拜登不想改變中國 而要打敗中國

拜登 總統任期進入第二年之際，在前任川普 總統對中政策改變的強硬基礎上，對中國政策進入布局後實施階段。拜登國安團隊目的是要建立與習近平的中國，一個可長可久的戰略競爭格局，無論下屆總統是共和黨或民主黨，都可持續的共識政策。

拜登總統去年11月宣布美國將與與夥伴合作發展「印太經濟架構」(Indo-Pacific economic framework)，本月11日就公布12頁戰略概要文件，並可能在5月中下旬，拜登總統訪問日本，舉行「四方安全對話」時，宣布成立「印太經濟架構」。

根據報導，這個新的經貿為主的組織是填補自川普2017年退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)以來，美國恢復領導與交往印太地區的一大缺口。事實上自川普離開TPP後，其他國家重整後成立「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，但CPTPP缺少美國，功能大減，現在中國又要申請加入。美方則表示「印太經濟架構」與中共 無關，目的在反制中共在此區域「一帶一路」造成的影響力。

「印太經濟架構」與美英澳(AUKUS)三方安全聯盟及「四方對話」，就是拜登團隊在經濟政治與軍事的三大支柱，拋棄川普時代的單打獨鬥，用朋友圈方式聯合對付習近平的中國，新的對中國政策，在冬奧結束後，即將登場。

首先已看到拜登政府本周指責「中國沒有實現與美國(川普政府)簽署第一階段貿易協議」，接著貿易代表署17日又公布2021年仿冒與盜版惡名市場報告，點名42個虛擬網站與包括中國在內等國的35個實體市場，其中有蝦皮、百度網盤、敦煌網、拼多多、淘寶、速賣通、微信電子商務生態系統。在此之前還對中國其他軍民營公司進行制裁。

據華府智庫皮特森國際經濟研究所經貿學者鮑恩(Chad Bown)報告，中方承諾在2020年和2021年額外購買2000億美元美國商品和服務，但中國僅完成採購目標的57%。美中雙方就此已協商幾個月，但受疫情等因素影響，中國「根本就追不回來缺額」，美國貿易代表署直指「沒有看到中方有兌現採購承諾的真正跡象」，「我們的耐心正在消退」。白宮發言人莎奇上周說，正持續與貿易代表戴琪與團隊接觸，確定下一步行動。美國商會預測，拜登政府會啟動301條款調查，做為另一波對中國進口物品增加關稅依據。

川普以來的強硬對中貿易政策，改變美中乃至世界經貿發展途徑，到拜登手中並沒有軟化。可以想見北京斷不可能低頭，新一輪美中經貿戰即將開始。

由此可見，儘管美國面對後疫情通貨膨漲帶來的經濟政治雙重高度壓力，而降低或取消對中國的關稅，對減輕美國通膨有幫助，但是美國並沒有任何減緩後退跡象，在進入任期第二年之際，拜登總統與國安團隊對中國的強硬路線更加強勢。

這個強硬路線的制定者與執行者，是以拜登總統為主的白宮國務院、國防部內中間偏左、國際主義立場的「競爭派」。華盛頓郵報外交事務專欄作家羅金(Josh Rogin)在最近「拜登不想改變中國，而是打敗中國」的長文解讀拜登的中國政策指出，習近平2012上台後，人前人後都表達，中國「專制獨裁」體制優於西方民主制度」，而且西方民主國家效率太慢，陷於紛爭，難以對付日益複雜的世界，因此來日無多，必將衰弱。

拜登團隊2020接手後，中共原對新政府的中美關係抱有期望，推倒重來，提出清單，想回到川普前，這讓拜登團隊馬上意識到中共沒有退讓，面對這種情況，深有危機感，美國不能坐以待斃，即使再難，也要果斷行動，重塑戰略環境。

羅金在文中指出，拜登團隊認知到，國際體制已遭攻擊，美國必須採取行動保護體現美國基本信念與人性價值，對抗專制獨裁，在國內選民認同上，對抗中共也已是兩黨選民共識，「遏制中國現在是一項多政府、跨黨派的戰略，是冷戰結束以來最重要的外交政策調整之一。」

「政治」網站最近觀察，期中選舉馬上展開初選階段，這次全美各州共和黨眾議員初選候選人的主要政見，集中是「猛批中國」(China Bashing)，可見抨擊中共，已成選舉吸票機。

拜登團隊花了近一年時間打造出拜登政府對中國的政策「不是改變中國，而是要打敗中國」，這是一個中國無法同意，無法迴避，必須接受，更必須回應的政策。未來在美華人的處境會更加難過與危險。