中國人太想贏了 持平看谷愛凌旋風

北京冬奧成功落幕了，本屆冬奧賽場外風波遠比場內多。中國舉國渴望「打敗美國」，今年靠美國籍滑雪選手谷愛凌 兩面金牌加持，中國九金、美國八金，分列獎牌榜三、四名，中國如願所償，力壓美國。但如果谷愛凌代表美國，情況將完全改觀，箇中玄機複雜，難怪網上爆發激烈爭議。

當前中國民族主義空前高漲，想贏、必須贏，甚至不擇手段也要贏，幾乎成現實寫照。中國本屆冬奧「外籍兵團」規模空前，譬如男子冰球25名選手有19張洋面孔，包括11名加拿大人、七名美國人和一名俄羅斯人，不少人曾是北美冰球聯盟NHL成員；滑雪滑冰選手谷愛凌、朱易 更是美國籍的中美混血兒。

中共當局花重金雇傭名義上「歸化中國」的選手，結果中美男子冰球對陣，中國隊還是以0：8被美國大學球員組成的冰球隊痛宰。反而谷愛凌大放異采，她的國籍、言行和網民兩極褒貶評價，成了中美角力的縮影之一，頗具戲劇性和爭議。

不妨從不同角度看。一，中共官方或民眾都太渴望贏，只要能得金牌，不怕花錢或曲解不承認雙重國籍的法律。不過歷來各國代表隊都有外籍選手，只要符合奧運規章或單項運動國籍內規，選手代表哪個國家是個人選擇，本就無可厚非。

二，谷愛凌2019年宣布要代表中國參加奧運，2021年獲世界極限運動和世錦賽金牌。即使她在加州出生、擁美國籍，但美國並未出面干預或想拉她歸隊。有網民說，美國表現了自由、大度和自信。而谷愛凌外表是西方面孔、一頭金髮，卻集中國人億萬寵愛於一身，視她為國家英雄，黨媒和網民追捧鋪天蓋地，只是在美華人 移民，日後可能難免面對更多對美國忠誠的質疑。

三，谷女的母親是中國籍，報導指她在單親家庭長大，洋人父親身分迄今還是謎。她選擇代表中國出賽，和母親的際遇和調教她的種族、文化認同有很大關係。她嶄露頭角後，憑藉亮麗外表和條件，在大陸早就為22種產品代言，估計其年收入近200萬美元；如今奧運金牌加持，將錢途無量，名利雙收，根本不需要美國了。

中國錢潮洶湧，加上國人反美愛國卻崇洋的情結，使谷愛凌這類人才「淘金」無往不利。她在中國能大紅大紫正是天時、地利、人和下的綜合結果，她是幸運兒。

四，谷女身為美籍卻效忠中國，部分美國媒體、民眾和海外華人批評她「叛國」，認為她接受美國教育栽培和訓練，才有今天的成就，卻代表「敵國」奪金，忘恩負義。中國民眾則把谷女當作反美的發洩口，藉機大酸美國，反映中美民間的民族主義碰撞和敵對情緒。

五，谷愛凌如歸化中國，必須放棄美國籍。但不少人查閱美國國務院網站近年棄籍名單，並未發現谷女棄籍紀錄。中國法律不准許雙重國籍，中共這回似為谷女開綠燈，打破法律規定。網上不少華人批判這是雙重標準，為金牌投機鑽空子，根本毫無法治觀念。

谷愛凌自稱「在中國我是中國人，在美國我是美國人」，話說得漂亮，也反映美國默許雙重國籍的現實，引起華人移民共鳴，很難因此厚誣她。運動賽場上只要華人能勝出，代表任何國家其實大可輕鬆看待。

六，中國舉國熱捧谷愛凌，前環球時報總編輯胡錫進卻發「預警」，指谷女「為國爭光」說法不宜拔高，國人須為自己留退路。美國雖不至於興訟控谷愛凌的二金一銀屬於美國，但黨媒突然轉彎，從稱谷愛凌是「中國選手」，改口稱是「中國隊選手」，箇中玄機很大。

大陸畸型的民族主義和一定要贏的狂熱想法深入人心，但對同樣加州出生、投效中國的美籍選手朱易卻有不同標準。朱易因初賽中跌跤拖累中國隊晉級，被撻伐成「國家罪人」，少有人疼惜朱易「一片忠心報效祖國」。

網民「捧谷踩朱」反映複雜的社會價值觀。很多民眾羨慕或渴望移民，但外籍華人如失手落敗，就可能被痛踩。譬如疫情中網上流傳「祖國建設你不在，萬里傳毒你最快」就是例子。有網友認為，谷朱兩人的待遇，正反映國人拿來主義、嫌貧愛富、彎道超車等思路，只要能賺大錢獲取名聲，哪怕手段有問題都不在乎。

谷愛凌和中國確實做到了雙贏，但路能走多遠？谷愛凌未來如想進入已錄取她的史丹福大學就讀，甚至留美就業，如何面對質疑和自處？中國靠錢和外籍兵團的獎牌之路能否永續？對中國和谷愛凌都是早晚須面對的現實。