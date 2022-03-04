遭普亭綁架 習近平國際形象受累

聯合國安理會2日就有關烏克蘭 的決議案投票，結果在193個會員國中，141國支持譴責俄國，要求撤軍和停戰。只有5國（包括俄、白俄羅斯和北韓）投下反對票，中國和34國棄權。

俄公然違反國際法，入侵烏克蘭，受舉世譴責；發動戰爭的普亭 ，更成為眾矢之的，被歐美和世界所孤立，侵略者形象從此擺脫不了。對於曾稱普亭是「最好朋友」的習近平 ，形同被迫把風，被綁架在一起。俄一周前公然入侵烏克蘭時，習政府不承認那是「入侵」；2日又說，反對各國對俄經濟制裁，恐將與普亭一起，同為烏克蘭戰爭的輸家，形勢極為不利。

習近平向外擴張的政策有三個目標，一是發揮政治、經濟和軍事的影響力，讓中國走向世界舞台中央；二是輸出中國發展模式；三是改變由美國主導的全球秩序。習近平的國際形象嚴重受挫，日後推動向外擴張政策，必將受到愈來愈多的挑戰。

習近平執政的「第一個五年」，主要是集權於一身，黨政軍權力一把抓，成為自毛鄧以來擁有最高權力的中共領導人。在「第二個五年」，開始轉為對外擴張，可是一帶一路的計畫，在2018年出現逆轉，不少參與國發現陷入債務陷阱；川普政府於2018年3月向北京發動貿易戰，大量的中國產品被加徵關稅；2019年香港爆發反送中運動，挑戰北京權威；2020年爆發的世紀大疫，更使中國政府受到病毒起源的國際究責。

今秋20大，習近平勢必在「第三個五年」連任，但他推行的控制私企、共同富裕、清零抗疫、以及改寫全球秩序等政策，引發的反對也愈來愈大，成功的機會，正隨著國際形象而下降。

習掌權十年，想做全球領導人，但是民主國家的人都不信任他。2020年10月，皮優公布的大規模民調顯示，世界主要國家對習近平的不信任程度都在70%以上；日本達84%，南韓83%，法國80%，澳洲79%，美國77%，英國和義大利各76%，加拿大74%。

這次的俄烏戰爭，是1989年冷戰結束以來最大的戰爭，影響歐洲和全球，不但烏克蘭和東歐國家直接受衝擊，英德法等西歐也被捲入；所以歐盟29國之中的20個國家，都已向烏克蘭提供武器，向來中立的瑞士、丹麥和芬蘭，也因「恐俄」而支持烏克蘭抗爭。

美歐聯手對俄的經濟制裁，現在已開始發揮效力。俄國貨幣盧布對美元貶值30%，俄中央銀行將利率提高至20%，俄經濟大受震撼。俄國民眾湧往銀行提款，希望用現金購買食物，或以盧布換美元或英鎊，以抵銷通膨壓力。在倫敦上市的俄國最大信貸銀行Sberbank，2日股價更大跌95%。

目前戰爭仍然緊張，未知結局。俄軍正向首都基輔推進，南部大城赫爾松2日被俄軍攻破，成為第一個淪陷的城市；赫爾松失守，有助俄軍控制黑海沿岸，並向西推進。第二大城市哈爾科夫也正於被圍攻。

但俄無論勝負，都是輸家。若俄軍取勝，扶助親俄政府上台，烏克蘭各地勢必反抗；俄軍無力占領全境，北約必向反抗勢力提供武器，助烏克蘭人繼續反抗，這麼一來，烏克蘭就可能變成阿富汗，成為拖垮俄國的帝國墳場。如果俄軍失利，被迫退出烏克蘭，普亭更是大輸家，因為烏克蘭事後必加入歐盟和北約。

紐約時報2日報導，2月初冬奧揭幕，習近平與普亭在北京見面，當時北京已知普亭要發動戰爭，但北京只要求普亭，等冬奧結束，才採取行動。這一報導顯示，習普結盟，普亭當時可能已得北京同意，因此才會在冬奧於20日甫一結束，立即承認烏東兩國獨立，然後於24日發動震動全球的侵略。

習近平掉入普亭的陷阱，被全球指責的普亭所綁架，現在隨著戰事膠著，中國在烏克蘭戰爭的立場，已經從偏向俄羅斯，轉為中立，網路上的控制放鬆，反戰的聲音開始出現，讚揚烏克蘭奮戰的文章也看得到，尤其習近平在與普亭通電話，以及王毅與烏克蘭外長通電話時，都強調尊重「各國的主權和領土完整」，支持「俄方與烏方通過談判解決問題」。

這是否足夠彌補之前的偏袒俄方，現在還未可知，但是如果習近平想將中國推向世界舞台中央，將中共發展的模式推向全球，以及甚至改寫世界秩序，隨著烏克蘭戰事的逆轉，恐怕中國還要做出更多努力，才能改換世人對習近平與中國的印象。