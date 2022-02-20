中國式清零造成香港社會大亂

近來香港疫情 大爆發，確診人數正以幾何級數地增加，社會和經濟受嚴重衝擊；再發展下去，不知如何結局。但香港不能叫停「清零」政策，一切要聽北京 的，最高領導人習近平已發話，要香港堅持清零，無疑是拿香港的命運作賭博。

香港18日有3629例確診，另有7600例初步確診；17日則6000多人確診，以及6000多人初步確診。這是香港兩年以來的「第五波疫情」，一周前每天仍是1000多例確診，但14日首次破2000例。專家稱，統計數字不徹底，實際上本周平均每天已超1萬人感染。

香港疫情大爆發，證明清零政策失敗。中國的「動態清零」，追蹤與確診者接觸過的人，然後將人隔離，但這個方法只適用至多數十名確診者，當確診人數增至1000、2000和1萬時，就無法執行。而這波Omicron疫情的爆發，充分反映清零政策不切實際。

值得注意的是，清零政策已造成香港社會大亂。首先，清零政策強調快速和機動追查與確診者接觸過的人，因此一旦發現確診者時，立即封區、封大廈、封餐館、封銀行、封辦公室；就算是半山區高房價的公寓大廈，也與公屋一樣，只要發現一兩名確診者，就立即全面封鎖，要求住戶禁足，再送隔離中心隔離。

為了向北京交差，港府強迫市民打疫苖，最新的「逼針」行動，要求3歲以上小孩打疫苗，而且打的是大陸所產的科興。不少人因打疫苗而死亡，所以港人多不願打針。港府則進行恐嚇，說第五波疫情死亡人數可達2萬人，可是這與國際實情不符，因為Omicron死亡人數甚少。

港府又推行稱為「安心出行」的APP，市民出外吃飯購物，都要帶安裝了APP的手機，APP可顯示使用者有沒有去過發現確診者的地方；但使用時十分麻煩，例如去商場購物，要出示安心出行，才能進入；商場內進店時，又要出示一次，離開商店時再一次，離開商場時還要一次。

由於感染人數大增，醫療系統應付不了，17日晚上寒流襲港，晚上氣溫8.3℃，8家醫院門外超過1000人在輪候入院。報導說，有一對染疫父子，3歲大的男孩發燒40℃，在醫院外等候了10小時，還未能入院，父親只好帶孩子回家；後來在家裡把病毒傳染給妻子和女兒，於是一家四口都感染。如果可以放棄清零，香港就可讓輕症者回家自行隔離，只有重症者才須住院，這就可以大大紓減醫院的壓力。

香港還有更大的麻煩。因為北京要求，香港要進行全體750萬人的核酸檢測，三周內每人要檢測三次。香港沒有人手執行，北京於是派「國家隊」代辦，所需費用當然是香港付。

除了社會大亂，經濟也因為清零政策而大亂。香港與大陸已停止通關，大陸客不能進入香港旅遊；外國人也不到香港旅行，因為港府要求入境者隔離21天。農曆年除夕，全港餐飲業禁停，向來熱鬧的香港夜晚變得一片死寂；新年之後，餐館晚上6時起不准營業，新春飯宴全部消失。餐館沒生意，爆發休業潮。

金融業也大受衝擊。在港工作的外籍金融業人士，被隔離21天、疫苗通行證、以及安心出行等不勝其煩，紛紛撤離，移到新加坡。因為愈來愈多辦公大廈被封，外國駐港的金融機構也紛紛出走，美銀已宣布撤離香港。房地產業是香港經濟支柱，目前房價已下跌10%至20%，繼續清零下去，跌幅將會擴大。

既然社會和經濟大亂，為何不取消清零？因為香港沒自主權，人民日報已連發兩文，明確地說，香港不准放棄清零。習近平日前也發話，要香港繼續清零。自反送中以來，已經淪為北京傀儡的港府高官，現在更變成為大小粉紅，吹捧清零，不遺餘力。

為什麼中國不放棄清零？西安封城，天津和北京半封城，還有數十個城市局部封城，對工廠生產和人民生活所造成的衝擊難以估計，為的是顯示共產黨至高無上，領導人權威不受任何挑戰，只要一聲令下，命令就必須貫徹和執行；人民被禁足和沒有食物，都不是問題，一切都可犧牲，一切都要讓路。

但是大陸與香港，兩地民情不同，不能套用同一種防疫方法，否則我們也不會看到全世界有這麼多不同的對應政策，更重要的是一國兩制的精神，在強制清零下，喪失殆盡，而香港民心恐怕也會離北京愈來愈遠。