烏克蘭孤軍奮戰 美國西方袖手旁觀

俄國 總統普亭 終於不顧國際規則，在眾目睽睽，舉世譁然之下，繼2014併吞克里米亞後，再次出兵烏克蘭 ，坦克大軍直驅首都基輔。普亭此舉已衝擊冷戰結束後30年以來的國際安全結構，是否會重啟「冷戰2.0」，此時無人能下結論，端看普亭侵烏是否能逃脫國際經濟制裁，否則自由世界不僅丟掉烏克蘭，間接鼓勵侵略，國際安全秩序更就此打亂，重重挑戰在前，考驗這一代人的政治智慧。

在改變國際安全結構方面，21日之前，俄國勢力止於烏東邊界，普亭若拿下基輔，等於占領烏克蘭，俄國勢力直接西擴到中歐，陸海空軍與導彈軍力直抵波蘭，還觸及斯洛伐克、匈牙利及羅馬尼亞的邊界，這些都是北約成員，原來烏克蘭做為大緩衝區的功能消失，普亭一手毀掉二戰後與冷戰後的國際秩序與規則，但新的規則還根本不知何在。

這個發展會迫使歐盟與北約組織更加團結，更加依靠美國，扼阻普亭進一步野心；但許多人也指出不要太樂觀，北約內部分歧，步調不一。德國與法國始終反對烏克蘭加入北約，德國新政府對北溪二號態度的曖昧，更可看出對俄態度的分裂，德國最新民意更不認為普亭威脅到國家安全。目前對普亭侵烏的反應與制裁，將會產生何種結果，都屬未知，考驗北約的團結決心。

最震驚的當屬波羅的海三小國，普亭殺雞儆猴，三國尤感唇亡齒寒。俄軍攻擊烏克蘭當天，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛就喊出了「保衛烏克蘭，就是保衛大歐洲」。

幾百年來，歐陸國界劃分反覆變化，目前版圖形成於美國冷戰後國力擴張、蘇聯帝國崩潰後的後冷戰新秩序，而普亭世代深感羞憤，不止一次表態要恢復昔日煇煌霸權的俄國夢。

中俄最近重新聯手，真正新冷戰的挑戰正開始，美國與西方盟國無力也無心阻擋普亭軍事反撲，更無暇他顧中共在東北亞與西太平洋生聚教訓、積極建軍的挑戰。在最終浮現一個新的國際新秩序之前，民主自由陣營將要對應在不同地區與不同領域的全方位衝突，而中共態度則是各項衝突的最大變數。

俄軍從東南北三方，陸海空三維度進攻烏克蘭，已是不折不扣公然侵略。俄軍自白俄南下，長驅直入，拿下首都基輔指日可待，達到更換總統，扶植親俄政權的最後目的。毫無再戰能力的烏克蘭，不久將成為俄國的附庸國，然後莫斯科指定的親俄政權，將鼓動民意進行公投，要求重新回到俄羅斯大家庭。美國與歐陸北約儘管大罵普亭，卻是個個袖手旁觀，出錢不出兵，眼睜睜看著烏克蘭，獨自抵抗，重新淪落莫斯科的掌握。

新保守派戰略學者凱根分析，俄軍占領烏克蘭全境後，即使勇敢的烏克蘭反抗軍此起彼落，四處攻擊駐守的俄軍，但他們長期無法得到軍火物資供應，如果波蘭、匈牙利、或是三小國軍援物資，會給莫斯科出兵境外摧毀供應線的藉口，普亭求之不得。

最後談到美國國內政治氣氛與民調。拜登政府對烏克蘭的消極態度，不僅是因為烏克蘭不是北約會員國家，美國民眾也不支持美國出兵援助烏克蘭抗俄。CNN最新民調指一半以上的俄國民眾支持普亭出兵烏克蘭，但即使拜登總統在23日宣布更嚴厲制裁俄國後，美聯社民調顯示52%受訪美國民眾不支持積極援助烏克蘭，20%稱根本不要理，26%稱有限度介入；另外路透民調則顯示三分之二的民眾支持拜登的對俄經濟制裁，而非軍事介入。這說明了美國民眾在疫情初解，通膨高漲之際，根本無力也無心他顧，更有解釋是對拜登總統處理國安政策的種種不信任。

美國政學媒界也分成兩派，一是擔心國力退縮會影響美國世界地位的國際現實主義派，他們擔心專制獨裁者可以肆意擴張勢力，損及美國利益；而新孤立主義者則認為在沒有解決自己國內問題前，不應分心去擔負國際責任。

這種分歧態度在共和黨尤其明顯，在保守共和黨基層影響力極強的前總統川普就以「美國利益第一」，明確反對介入烏克蘭危機。面對期中選舉，民主黨國會議員必須支持拜登，背書拜登烏克蘭政策，這又讓民主黨在期中選舉，更接近敗選的邊緣。

華盛頓郵報國安專欄作家伊格納茲指出，普亭神話式的獨裁俄國夢，有待大國合力來戳破，夢碎人醒，才能在教訓上重新堅實的新國際秩序，否則這次民主烏克蘭被侵略，將是個未可知的危險世代的開始。