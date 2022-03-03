「借錢即賺錢」的時代 難再持續？

美國是個熱中借錢消費及投資 的國家，上從聯邦政府，下至黎民百姓，莫不如是。然而，儘管美國政府、家庭債台高築，卻並沒有摧毀這個國家，其全球第一大經濟體的地位迄今屹立不搖，「借錢即賺錢」的觀念，更因利率降至歷史低檔而愈發興盛，更已成為理財主流。

只不過，面對美國聯邦準備理事會（Fed）幾可確定升息的政策大勢，「借錢即賺錢」的時代已出現新的變數，當資金成本不再像以往那般低廉，歐債危機導致的經濟重創殷鑑不遠，大家還是要居安思危。

尤其是俄羅斯入侵烏克蘭之後，能源供給震撼風險隨之竄升，美國未來一年國內生產毛額（GDP）恐因此折損1%，未來三至六個月通膨率將增加2.8%，通膨年增率可能從1月的7.5%直衝10%，俄烏危機雖然是短期因素，但是其長期效應值得觀察。

改革開放後出生的中國人，或許都聽過「中國老太太與美國老太太」的故事。中國老太太經過多年節儉生活，在70歲那年終於存夠了買房錢，住進了新屋；美國老太太70歲時，已還清房屋貸款，並已經在新房裡住了30年。

借錢的魅力，當然遠不止中美老太太故事中的「提前享受」那麼簡單，它還是一種理財思維，在低利率時代，能起到借雞生蛋、對抗通貨膨脹的作用。美國消費者物價指數（CPI）常年保持在2%左右的漲幅；換句話說，即使什麼都不做，以同樣的錢能買到的東西會變少，等於手中的現金會以每年2%的速度貶值；若加計房價上漲的影響，現金的貶值幅度就更大。

因此，在許多投資者眼中，借錢就是在賺錢，這個現象在去年房貸利率迭創新低的情況下，尤為顯著。以30年期固定抵押貸款利率平均約3%為例，只要物價加上房價漲幅，超過此一水準，就是賺到；更何況在某些如紐約、洛杉磯等房產供求關係特殊的大城市，房地產市場長期堅挺，即使遇上2008年的次貸危機，房價也多已回到危機前水平，如今甚至已增值數倍，更為「借錢即賺錢」證明背書。

投資、消費與出口，是拉動經濟增長的三駕馬車；借錢投資與超前消費，不僅僅是因應通貨膨脹，也等同於把明天的錢，用於刺激今天的經濟。在這樣的經濟發展邏輯下，美國經濟得以持續創新而獲得成長，屹立世界之巔。然而，這雖是經濟學基本邏輯，卻不是人人適用，也並非沒有後遺症。就像美國，政府借錢投資及消費已成習慣，是全球最大債務國，這龐大的債務會否成為未來發展的阻礙，正受到高度關注。

今年2月，美國國債 首次突破30兆元大關，而且增速驚人。2021年10月美債觸及28.9兆元債務上限之時，參眾兩院好不容易達成協議，將上限提高至31.4兆元，但短短兩個月內，美債距離上限就只剩1.4兆元的空間；若一旦債務觸及上限，又無法再增加，美債就有違約風險，甚而觸發金融震盪，2009年的歐債危機可茲借鑑。

自1960年以來，美國國會已先後78次永久或暫時提高債務上限，且頻率在21世紀後更甚，顯示政府舉債增加速度快於GDP。依循財政赤字可持續性的基本原則，GDP實質成長率必須高於實質利率，而近70年來，美國經濟成長率確實高於政府借貸成本，擁有舉債度日的本錢，進而能實現「借錢即賺錢」的理念。

但最近國會預算辦公室敲響了警鐘，他們預測美國今後10年的GDP增幅將在1.8%以下，在利率處於歷史低位，未來勢必走高之下，政府債息負擔若超過此數，則借新還舊、以債養債，將愈趨困難。這既代表美國政府舉債能力受限，如過去兩年推出大規模財政刺激、因應危機的能力受限。近來10年期公債殖利率 一彈上2%，股市就震盪，正是映射了此一憂慮。

美元具有國際儲備貨幣地位，又是石油交易計價單位，賦予美國國債不同於其他國債的吸引力，也養大了市場的風險胃納程度。但當地緣政治風險增加，通膨壓力愈來愈大，聯準會升息已是必然，美國巨債終將面臨市場的考驗，「借錢即賺錢」也不再是易事。國家如此，民眾亦當反思。