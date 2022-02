冬奧過後 美中關係將有驚濤駭浪

北京冬奧 即將結束,烏克蘭情勢或美中關係都可能迎來新變局;而多位共和黨 國會議員提出「制裁中共 官員專制壓迫人民法」,準備制裁習近平及中國全國人大所有成員及家屬。拜登政府則將追究中國承諾對美採購未達目標,可能再增加中國貨新關稅,使疫情兩年來相對平靜的美中關係,可能再進入驚濤駭浪階段。

共和黨認為拜登政府對中國不夠強硬,由眾院共和黨眾議員羅傑斯(Mike Rogers)領銜的新法案,簡稱「制裁中共法」(Sanctioning Tyrannical and Oppressive People within the Chinese Communist Party Act),簡稱「STOP CCP Act」,把習近平、人大近3000名代表和家屬都列入制裁。

美國法律制裁外國元首,相當罕見。美方制裁措施包括禁止制裁對象取得美國簽證,不准在美國財產交易,不能使用美國金融系統交易等;在中國運營的美國企業也無法與被制裁的中共官員及家屬有業務交易往來。法案如通過勢必引發中方反制裁,也把美國總統、國會參眾議員和家屬都列入制裁對象。

平心而論,這些制裁措施除了對中共貪官轉移財產、家屬來美留學、置產、定居等有影響之外,象徵意義大於實質。美國2020年依「香港自治法」制裁中港官員;當年另又制裁中共新疆省委書記陳全國等四名高官,更早曾制裁在上海的共軍五名網軍軍官,凍結其在美財產、禁止他們簽證和入境美國,除了香港特首林鄭月娥公開叫苦難辦理信用卡之外,並未聞對大陸官員有實質制裁效果。

2020年底,國務卿龐培歐宣布,限制中共黨員及家屬來美簽證等,簽證效期從十年縮減為一個月,或許讓部分中共黨員投鼠忌器。但美方能否掌握所有中共黨員、官員和家屬動態?已在美國的家屬和財產如何處置?這些措施僅流於宣示反共立場,讓在中國營運的美國企業警惕,執行上頗有疑問。

「制裁中共法」的主要意義,應在切割兩國關係,即經貿、科技等脫鉤之外,美國不願再提供中共黨員和家屬在留學、定居和財產轉移等「庇護」。共和黨國會議員做法和川普的思路做法如出一轍,想對拜登和中共內外施壓,如果期中選舉或2024年大選共和黨掌握國會兩院和白宮,美中對抗可能加劇。

上周商務部宣布再把33家中國企業列入「未核實清單」,實施出口管制。更重要的,中國未依美中第一階段貿易協議,對美採購僅達成承諾額度的57%,估計短少採購達2100億美元。

依該協議,中方承諾兩年內額外購買2000億美元美國商品、能源與服務,但去年美中貿易逆差比2020年反而增加450億美元,達3553億美元,為三年來最高,逼拜登政府不得不採取措施向民眾交代,共和黨也緊咬不放。

美方準備再祭出301條款調查,可能增加中國貨關稅。問題在通膨高企,民主黨向來主張川普政府對中國貨加徵關稅,傷害美國消費者權益;此時增加關稅可能助長通膨,使民主黨陷入自相矛盾。

美中切割和脫鉤繼續擴大,兩國競比誰能忍耐更久,不懼損失而能壓制對方妥協。北京看來也退無可退,因為一,中方說疫情使中國需求減少,無法實現採購。但中方進口農產品、能源需求仍很高,寧可擴大與俄羅斯簽能源協議,向南美等國家進口農產品,對美原油採購只達目標的37%,似有意擺脫對美國的依賴。

二,習近平延任對內訴求民族主義,內外都擺出強硬立場,因此退無可退。北京認為讓步並無法換取美方解除科技如芯片等禁運,既然對抗是主旋律,何必妥協。北京經貿權力由習近平一把抓,幕僚未必善盡輔佐言責,有可能對中美情勢形成新的誤判。

三,中美貿易和科技結構性矛盾難解,美國製造業振興無功,消費商品依賴中國短期內難改變,北京或許自認再撐幾年,自力更生和內需市場能挺住,就不怕和美國硬碰硬或部分脫鉤。

展望美中情勢的確難看到好苗頭,新冷戰不斷強化。而美國進入選舉年,兩黨競比誰對中國更強硬,美中雙方民眾的「反中」「反美」對抗氛圍日趨強烈,兩國關係想解開僵局進入和睦發展,看來愈來愈困難。