抑或留後手底牌，等關鍵時刻再設禁飛區，只能待發展驗證。

烏克蘭戰爭已是不折不扣的「代理人戰爭」，美國和北約出錢、提供武器，讓烏克蘭人流血奮戰犧牲。和越戰、伊拉克或阿富汗戰爭，美軍直接參戰不同，這種模式大大值得台灣警惕。

北約拒設禁飛區，美國派B-52戰略轟炸機駐守英國，防範戰事波及全歐，並在烏克蘭、波蘭邊界領空24小時派遣先進具聯通指揮戰鬥的偵察機，掌控烏克蘭領空動態，提供俄軍情報給烏克蘭，開戰11天來，烏方宣稱已擊落俄國44架戰機、44架直升機，5日更一口氣打掉包括蘇-34等九架戰機。

美軍正策動波蘭，將數十架烏國空軍飛行員熟悉的米格-29戰機移交烏軍，美國將以F-16戰機提供波蘭彌補。這場戰爭很多新戰法，讓俄軍窮於應付，更把俄羅斯軍隊原本全球首屈一指勁旅的形象，徹底打回原形。

開戰後全球油價狂飆，每桶已近120美元，專家指可能飆至200元。俄國卻照常出口石油，獲利更豐。川普政府時美國每日進口俄油50多萬桶，如今更達68萬桶，真要制裁俄國，美國何不禁運俄國石油？歐洲天然氣價格已飆漲240%，各國民眾埋單，有人批評美國做法是偽善自利。

美國多年前大量開採頁岩油後，已成石油出口國。高喊制裁俄羅斯，卻不停止進口俄國石油，寧讓油價高漲，間接施壓每日須進口近800萬桶石油的中國；中國進口石油成本，每天飆增3.2億美元，對外匯和經濟復甦都造成更大壓力。

美國制裁俄羅斯，同時用油價間接牽制中國。美國戰略上片刻未遺忘遏制中國，不設禁飛區、避和俄軍直接交戰，戰略上「切香腸」，主因也在避免最大戰略目標遏制中國，受到影響。