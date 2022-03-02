大陸和台灣能從烏克蘭學到什麼？

烏克蘭 戰爭讓台海兩岸都關注，但能從戰爭中學到什麼？烏克蘭的中國人最早流傳應在車輛或住宅掛五星旗，防範被俄軍攻擊，但很快就變成中國人必須假裝成日本人，才能保命或躲防空洞，否則會被烏克蘭人咒罵。北京姑息俄國入侵，應對烏克蘭策略最終可能兩面不討好，也讓中國人在烏克蘭須掩飾身分自保，著實荒謬。

網上有許多「普亭 入侵烏克蘭，中國人高興什麼？」的貼文，爭議熱烈。海外除了中共五毛黨挺俄國，華人多數站在人類文明、反戰反侵略立場，認為普亭派兵侵略烏克蘭應被譴責。普亭想以閃電戰橫掃烏克蘭，但開戰六天來頻遇挫折；中共黨媒和粉紅卻讚頌普亭，被質疑「聽不到遠方的哭聲，迫不及待為普亭大帝唱讚歌」。

一些評論感慨，民族主義和大國博弈把部分中國人的人性榨乾了，竟能把自己的人皮換成一面俄羅斯 國旗，把冷血和獸性當作自我吹噓的本錢。部分中國人為什麼歡呼？戰爭讓烏俄兩國百姓遭殃，世界經濟動盪、股市下跌、全球化再次萎縮，在高興什麼，能為誰歡呼？

我們都應嚴正面對戰爭是極嚴肅的事，坐在沙發上刷微博、看抖音或電視新聞，不同於親見人命傷亡，無辜民眾失去親人、流連失所，戰火蹂躪下的人們冒死掙扎。兩年多的疫情可能讓我們習於把遺體當數字，看淡生命亡逝或生離死別，讓一些人變麻木不仁。烏克蘭或俄羅斯士兵、民眾都是人子或為人父母，他們傷亡都有哭泣的家人，永遠等不到亡者回家，所以用輕率態度看待戰爭，甚至狂贊將來對台灣動武也應是這樣，不僅麻木不仁，更愧對人性。

兩岸能從俄軍入侵烏克蘭學到什麼？歸納起來至少有：一，俄軍攻擊模式和西方回應。美歐怯戰，迴避和世界第二核武大國軍事對抗，改採經濟制裁，可能間接鼓舞中共將來武統台灣。俄國擁軍事優勢先集結大軍施壓，然後多點空襲，導彈和砲火齊轟，癱瘓烏國軍事和政府指揮系統，並派特種部隊想用斬首行動生擒或獵殺澤倫斯基等官員。台海如不幸開戰，將不脫這種順序和模式。

二，大陸將來如武力犯台，共軍須先集結福建，大量部隊渡海有台海天險阻礙，遠非俄烏陸地接壤、近在咫尺可比。集結大軍必然給台灣、美日警戒或軍事反制時間，也使美日介入的機會大增。

三，西方經濟和金融制裁效果多大，俄羅斯如因此崩潰，將印證新世紀經貿「超限戰」的威力，或許能讓北京「安份」若干年，但它也提供北京借鏡，研究迴避西方經濟制裁，或改用經濟手段對付台灣。

四，烏克蘭危機中核武大國避免交戰，可能成美中未來關係的借鑑。普亭下令戰略核武部隊進入高度備戰，美軍核武警戒卻維持現狀，刻意不回應普亭要脅，就是看穿普亭出兵不順、恐懼戰爭久拖而著急的弱點，西方不隨他起舞，避免升高核武對峙和誤判風險，可見核武勒索有其極限。

五，烏克蘭最終成為普亭的喪鐘，或成為俄羅斯再次崩潰的墳場。有人指是西方部署的戰略陷阱，但其實更像普亭自尋死路的結果。台灣會不會成西方顛覆中共政權的陷阱，主動權操握北京手中，俄羅斯如今的國際遭遇就是入侵者的前車之鑑；而台灣須避免像烏克蘭，成為強權對陣的血鬥場。

六，台灣沒有烏克蘭被國際承認的獨立主權地位，但牽涉美國戰略利益或非烏克蘭能比擬。台灣一旦落入中共之手，第一、二島鏈崩潰，中國直接進西太平洋，使美西失去防衛屏障，美中消長使美國對台烏態度應有不同。但烏克蘭情勢顯示美歐懼戰，不肯再犧牲子弟為外國作戰，只能祭出經濟制裁等手段，提醒台灣不應像烏克蘭之前的「以小搏大」般挑釁，台獨更應收斂，別自討苦吃。

七，台灣自衛決心明顯不如烏克蘭，在藍綠角力和統獨操作下，國際媒體、智庫都對台灣自我防衛意志和決心存疑，遠非烏克蘭全民團結，澤倫斯基拒絕西方保護，留在基輔督戰，鼓舞民心士氣，贏得世人敬佩和聲援可比。

八，俄羅斯表現被國際輿論普遍質疑不是二流強國，更像三流國家；不少中國人說，「俄爹的軍隊不如想像中是鋼鐵陣容」，顛覆一些中國人對「戰鬥民族」的盲目崇拜。而俄羅斯被國際嚴重孤立，提醒兩岸和平太重要了，這些觀察也應反映到台海兩岸的戰爭與和平的選擇上。