美國硬要開戰 實為保衛美元霸權？

美國把烏克蘭 情勢形容成「開戰在即」，下令美國僑民48小時內離開烏克蘭，並增派8500名部隊進入東歐；拜登總統與六位盟邦領導人通話後甚至認為，情報顯示俄羅斯 可能在16日進攻烏克蘭。但普亭 之前多次表示，無意進犯烏克蘭；烏克蘭總統澤倫斯基也強調，情勢沒這麼糟，反而怪罪美國說法傷害烏克蘭經濟。看來美國像在空焦急，俄、烏都處之泰然，真相到底如何？是誰在說謊？

俄羅斯在烏克蘭邊境集結13萬大軍，美國和北約增派軍隊到羅馬尼亞、波蘭和立陶宛等國，美軍特種部隊增援烏克蘭，戰機在烏克蘭鄰國部署備戰。

戰爭和防衛講求「攻其不備，料敵從寬」，現在反倒是大軍壓境的普亭像在打梭哈，想要北約承諾不納入烏克蘭就退兵；而美國卻大喊快開戰了，拜登政府料敵從寬，烏克蘭人和澤倫斯基彷彿成了局外人，著實教外人看得滿頭霧水。

近日中國流出的一篇文章說，美國的布局明顯是想挑動無邊戰火，挑唆烏克蘭和俄羅斯開戰，而美國想趁火打劫；歐洲也面臨生死存亡關鍵時刻，因為美國想打擊歐元，維持美元霸權。

文章說，美國經濟衰退、拜登支持度慘跌，必須派大軍保護美元在歐洲市場地位，保障歐洲能源市場不被俄羅斯侵占。北溪二號是俄羅斯捅進美元心臟的一根鋼針，俄德每年550億立方米天然氣交易將採歐元結算，此例一開，俄羅斯與歐盟如都以歐元為主，美元地位將動搖。

德國對烏克蘭情勢的因應立場曖昧，與北約不同調；而一旦開戰，美國就可藉口關閉北溪二號制裁俄國，保護美元和美國霸權的命根子，這才是美國的真正目的。

其實，早在北溪二號交易前，中、俄、伊朗、委內瑞拉等國早已嘗試石油不用美元交易，想動搖美國金融霸權地位；也有說法指第二次伊拉克戰爭的真正原因，和海珊政權想加入撼動美元交易有關。美軍和美元是美國控制世界的兩大利器，美軍捍衛美元，是美國霸權的最重要兩大支柱。

美國和歐洲關係近年不夠和睦，或許是事實。德國不顧美國阻擾，建北溪二號天然氣輸送管道，俄羅斯供應德國所需的50%能源，如排除美元而用歐元交易，就動到美國的乳酪，可能帶動美元地位崩跌。烏克蘭軍事緊張，德國一直曖昧，與北約立場不夠一致，說明了很多事。

而北京冬奧開幕前，普亭與習近平第38次會面，中俄聯合聲明劍指美國，聯手反對美國籌組全球反中聯盟，兩國並再簽多個能源和天然氣交易大單，強化把美國拉下全球唯一超強寶座的意圖，交易也是對美元地位的再次打擊。這些事實似印證美國對烏克蘭布局，似乎另有所圖，對情勢判斷也和俄羅斯、烏克蘭截然不同。

澤倫斯基雖求助美國和北約，但反覆強調，情勢未到開戰邊緣，怪罪美國頻頻發言傷害烏克蘭經濟，北約與歐盟也成「人質」，被美國綁架一起對付俄羅斯，美國這場保護美元的「金融戰爭」將成為贏家，反而普亭的13萬大軍打也不是、退也不是。

上述說法有部分具可信度和說服力，譬如中俄聯手想動搖美元霸權地位，歐元區也想掙脫美元影響；普亭和習近平簽新能源協議在「助攻」對美國施壓，同時也解釋了，拜登政府和俄、烏對烏克蘭危機的解讀為何如此天差地別。

但讓人質疑的是，陰謀論觀點不脫反美立場，它細數美國的不對，似認定普亭出兵烏克蘭邊境是正當舉動，但普亭出兵難道在配合美國「毀滅歐元區」？拜登政府想方設法想穩住國內經濟、對抗通膨時，烏克蘭情勢無疑對美國是沉重新負擔，讓全球股票金融市場動盪，形容它是美國故意布局的陰謀，有些邏輯和事實判斷無法自圓其說。

烏克蘭總統14日重申將繼續爭取加入北約，等於否認十年內不加入北約的傳聞，這樣一來，普亭更無台階可下。中國似在隔山觀虎鬥，期待美國在烏克蘭遭遇滑鐵盧，讓中國再贏得新的戰略機遇期。但東歐情勢變或不變，美國將重心放在東亞遏制中國的方向很難改變，北京的期待仍將落空。