普亭侵烏 撥快了世界末日鐘

雖然今年年初原子科學家公報的「世界末日鐘」維持和去年一樣，世界末日鐘倒數距離子夜100秒，但在俄羅斯 挑起烏克蘭 戰爭後，世界毀滅的威脅卻在加速逼近。俄國不僅控制了停止運轉的車諾比核電廠，也已攻下了歐洲最大的「札波羅熱」核電廠，雖然沒有幅射外洩疑慮，卻也令全世界捏把冷汗。

國際原子能總署署長葛羅西強調，烏克蘭當前局勢是前所未有的，這是首次在擁有大型核電設施國家發生軍事衝突，是前所未有的危險。上周烏克蘭通報，俄國導彈擊中了一個放射性廢棄物場址，已經讓全世界緊張。國際原子能機構說，核事故的嚴重影響性將超出國界，烏克蘭目前有15個核子反應爐，原子能機構警告，任何情況下，都要維持核電廠設施和工作人員不能中斷，但在武裝衝突時，這情況難以維持。

烏克蘭外長庫列巴警告，一旦札波羅熱核電廠爆炸，規模將比車諾比大十倍。車諾比是史上最嚴重的核電事故，當時所釋放出來的輻射劑量，是廣島原子彈的400倍以上。俄羅斯顯然在戰術上有意環繞在核電廠周圍，製造威脅和緊張。烏克蘭當地評論員就說，俄羅斯不需要用到核子彈頭，只要炸毀札波羅熱電廠就行。烏克蘭總統澤倫斯基怒指俄國根本是訴諸「核恐怖」，如果爆炸，什麼都完了，歐洲也會跟著完蛋，這是全球性的災難。

俄國鎖定核電廠固然是恐怖威脅，但主要用意在控制烏克蘭主要電力供應源頭，並藉以戰術性催毀烏克蘭主要城市民生供應，癱瘓烏克蘭民眾反抗意志。普亭 即使要併吞烏克蘭，也不會希望攤上整片核汙染焦土來收拾，普亭想法雖不可測，但還不至於挖個坑給自己跳，他寧可持續製造烏克蘭難民潮，來讓歐洲來收拾。

國際原能總署理事會通過譴責俄羅斯，但顯然不能阻擋俄羅斯的激越行徑。普亭早已明白表示，包括核武器在內的俄羅斯威懾力量置於「特別戰鬥任務狀態」，法國外長居然回以「要知道北約也是有核武的」，雙方對嗆，彷彿歐洲核戰將一觸即發，俄外長拉夫羅夫甚至揚言，如果爆發第三次世界大戰，將會動用核武且會帶來毀滅性結果。

當西方全面性封鎖且經濟制裁俄羅斯，要以前所未有的手段逼迫普亭停火，普亭在刀鋒上行險的挑釁舉動，傳達出他的憤怒，對西方有意引發俄國國內騷亂，威脅普亭政權，表達強烈不滿，也要求北約要知所克制。西方評估，應該還不至於到核危機的地步，但是必須要控制情勢，不能讓戰情升級。

烏克蘭總統澤倫斯基不斷向西方救援，為抵制俄羅斯空優，要求美國和北約在烏克蘭上空畫禁航區，以阻止俄軍攻勢，美國國務卿布林肯即明確拒絕，因為美國和北約一旦加入打下俄軍機，這可能會導致歐洲全面戰爭。美國總統拜登已說明，美國不會和俄國戰爭，也就是要避免第三次世界大戰的噩夢成真。

俄烏衝突升高，改變了全球世局，進而迫使許多國家重新自我定位，最明顯的變化是德國。在二次戰後，德國一直小心翼翼地處理德俄關係和軍事介入，德國總理蕭茲宣布，要追加千億歐元國防預算，加速軍隊現代化，也提供烏克蘭防空飛彈。德國要蛻變為承擔歐洲責任的大國角色，也因為停止審查「北溪二號」天然氣管，減少對俄天然氣依賴，迫使德能源政策必須調整，原本計畫在今年要全面廢核，現在綠黨開始考慮讓運作中的核電廠延役。

唯一曾經親受核彈攻擊的日本，擁核是日本高度敏感話題，日本前首相安倍在普亭核武談話後，主張日本應該討論和美國「核共享」，討論在日本部署美國核武，共同運用的可能性。雖然岸田首相馬上表達了「不製造核武、不擁有核武、不引進核武」非核三原則不變，但安倍主張也引起了日本政壇的關注。

德日兩國的戰略思考大轉彎，正說明了這「百年未見的大變局」正改變著世界歷史，二戰後70年的國際局勢也因而丕變。新冠病毒疫情未消退，氣候變遷的減碳壓力越來越急，再加上俄烏這場歐陸二戰以來僅見的大戰，都迫使世界末日危機威脅越來越大，當年世界末日鐘曾一口氣撥快了2分鐘，如今僅剩100秒，明年末日鐘還要撥快多少秒，怎能不讓世人膽寒心焦？