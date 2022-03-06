烏克蘭形勢不妙 普亭卻注定是輸家

烏克蘭 形勢迅速惡化，南部大城赫爾松被俄軍所破、東北部的第二大城哈爾科夫被包圍，首都基輔更連日遭砲火攻擊。全球愛好自由的人都為烏克蘭祈禱，希望這個國家可以擊退侵略者；但俄軍力量占優勢，數日之內，基輔可能失守，但戰事注定將拖延成為內戰，被舉世譴責的侵略者普亭 ，被經濟制裁，對內對外，恐怕已注定成為這次戰爭的大輸家。

這場已打了10天的戰爭，可分為兩個階段。第一階段是，普亭以為可在數日內取勝，只派了邊界集結部隊的三分之一，也就是6萬人進入烏克蘭境內，他擔心後勤補給將會出問題，所以不敢大軍入侵。

但戰況卻大出他意料，俄軍沒有他想像那麼強大，烏克蘭的抵抗決心也遠超他的想像，因此24日起，侵烏的一周內，俄軍不但占不到優勢，反而在多地遭到強烈反抗。

但到了第二周，俄軍作出調整和部署，戰鬥進入第二階段。俄將部署在烏邊境的80%以上軍隊投入戰鬥，主要在三處發動猛烈攻勢；在南部沿黑海地區，人口30萬的赫爾松，2日首先被攻破；在東北部，第二大城市哈爾科夫遭到包圍，危在旦夕；在北部，首都基輔連續多天受砲火攻擊，爆炸聲不斷。

目前對於俄軍接下來的企圖，眾說紛紜，有人認為，俄軍將對基輔大範圍包抄，一旦俄軍佔領或者封鎖日托米爾，基輔與西部主要城市利沃夫的主要交通線將被切斷，會大大削弱烏克蘭基輔守軍的抵抗意志。另有人認為，俄軍將南北夾擊，完全控制聶柏河以東地區，主要目的是圍殲在頓巴斯與亞速海北岸，多達12個旅的烏軍，以戰逼和。

其中，首都基輔的戰鬥最為重要，因為一旦被攻破，局勢就會急轉直下，設在基輔的烏克蘭政府將會無法運作，必須出走，另找據點，而俄軍則很可能安排親俄政府上台。

3日開始，基輔就遭到猛烈的砲火攻擊，形勢危急，美軍因此估計，基輔將於數日內失守。法國總統馬克宏3日與普亭通電，他的判斷是，普亭不惜一切，也要拿下烏克蘭，更殘酷的戰鬥將會到來。

同日，普亭更下令提高俄軍核武戰略部隊的警戒層級，不惜以發動核戰，表示他的決心。

在在都顯示俄軍已不擇手段，反觀北約方面卻一直不願意直接介入戰鬥，連烏克蘭要求設置禁飛區，普亭已經警告，這將被視為介入戰爭，將會不只為歐洲，而且是全世界，帶來「巨大災難性後果」，美國國務卿布林肯也擔心引發歐洲大戰，至今仍然拒絕。

全世界國家至今能做的，只有提供軍事裝備，澤倫斯基總統稱歡迎志願軍參與戰鬥，還要成立「國際志願軍團」，現在雖有部分熱血正義之士，但是數量仍少，裝備還不齊全，與抗戰時的飛虎隊，不能相比。

戰爭的結局可能是，俄軍攻下和控制基輔，以及多個大城市，並且在基輔扶植親俄政府。但俄軍並沒有足夠力量占領整個烏克蘭，而且在這次戰鬥失利的基輔政府，以及反俄力量，勢必繼續反抗，可能退到與波蘭接壤的西部地區，建立長期反抗的據點。美國和歐盟必支援繼續戰鬥。局勢發展到這個情況，烏克蘭就如爆發內戰，普亭也被迫捲入長期作戰，就算他贏了這場戰爭，仍注定是輸家。

美歐對俄作出空前的經濟制裁，切斷俄國 銀行與全球經濟的聯繫，已開始產生作用，俄國貨幣盧布，貶值30%，俄國中央銀行被迫大幅提高基準利率至20%；俄國民眾連日湧往銀行，排隊提款，要用盧布換美元和歐元，以抵銷通膨壓力。

俄國經濟主要靠出售天然資源的石油和天然氣，經過這次戰爭，向來依賴俄國供應能源的歐洲，正式與普亭撕破臉，戰後必設法減購俄國能源，這可能是對俄國經濟的最大打擊。

經濟制裁本來長期才見效，未來對俄國的經濟，必然影響鉅大；全美最大銀行摩根大通3日公布最新評估說，俄今年第二季的GDP，將因經濟制裁而萎縮35%，全年則萎縮7%，所受衝擊與2008年金融危機相若。俄國經濟嚴重受挫，普亭就算繼續掌權，出兵烏克蘭失策，必受到國內更多的批評，甚至政權都受到挑戰。