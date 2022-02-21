烏克蘭危機與台海風雲

烏克蘭 戰雲密布，許多人都會將其和台海危機比擬，一是擔心中共 會藉美國忙於歐洲事務，台海掀起事端，也讓美國兩面作戰無法兼顧，二是習近平必然會將拜登 總統在烏克蘭危機的進退，作為未來中共可能「武統台灣」的戰略準備，如果美國對台和對烏一樣袖手不作為的話，中共當然會有不一樣的考量。

烏克蘭的處境固然和台灣有幾分相似，其一是有個時時期待「統一」的大國在側，其二是夾在美國勢力與大國之間，一直受到國際局勢的牽動，沒有自我作主的空間，但問題是烏克蘭的國力和台灣相差太多，烏克蘭對美國的戰略地位重要性，也和台灣差太遠，尤其是台灣在美國印太戰略第一島鏈的關鍵地位，絕不容讓敵人突破，再加上台灣在半導體供應鏈的關鍵角色，也會對全球經濟運作有衝擊性影響，更不容讓中共染指，基於上述比較，有學者認為，美國對烏克蘭支持而不介入的作法，不會在台灣複製，中共也不能誤判美國的戰略模糊政策，而認定美國不會在台海有事時堅持到底。

烏克蘭危機的發展，印證了國際關係中強權角力的戰略翻轉。50年前美國尼克森政府「聯中制蘇」政策主導，簽訂了上海公報，打破美中「冰封關係」，也翻轉了冷戰時期的國際秩序。時隔50年，美中關係由熱絡的建設性交往，轉變為美中競爭，中共甚至成為美國最在意的威脅對手，不僅「聯中制蘇」已成歷史，月初普習會「兩國友好沒有上限，合作沒有止境」，彷彿中俄將攜手和西方攤牌叫陣，中共的合作，也讓普亭在烏克蘭強勢作為增加了不少底氣。美國國務卿布林肯為化解烏克蘭危機，還在和中國外長王毅通話時爭取中方支持，結果王毅正告布林肯，要美國「停止在台灣問題上玩火打牌」。

美中俄三角關係翻轉，但美中關係重中之重仍然是台灣問題。王毅也在和布林肯談話裡，提到上海公報50年，中美都無意改變對方是兩國關係正常化的前提，也應該成為中美未來和平共處的保障。上海公報稱「美國認知到，兩岸中國人都認為只有一個中國，美國對此不持異議」，是美國在兩岸政策上戰略模糊的開始，也成為中共要求美國信守「一中原則」的開端。上海公報的美中俄關係早已成為明日黃花，但上海公報內的「一中政策」會不會改變，會不會遭美國毀棄，是中共關心的發展。

美國眾議院日前通過「美國競爭法」，支持台灣代表處正名等主張，都被中共視為違反「一中三公報」的「玩火行動」，而拜登政府首份「美國印太戰略」報告雖然針對中共而來，但在外交軍事上對台灣支持十分低調，對台灣的未來是以「確保台灣未來的地位能以和平方式決定，並符合台灣人民的意願和最佳利益」作為「支持台灣自我防衛能力」之目的。行政部門遠不如國會激進，也意味著拜登政府對台海局勢發展的審慎，非不得已，不容當下和平現狀改變，美國需不需要以「戰略精晰」作為讓中共警覺，不輕易破壞台灣和平狀況已成為美學界論辯核心，更重要的是，國勢日漸頹弱的美國，如何能以具體行動，重建其權威與信度，如果一再只能以「狼來了」的遊戲，卻缺乏有力阻扼霸權擴張作為的動作，終究會讓盟友擔心會面臨越南、阿富汗命運，早晚會成為美國自保利益下的棄友。

台灣當然不是烏克蘭，台灣也相信基於美國利益，美國不會讓台灣「芬蘭化」，也會讓台灣成為阻卻中共霸權發展的第一線尖兵，但在美中台三角關係的拿捏上，美國愈來愈守不住「一中政策」，也愈來愈會形塑台灣「自主化」的分離走向。這是中共所不樂見的，也將更造成彼此形勢緊張對立。關鍵在於，美國在戰略上能不能不為對手所控？能不能由被動轉為主動？在烏克蘭經驗裡，美國一直是受普亭牽動的被動角色，也讓俄國可能演出不戰而屈人之兵的戲碼，類似戲碼，可不可能在台海上演？習近平陣營必然在盤算布局，美國也不能袖手，這盤國際大搏弈才剛開始下棋，美國會不會錯落子，國際都睜著眼睛在看，這不只是一場戰役的勝負而已，可能是影響幾十年的世局變化，誰也不敢大意。