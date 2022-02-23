普亭悍然入侵 中國不敢力挺

普亭 21日悍然下令軍隊，進入烏克蘭 東部兩個親俄分離勢力占領的獨立共和國「維安」。俄國上議院22日無異議通過批准對外用兵，美英德已相繼祭出各種制裁，東歐兵凶戰危影響全球經濟，看來已不可避免。

習近平主席與普亭2月4日聯合聲明反對北約東擴，被視為中俄聯手。如今外長王毅在慕尼黑安全會議以視訊表達，「任何國家的主權、獨立和領土完整都應得到尊重和維護，烏克蘭也不例外」，中國態度似有些轉變。

俄軍侵入烏東後，國務卿布林肯立即與王毅通話；中國駐聯合國大使張軍呼籲各方克制，透過外交手段解決。中國迄今未表態譴責俄軍入侵烏東，但中方又不想得罪美歐，力圖在美歐與俄羅斯 之間找到平衡點；未來美歐如強化制裁俄國，中國恐難全力協助普亭降低制裁殺傷力，對普亭也是一種牽制。

普亭進軍2014年起就叛離烏克蘭的兩個親俄共和國，想永久駐軍，將其納入勢力範圍。但是否擴大攻擊烏克蘭全境，美歐是否祭出「所有制裁之母」，或派兵介入，都存在變數。普亭如適可而止，進軍烏東可找到撤退19萬大軍的下台階，衝突或許不再擴大，避免戰火綿延禍及全球經濟。可是讓普亭陰謀得逞，烏克蘭受重創，美歐威懾的面子和威信全失。

中國的立場很特殊，也有些尷尬。華爾街日報報導，普亭參加冬奧開幕後專機返俄，中共七位中常委立即隱身集會多日，密商應對俄烏衝突的策略。

北京呼籲尊重各國主權和領土完整，隱喻中國對台灣擁有主權，不能被外國侵犯。如公開挺俄羅斯入侵烏克蘭，日後美日澳印等國家就有先例，可力挺台灣。台灣和烏克蘭有許多相似處境，也有許多相異之處。北京應對策略明顯想避免增加美國和歐洲對中國的惡感和敵意，極力想扮中間調和角色。

很多中國民族主義者力倡中俄聯手，對抗西方列強。但中俄關係遠非水乳交融，中共是蘇共的小老弟，系出馬列共產主義和布爾什維克，中共靠俄羅斯扶持奪取江山，但毛澤東和蘇修結怨、尼克森聯中制蘇；俄羅斯自沙俄、蘇聯時期侵占中國領土達154萬平方公里，相當於43個台灣大的面積，俄羅斯對中國的狼子野心，提防中國強大，迄今未變。

說穿了，俄中關係如今更像抱團取暖、互相利用。北京外交部為聯俄制美，發言人厚顏聲稱，中俄雖非同盟但關係勝似同盟；人民大學國際關係教授時殷弘卻說了大實話，即使中俄從「權謀之合」變成「準同盟」，兩國間仍遠非正式同盟。

為何說中俄互相利用？一，中俄都面臨美歐打壓，同仇敵愾或同病相憐，亟需聯手對抗。二，中國需要大量能源進口，俄國有豐富石油天然氣，中俄2016年即簽25年的能源大單，當時估值2700億美元；本月初再簽8000億元人民幣的石油天然氣協議，將以歐元結算，明顯想動搖美元國際交易地位，動到了美國的蛋糕。三，中國軍工先進武器依賴俄方供應，尤其先進戰機發動機俄國限制供貨量，明顯不願見中國軍力發展太快，扼控中國軍備的做法，雙方心知肚明。

再說，美俄關係迄今維持曖昧。五年前川普執政時親俄，「聯俄制中」策略若隱若現；拜登執政後雖與俄羅斯屢生齟齬，也流露對「拉俄抗中」的興趣。共和黨人2025年如入主白宮，甚至川普復出執政，都是北京須擔憂及未雨綢繆的事，自然須盡量與美方交好。

普亭的莽動作為，動機和目標有幾種可能：一，最宏大目標是改變全球戰略格局，想恢復前蘇聯版圖。普亭說烏克蘭是蘇共創造，想把烏克蘭納入俄國版圖，以報蘇聯在冷戰失敗的一箭之仇。問題是俄羅斯有這種實力嗎？二，切斷北約東擴、制止烏克蘭加入北約，使它成為戰略緩衝國，比較可能實現。三，利用美歐怯戰，調兵入侵烏東，增加呼風喚雨籌碼，鞏固普亭權力和歷史地位；但如果失敗，普亭和俄羅斯將一敗塗地。

正如時殷弘說的，俄國如入侵烏克蘭，代表普亭對北京的呼籲置若罔聞。這將讓習近平失面子，國際間也將質疑中國扮演中間人的作用。中國作為崛起的大國，或許樂見美俄交戰或重演代理人戰爭，再次漁翁得利。這齣大戲也讓北京有機會改善對美歐關係，就看各方操作和實際效果如何了。