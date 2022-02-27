中若攻台 美也只能經濟制裁？

俄對烏全面入侵，形勢極其緊急，美國和北約明言不會派兵到烏克蘭 ，因此烏克蘭只能自行抵抗俄軍，但能抵抗多久？入侵會有什麼結局？俄軍全面占領烏克蘭？推翻親西方的基輔政府，以親俄政府代替？逼使烏克蘭接受俄的條件，包括不加入北約、承認烏東和克里米亞畫入俄版圖？

俄開始侵烏以來，美歐最大的反擊行動，就是對俄作出經濟制裁。但經濟制裁能阻止入侵嗎？2014年俄吞併克里米亞，美歐也對俄作經濟制裁，至今還未解除，但已證實，阻止不了普亭 侵烏。21日普亭宣布承認烏東兩地區獨立時就曾說：「我們不怕制裁」24日俄軍大舉進入烏克蘭，美國宣布對俄經濟制裁，要切斷俄與全球經濟的關聯，普亭又說：「我們是全球經濟的一部分，不會被分隔。」普亭早已算定，美歐的經濟制裁不會有效。

美歐盟的經濟制裁措施，缺少了兩項重要措施。一，由於部分國家反對，美歐一直無法達成共識，將俄國 踢出「全球金融通訊協會」(SWIFT)。這項措施一直被視為「最有效」和「核武般厲害的」制裁手段，總部設在比利時的SWIFT，全球會員共1.1萬家銀行和金融機構，俄國若被取消會員資格，國內的銀行和金融機構就無法對外通訊，所有貿易和金融交易將無法進行。現在雖然開始制裁兩家銀行，切斷其與SWIFT，但不是全部，被批評太慢太少。

二，美歐也沒有對俄國的石油和天然氣作出制裁。俄國是石油和天然氣出口大國，歐洲的三分之一能源(石油和天然氣)都由俄國供應，德國48%的天然氣都來自俄國，所以最反對美歐對俄實施「能源制裁」。俄國2021年GDP為1.7兆美元，但石油和天然氣的出口就占了6000多億美元，美歐若能制裁俄國油氣出口，必能重挫俄國，逼使普亭收兵。

但美歐投鼠忌器，選擇了放棄這兩項最有效的措施，因為一旦這樣做，美歐也必承受巨大損失，「殺敵一千，自損八百」，所以只好放棄。這麼一來，經濟制裁成效就注定有限。

與此同時的23日晚上，中國九架軍機又侵入台灣領空；北京還沒有趁俄侵烏之際而攻台，但中共最高領導人習近平，在今秋舉行的中共20大後，極可能再掌權10年，謀求統一，收復台港和控制南海是他的必然方向，否則他就完成不了他所謂的「民族復興」。

普亭侵烏是習近平攻台的學習對象。北京向來自稱維護國家主權與領土完整，不敢公開支持莫斯科分裂烏克蘭領土，立場尷尬，但不排除從侵烏的行動中找到攻台的啟示。普亭利用烏東的分離運動，藉口說保護烏東俄裔人民，派兵進入烏東兩個自稱獨立的地區，值得台灣注意，有必要提防島內有人被中共統戰，製造內部分裂。

中若攻台，美國會怎樣助台協防？很難想像，美國會派兵進入大陸作戰；也難以想像，美國會從第七艦隊，向北京上海發射飛彈。最可能的也就是經濟制裁，但經濟制裁能阻止中共攻台嗎？北京2020年曾大肆宣傳，大陸經濟要推動內循環，當時的意思是，在川普貿易戰和經濟脫鉤的威脅下，經濟向內發展，可減少對西方的依靠。現在從攻台的角度看，內循環就是應付經濟制裁的部署。

對大陸進行經濟制裁難有效的一個更大原因是，大陸DGP占全球20%，對美貿易一年達6000億美元，與歐盟、日本、南韓和東南亞各國貿易緊密，這些國家不可能因經制制裁就與大陸的巨大市場切割。

習普多年來稱兄道弟，習曾稱普亭是他的最好朋友。「紐約客」的歐逸文24日報導，2014年俄併吞克里米亞，北京一名編輯曾對歐逸文說，雖然北京沒有公開支持俄國行動，但習近平私下對人說，他欣賞普亭的行動，因為一舉取得大片土地，又能贏得人民的民族主義式歡迎。

俄公然侵烏，給北京的最大啟示可能是，中俄聯手改寫世界秩序，少不了要使用武力。在普亭眼中，烏克蘭與東歐接壤，是俄羅斯與西方對峙的前線，戰略地位重要，烏克蘭一旦加入北約和歐盟，必對俄羅斯造成重大威脅；所以必須使用武力，非拿下烏克蘭不可。台灣位於第一島鏈，扼住中國出海要衝，習近平要以統一作為政績，也非拿下台灣不可，所以不惜鋌而走險攻台，更何況連經濟制裁的代價都極小。