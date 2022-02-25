烏克蘭如成阿富汗 普亭還能是贏家？

普亭 真的很給中國和拜登 面子，他等北京冬奧結束，就向烏克蘭 「全面宣戰」，也印證拜登政府情報研判和警告撤僑完全正確。普亭悍然發動二戰後歐洲最大規模戰爭，明顯藐視美國和北約，看準北約已成有爪牙卻沒有纏鬥意志的紙老虎，把拜登逼入面對東歐、中國和國內質疑的三面受壓窘境。

普亭自認是強勢戰略家，烏克蘭危機發展，他完全站在主動方，讓美國和北約陷入被動，除了部署重兵，防止戰火波及波蘭等周邊北約國家，美歐的制裁威脅和德法介入外交斡旋，都無法遏制普亭入侵烏克蘭的戰略野心，可見當前美歐盟國確實脆弱可欺，讓不惜動用核武、耍國際流氓的普亭暫居上風。

普亭動武前先主持俄軍核戰演習，並延長期限，一步一步開啟動武前奏。他宣稱要把烏克蘭「「非軍事化和去納粹化」，就是不准烏克蘭加入北約、解除該國武裝，作為俄方戰略緩衝區。而西方除了準備接收戰爭難民、防戰火擴大，供應烏克蘭武器等，看似束手無策，無從應對。

不妨從幾方面看這場世紀危機。一，烏克蘭開戰印證美歐軍力雖強大，但避戰懼戰心態，無異示弱，譬如美國兩黨43位國會議員要求拜登如出兵，事前須獲國會授權等，間接鼓勵普亭莽動。美國從阿富汗狼狽撤軍，使拜登除了飽嘗政治惡果，也主動戰略上「躺平」，極力想避免再捲入外國戰爭。

烏克蘭因不是北約成員國，拜登事前發言，像在表達可容忍俄國「小規模入侵」，再三重申不會直接參戰、不派軍進烏克蘭，都讓普亭吃下定心丸，是拜登戰略威懾的最大失誤，敗筆日後可能須付出政治代價。

二，美國「重亞輕歐」，軍事和外交重心全部放在遏制中國，加上北約盟國立場和利益不一致，各有盤算導致內部不團結。譬如德國對俄國天然氣高度依賴、法國對美英澳合作造潛艦不滿、北約軍費分攤等都有嫌隙，使烏克蘭危機只剩美英合唱獨腳戲，讓普亭見縫插針。

三，美國和歐洲揚言祭出「所有制裁之母」，意謂經濟制裁將空前猛烈。俄國商業部長嗆說，無論動兵與否，美國已在制裁俄羅斯，俄方不在乎新制裁。何況如晶片和高科技禁運等制裁，美歐也會有損失；如將俄羅斯踢出國際美元交易系統(SWIFT)等，更把俄中緊黏一起，強化中、俄、伊朗等組建其他交易系統的動力，進一步傷害美元國際地位，印證經濟制裁的遠水，救不了軍事危機的近火。

四，川普為首的部分美國人開始批評拜登應對烏克蘭危機失策。川普盛讚普亭和習近平聰明，說普亭蠶食烏克蘭的手法是「天才」，「烏克蘭後，台灣是下一個」，明顯藉美國應對無力攻擊拜登。這類只為國內政治利益、不顧國家立場的言行可能蔓延，對美國和拜登政府形成掣肘和打擊。

五，烏克蘭會成俄軍下一個阿富汗嗎？普亭和俄軍雖強悍，但烏克蘭人口4400多萬，除了烏東小部分地區親俄，全國反俄氣氛濃烈。除非俄軍打一打就撤軍，否則陷入長期戰爭，必讓俄羅斯虛弱的經濟被拖垮。

美國已將第82空降師5500名精銳部隊部署烏西的波蘭邊界，並增加保加利亞等國駐軍人數；西方使館都撤至西部，提防俄軍攻陷烏克蘭全境，戰略上似預備「以空間換取時間」，把烏西作防衛底線。俄軍無論輸贏都得很快撤軍，不過普亭注定須付出龐大軍費，且長期面對美歐最嚴厲經濟制裁，能源出口受阻，這場世紀豪賭，注定是一條不歸路，成為繼阿富汗後另一個失血的墳場，將讓俄羅斯經濟和國力一蹶不振。

六，誰會是這場衝突的贏家？俄羅斯靠能源出口和油價大漲，累積6300多億美元外匯，自認有籌碼開戰，卻絕不可能吞下烏克蘭；一旦陷進泥沼，必成輸家。法德領導人斡旋無效，不得不重回美國領導的北約懷抱。德國宣布停止啟用北溪二號天然氣管，歐洲各國可能改向美國進口能源。長遠來看，美國有很大機會成為衝突的贏家，不過拜登未必能享受到勝利的果實。

中國如經濟援俄，能做到何種地步讓人存疑。中俄原想抱團對抗西方，眼見俄軍出兵哈薩克，又進軍烏克蘭，自顧其利益破壞中國一帶一路計畫利益；中共七常委閉門密商多日後，對普亭動武重回「維護各國主權」立場，不能太得罪美歐，若被普亭拖下水，中國自己也會成輸家。