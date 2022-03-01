西方霸權殞落 德日重新武裝

烏克蘭 戰爭進入第六天，戰情仍膠著。俄軍無法速戰速決橫掃烏克蘭，反而美歐大團結祭出「金融核彈」，將俄羅斯 踢出SWIFT國際交易系統，凍結俄國央行外匯等資產，並且爭先供應烏克蘭武器、收容難民。普亭 則下令戰略核武部隊進入「高度戰備」，擺出不惜打核戰的威懾姿態，回應美歐制裁。

德國發生10萬人反俄示威後，總理蕭茲宣布撥款1000億歐元強化軍備、和北約分攤軍費，每年國防預算將達GDP的2%，並供應烏克蘭1000枚反坦克和500枚刺針防空導彈，對抗俄軍。上周末全球反戰、反普亭聲浪高漲，俄國也爆發反戰示威，整個世界秩序既像在解構，又像在重組。

這個時刻，法國總統馬克宏的內部演講再被提出，他直指國際秩序正經歷重大顛覆，法、英、美三國先後主導的西方霸權已近末日。對照普亭向歐洲開第一槍，更有借鏡參考意義。

馬克宏說，西方文明自認偉大，對全球經濟、政治的絕對支配由法英美三國分別主導18、19、20三個世紀共300年後，早在20多年前柯林頓、小布希和歐巴馬三位總統時已逐漸動搖，只是其影響被低估。西方不得不承認，中國、俄羅斯和印度等快速崛起，不再迷信西方統治和規則，這和民主或不民主體制無關，而是各自尋找哲學、文化和科技等新認同的開端。

馬克宏的長篇演講在2019年8月，是對法國外交使節的內部講話。近期卻被中國找出譯出精簡版中文。如對照普亭對烏克蘭發動戰爭，想推翻歐洲秩序，馬克宏的演講確實有新意和啟發。演講中，馬克宏抱怨美國插手歐洲，歐洲早晚須組建自己的軍隊，不再受美國操弄控制，「反美」態度溢於言表，反映了北約早有嫌隙、根本不團結。

全球輿論撻伐普亭，只有中共和受洗腦的愛國粉紅，歌頌普亭振興俄羅斯。無論從人類和平與世界秩序來看，強國入侵獨立小國，不符正義，舉世都該譴責，而中國、印度在聯合國譴責俄羅斯案卻投了棄權票，和自由世界格格不入。

話雖如此，烏克蘭戰爭也引起美國國內自我反省聲音，認為北約東擴、步步進逼，讓普亭別無選擇。普亭威脅動用核武，顯示俄軍後勤補給和戰力失靈，如不幸演變成核武大戰，人類前途將黯淡無光。

烏克蘭戰事的教訓與未來發展還包括：一，葉爾欽、普亭都極力想融入歐洲秩序，普亭掌權23年一直想擁抱歐洲、加入北約，卻被排拒，反而北約東擴壓制，讓普亭戰略大調整，甘冒天下大不韙動兵，想重組歐洲秩序，觸動西方霸權崩潰的警鐘。

二，普亭不顧拜登再三警告，入侵烏克蘭直接打臉美國，根本原因在美國霸權衰弱，呼風喚雨和控制世界的能力、本錢都消褪。拜登執政，阿富汗混亂撤軍鼓勵普亭大膽發動戰爭；而川普說如果他是總統，普亭就不敢動武入侵烏克蘭。拜登追求和平、減少犧牲，事前不斷洩露懼戰底牌，「書生政府」不敢以戰止戰，「弱鷄」行徑導致戰爭。

三，歐洲開戰後反而緊緊團結，美國因禍得福。德國放棄二戰後自綁手腳立場，重拾武裝，扮演歐洲第一大國職責。世局果真弔詭，中國崛起大舉建軍，日本天賜良機重新武裝；因北極熊狂悖，德國也被迫重建70多年前放棄的武力，日耳曼民族可能再雄起。兩個二戰的罪魁禍首都重新武裝，必將改變世界版圖，美國和世界該喜該憂？對美國是否為短多長空？都啓人深思。

四，迄今還有不少人認為，普亭開戰是中了美英設置的詭計陷阱，用犧牲烏克蘭引誘普亭上當。但從拜登再三苦勸普亭不要動武，力圖透過中國勸說普亭，這種陰謀論說法似不夠具說服力。

五，歐洲霸權其實比美國更早殞落。持平而言，世界秩序被顛覆是歐美自滿而出岔，未必全因俄中刻意挑戰。而普亭處境惡劣，動武每天花200億美元軍費，西方祭出核彈級制裁後，俄羅斯經濟恐難撐太久，日後資金、人才大量出走，俄羅斯可能面臨崩潰，甚至分裂。

六，中國確實面對世界秩序重整的新機遇，能否得利就看國際博弈變數，印證習近平說的「百年未有之大變局」。北京站隊猶豫，想兩面討好下棋，在美國分享烏克蘭和俄方情報後，依然未說服北京阻止普亭，中國也未撤僑，顯有不少誤判。如今失去先機，美歐收拾俄羅斯後，會不會轉而對中國下手？讓人有想像的空間。