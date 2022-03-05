烏克蘭人民扭轉世界歷史

過去這幾天，真是21世紀初最黑暗的時刻，卻也是最光明的時刻。 烏克蘭 人民讓全世界振奮，給了全世界希望。他們讓人們重新見到，愛國不僅是口號，更可以有人真的前仆後繼用生命奉獻。

原本各方都認為強大俄軍如秋風掃落葉，三天內必拿下基輔，占領烏克蘭，沒有料到烏克蘭人民全體站出來，從軍殺敵，讓普亭 大軍難以按計畫推動；而就在這烏克蘭人民頂住的72小時內，國際局勢有了翻天覆地的變化。

民主國家關鍵時刻展現出普世價值，不讓人失望的體現真情本色；一貫冷漠，唯利是圖的德國改變立場，增加國防軍費，瑞典與芬蘭已表態要申請加入北約組織，連瑞士都打破中立承諾，與歐盟齊步制裁俄羅斯 ，投下「金融核彈」。

全球已有至少30國家向烏克蘭提供武器、醫療用品與其他經濟軍事援助。還有跨國企業紛紛抵制俄國，禁飛、禁售、禁貸，全面孤立俄國。拜登總統國情咨文演講中提到全力支持烏克蘭時，平時互不相讓的共和民主兩黨議員少見的同時起立鼓掌贊成。

烏克蘭人民以鮮血換來的時間，不折不扣的向全世界證明，當普亭最終被送進戰犯法庭時，世人會永遠記得，他犯的最大錯誤，就是他低估了偉大烏克蘭人民的力量與勇氣。

同時低估烏克蘭人民勇氣的還有中共。北京在過去一周，自己打臉調整立場，從在北京冬奧上交換利益與條件，默許普亭出兵，到在聯合國三度棄權挺俄，現在則在普亭出師不利後，改口要和平協調。戰事尚未結束，北京已顯然是一大輸家。這些重大逆轉，都是烏克蘭人民英勇抗俄爭取出來的。在政治上、外交上、道德上，烏克蘭已戰勝俄羅斯。

民既不懼死，普亭必須要重新調整戰略，在外交上，他再度與法國總統通話，藉馬克宏放話表現「最壞情況還沒到來」，普亭有意奪下整個烏克蘭，重新再提要烏克蘭「去軍事化」及「去納粹化」。北京官媒繼續渲染「阻止北約東擴論」。但普亭侵略烏克蘭合理化的說法，不堪一擊，更反映出中俄企圖歪曲事實。

就「阻止北約東擴論」而言，明明是蘇聯崩潰後分離出來的附庸衛星國，一個個爭先恐後的加入北約，北約從來沒有強迫強制其他國家加入，是這些國家老百姓全體投票顯示的民意，要加入北約及歐盟。

北約從1949年12個創始國開始，至今已有30個會員國，但發展進程並不是北約東擴，更準確的說，是這些國家西進。各國加入北約，不僅不能獲取利益，還要按照北約要求，貢獻GDP的2%部分做集體防禦經費。一個一個心向西方、踴躍加入的共同原因是，唾棄共產專制，害怕俄羅斯，嚮往西方民主自由多元。就是如此單純，這才是失去對自己制度信心的莫斯科害怕之處。

以4400萬烏克蘭人民年紀分析，接近七成以上烏克蘭人，有記憶以來，都生活在脫離前蘇聯後獨立的30年，全烏覆網率70%以上，享有民選的民主自由與多元化，更逐漸衍生出「烏克蘭主體性」，認同烏克蘭民族的比率逐年增加。

2014年普亭併吞克里米亞，引爆烏克蘭恐懼，「去俄化」腳步加快，棄俄語、講烏語，比率大幅增加，反俄情緒也在上漲，烏克蘭主體已容不下俄羅斯民族，講俄語的烏東頓巴斯分離地區更靠攏莫斯科，而當以主體意識強烈的烏國青年在2019年一舉選出70後、年僅41歲喜劇演員澤倫斯基為總統，更修憲把「加入北約」入憲後，民主的烏克蘭就不斷地以最新民意，對抗專制獨裁的俄羅斯，直到如今還無法面對歷史灰燼、仍在做「俄國夢」的普亭，終於忍不住出兵侵略。

若按普亭原定戰爭進度，兩三天就要烏克蘭俯首稱臣，拱手投降，美歐北約根本來不及反應，不但要接受歐陸的新地緣格局，更要全盤接受中共-俄羅斯-伊朗，21世紀軸心三國聯手主導世界的新格局。幸好英勇烏克蘭人民擋住了，但能擋多久，無人能預測。

普亭可能終究會如願以償，把烏克蘭重納附庸，但站在捍衛民主自由第一線的烏克蘭人民已盡力了，他們在過去一周多，英勇的喚醒了歲月靜好的冷戰後國際社會。

印太「四方安全對話」的領導人3日緊急視訊會議討論「烏克蘭戰爭局勢及其對印太地區，特別是台灣問題的影響」，看來自由民主國家已經得到烏克蘭人民發出的清楚訊息，下一個劍指何方，已經很明顯。