烏克蘭危機未過 拜登敗績已顯

原本照美國的估計，在16日（本周三），俄羅斯 大軍，就會跨過邊境，入侵烏克蘭 ；可是在15日俄國國防部發言人表示，部分部署在俄烏前線的部隊，已開始返回駐地，這個消息讓全世界都鬆了一口氣，這是長達一個多月的危機以來，首次出現的好消息，可是危機並沒有過去。

拜登 總統特別對此發表電視談話，對於俄國宣布部分撤軍的消息，雖表示歡迎，但仍表示需要證實，並且提出警告，俄羅斯入侵烏克蘭仍有可能；北約秘書長也表示，目前情報沒有證實俄羅斯有降低緊張的舉動。

美國之所以仍然提出質疑，是因為野戰醫院未撤，代表仍在為入侵做準備，即使少部分部隊後撤，也沒有達到足夠的數量，剩下來的部隊仍然足夠入侵，而且美國對擬議中的和平方案，仍然無法全然贊同。

法國與德國提出的和平方案，簡單來說，就是烏克蘭的「芬蘭化」；法國總統馬克宏之前穿梭在俄烏之間，提出的就是「芬蘭化」的可能，讓烏克蘭接受俄羅斯對其外交、國防政策，有決定權；更具體來說，就是烏克蘭不得加入北約，甚至不得加入歐盟，德國總理蕭茲在14日與烏克蘭總統澤倫斯基談的時候，也提出「十年不加入北約」的方案。

北約有Open Door政策，不能禁止烏克蘭加入，否則會引發內鬨，近年加入北約的中東歐國家，會懷疑北約的安全承諾，但是明說延緩十年，可以讓俄羅斯放心，當然這個話，也不能由北約來說，因為這意味著拜登政府在這次危機中大輸特輸，美國人是不會認帳的，所以必須由烏克蘭來說。

烏克蘭已經將加入北約入憲，過去是絕不肯接受這個妥協的，但是現在資金外流、股匯市慘跌，已經破產的烏克蘭政府，非常希望外界金援，現在德國表示願意金援，穩定其經濟，所以咬牙接受。

接受的風聲，首先是由烏克蘭駐英大使對BBC透露的；他表示，為了避免開戰，烏克蘭考慮「大幅讓步」，其中包括放棄2019年修憲中明訂要加入北約的條款，雖然烏克蘭總統府馬上否認駐英大使的發言，但這是目前正在討論的方案；澤倫斯基總統自己在與德國總理蕭茲的聯合記者會上承認，烏克蘭目前幾被俄軍包圍，美國等盟友卻堅稱不會在俄國入侵時派兵助戰，讓他們的處境備感艱難，未來要加入北約，恐怕是一場夢。

另外一個往和平發展的跡象則是，在德國總理即將抵達莫斯科調停之前，俄羅斯透露出仍然願意談判，並且可能結束軍演；根據電視轉播，外長拉夫洛夫在與總統普亭的會議中說，仍有可能以外交方式解決，建議繼續會談；俄羅斯國防部長邵依古也在會議中說，俄國在烏克蘭附近進行的演習有部分即將結束，接下來就是撤軍。

俄羅斯總統普亭在與蕭茲會談後表示，俄國當然不想開戰，也準備繼續與西方談判，以降低烏克蘭緊張情勢。蕭茲與普亭達成繼續談判的具體協議，看起來是個四贏的局面，烏克蘭危機可以避免，其中包括：普亭得到他所想要的北約退讓，美國也有下台階，歐洲避免戰火，而烏克蘭的經濟獲得復甦的機會。

不過目前協議仍然很脆弱，和平共識也不高；尤其是普亭一開始就要求，北約必須做出具體的法律保證，在各方沒有簽訂白紙黑字協議之前，俄羅斯只會部分撤軍，可是要美國公開承諾烏克蘭十年不加入北約，恐怕美國未必能夠接受。

事實上，現在拜登正面臨騎虎難下的兩難局面；這場危機，正是美國與俄羅斯的一場梭哈牌戲，普亭一開始就把手上所有籌碼推出去，在邊境佈了十幾萬重兵，拜登則是不斷升高情勢，知道只要沒有繼續加碼，就等於認輸。

美國認為加碼施壓，可以唬得住俄羅斯，讓普亭認聳，撤軍退兵；但是這場梭哈，一開始就注定美國必輸，因為拜登根本就不想軍事介入烏克蘭，不想美俄開戰，因為國內根本不支持，12日公布的CBS News／YouGov民調，只有40%的受訪者贊成拜登處理的方式，53%也就是大多數美國人，認為美國應該置身事外。

現在普亭已穩居上風，西方認知到俄羅斯對北約東擴的反應是認真的，更爭取到德法都同意，要施壓烏克蘭，履行明斯克協議，現在更有絡繹不絕的西方國家領導人到莫斯科勸說俄國。

反觀拜登本想利用這次危機挽救自己的低民調，以使民主黨在今年底的中期選舉上獲勝，想不到賠了夫人又折兵，在自己外交敗績上再添一筆，而且這次失敗還會被中國與北韓看在眼裡，用作未來與美國周旋訛詐的參考，拜登應該悔不當初吧。