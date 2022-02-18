聯準會急火燒倉 恐引發經濟衰退

聯準會 16日公布上月底開會的紀錄，雖沒有令市場震動的「驚奇」，卻充滿鷹派言論，表示有必要加快升息 歩伐，進行連串升息。所以市場對連串升息的擔憂並沒有消除，更重要的是，如果聯準會反應過度，升息過快過急，可能引發經濟衰退。

美國眼前的物價，創40年來最高。今年1月的消費物價指數(CPI)達7.5%，大大超過預期的7.2%；去年10月是6.2%，11月是6.8%，12月是7%，可見4個月來，逐月上升，而且未見紓緩，持續上升。

16日公布的1月零售又意外地上升3.8%，超過預期的2.1%。今年1月的就業報告也意外地增加新工作46.7萬份，比預期的超出一倍。這兩個報告都顯示通膨熾熱，聯準會加快升息的壓力很大。

到底今年該升息多少次？市場最擔心的是，聯準會升息太急太快；1月初，聯準會暗示升息3次；1月底再暗示加快升息，當時市場就預期今年將會升息5次；本月初，1月就業報告出爐後，美銀預測，今年至少升息7次；這次的升息周期，長達一年半，將共升息11次，即今年升7次，明年再升4次。

除了升息次數，還有每次升息的幅度。聖路易聯準會說，3月的第一次升息，應升0.5%，而不是0.25%；如果真的升0.5%，由於升幅大，勢必對股市造成大波動。

理論上，為了遏制通膨，升息必須持續不斷，直至經濟活動減慢，將通膨壓下為止，如果通膨不受控，升息就不會停止。但現在的問題是，今年至少升息7次，經濟能承受得了嗎？

聯準會要準確升息，並不容易，升息過頭，可能損害經濟，升息不夠，則收不到遏制通膨的效果，最著名的例子是，1929年股市崩盤後，經濟陷入大蕭條，當時聯準會就因過早升息，造成經濟衰退延長。

除了升息，俄烏可能開戰，是另一可能導致經濟衰退的原因。俄國是主要石油和天然氣 輸出國，供應歐洲超過30%的天然氣，戰爭一旦爆發，石油和天然氣供應受影響，價格勢必大漲，衝擊全球經濟。原油近日飆至每桶100元，16日的天然氣價格單日飆升8%。

莫斯科15日表示，已撤回部分部署在烏克蘭邊境的軍隊，但北約16日說，俄撤兵不是真的，烏邊境仍有大軍。拜登總統15日也說，俄國入侵烏克蘭的可能極高。

俄國曾多次使用天然氣作武器；2014年俄吞併克里米亞時，曾切斷對烏克蘭的天然氣供應；2009年與2006年，也都有因為政治原因切斷供氣的紀錄。而另一方面，拜登也表示，俄軍一旦進入烏克蘭，將關停「北溪二號」輸氣管，這條輸氣管，由俄國經波羅的海三小國，直到德國和歐洲，是未來德國供氣的重要管線。

事實上，美國今年第一季的GDP，已經接近負增長的邊緣。由於美國政府的抗疫紓困金用盡，加上聯準會政策轉向，經濟在得不到這兩方面的支援下，GDP只能大幅萎縮。亞特蘭大聯準會對第一季的GDP最新估計，只有0.1%的增長；高盛估計，也只有0.5%(原來估計2%)；美銀則估計為1%(原估計4%)。

去年春天，聯邦政府將1.9兆元疫情紓困資金投入市場；之後，國會又通過1.2兆元的基建案，雖然1.75兆元的「重建美好未來法案」(Build Back Better)至今未過關，但今年第一季開始，紓困金用盡，市場沒有了財政政策的助力，GDP只能萎縮。

聯準會去年的貨幣政策，除了將利率維持「接近零」，方便公司和個人借貸，還以購債方式，每月注資1200億入市場，藉此刺激經濟活動，這是去年股市大漲的基本原因。但聯準會現在改變政策，不但不再購債，還要升息，因此投資環境截然改變，去年是將大量資金注入市場，現在則是出售手中持有的9兆元資產，藉此抽走市場的資金。在緊縮政策下，第一季和第二季首當其衝，GDP萎縮。如果連續兩季負增長，經濟就正式宣告陷入衰退。

美國聯準會去年延誤抑制通膨時機，犯下「歷史性錯誤」，使數以千萬計的低收入家庭為高物價所苦，所幸美國現在還沒有陷入經濟衰退，但如果聯準會升息行動再次判斷失誤，升息過急過快，超過市場的承受能力，經濟就可能陷入衰退，這是聯準會要負起的歷史性責任，不可不慎。