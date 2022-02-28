烏克蘭的下一步 第三次世界大戰？

烏克蘭 戰事正進行得如火如荼，這場戰爭的導火線，是普亭 要推翻後冷戰的國際秩序，戰爭的結果，不只是決定烏克蘭的未來，更會決定歐洲與世界的未來。

普亭是老式的帝國主義者，一心一意要收復失土，恢復20世紀的蘇聯帝國，甚至19世紀的沙皇帝國，烏克蘭擁有超過4000萬的人口和遼闊的國土，是前蘇聯第二大加盟共和國，「沒有烏克蘭，俄羅斯 就不再是一個帝國」，對於抱著「復活帝國」野心的普亭來説，把烏克蘭納入自己的勢力範圍絕對必要。

問題是，他是不是以此為滿足？戰爭結束後，扶植傀儡政府上台，重新與俄羅斯結盟締約後，普亭的下一個目標是甚麼？

在烏克蘭的下一步，普亭的目標將會是之前屬於蘇聯、現在是獨立的國家，像是波羅的海三國、摩爾多瓦、喬治亞等國，過去華沙集團的中東歐國家，如波蘭、匈牙利等國，現在已經屬於北約，普亭只能霸凌，施加影響力，不敢明目張膽地併入帝國。

可是波羅的海三國，雖是北約會員，可是歷史上卻曾是蘇聯的一部分，境內更有相當說俄語的人口，普亭會不會冒險出兵？歐洲各國一再警告，普亭如果企圖改變歐洲安全地貌，將引發第三次世界大戰。

北約現在劃出絕對的紅線：俄羅斯不得攻擊任何北約會員國，否則北約就會動用第五條集體自衛權，以全北約的力量來防衛，北約現在更加派部隊到這些鄰近俄羅斯的北約會員國家，包括波羅的海三國與波蘭。

現在緊張的情勢，讓過去冷戰期間，沒有加入北約的中立國家，如瑞典與芬蘭，紛紛考慮想加入北約，求得集體的安全，不過又引發了普亭的嚴厲警告，認為北約想趁機擴大。

可是在紅線之外，美國總統拜登就明確的表示，即使發生衝突，不會有美國部隊被派到非北約國家，包括烏克蘭在內。如果普亭是理性的話，他只會對烏克蘭下手，不至於與北約直接衝突，問題是從近日普亭的演講中，大家覺得他不像是理性的策略家，反倒像激情的獨裁者。

普亭宣稱烏克蘭從來都是俄羅斯的一部分，烏克蘭在歷史上非獨立國家，而是由共產主義俄羅斯布爾什維克、蘇聯列寧所創立，西方則指普亭的說法「瘋狂」。

越來越多國家，不只是歐美，還包括亞洲各國，都一致認為要給俄羅斯最嚴厲的經濟制裁，包括從SWIFT開除，好讓他得到教訓，痛定思痛，阻止他得寸進尺，食髓知味，進一步向下一個國家下手。

然而普亭也有話說，他認為俄羅斯也有一條紅線，北約視而不見，他在演講中指出：隨著北約不斷東擴，俄安全形勢也在不斷惡化，「在美及其盟友口中聲稱的遏俄政策，所謂的地緣政治紅利，對俄而言卻是命脈攸關的問題，不僅威脅到俄國家利益，甚至威脅到俄主權，關乎國可為國的問題。這就是我不止一次提到的紅線，而他們已經踏過了這條紅線。」

雙方既然有認知上的差異，各自覺得忍無可忍，這就會產生衝突，普亭警告西方不得干涉莫斯科在烏克蘭用兵，現在還下令將俄羅斯戰略威懾力量，及俄羅斯的核武力，轉入最高戰備狀態，儼然升高至核戰準備。

北約雖然名義上不至於干預，可是卻有可能化整為零，以軍事顧問或平民的身分，參與戰鬥，尤其是烏克蘭政府已經宣布成立「外籍國際兵團」，歡迎所有國際志願者保衛烏克蘭，這都是觸發第三次世界大戰的引信。

公平地說，其實北約又何嘗完全遵守之前的紅線呢？過去北約常常有些在其領域之外的活動，譬如去年介入南海的巡弋，北約轟炸南斯拉夫，就是以人道名義而為之，並不是因為南斯拉夫對北約會員國有侵略舉動，而是因為對其國內科索沃的用兵；對利比亞用兵，同樣也是藉口人道，現在讓成為國際恐怖主義的溫床，滋生了北非的難民潮。

從彼此的紅線來看，俄羅斯與北約現在以烏克蘭為緩衝空間，不至於直接衝突，但是實際運作上，卻又相當重疊互斥，隨時有機會摩擦升高，烏克蘭戰事不趕快落幕，第三次世界大戰不是沒有可能的。