加拿大卡車圍堵 全球抗議新象徵

上月底，加拿大 眾多卡車司機和反疫苗強制令人士組成所謂「自由車隊」（Freedom Convoy），浩浩蕩蕩駛入首都渥太華，占據街頭公園，要求杜魯多 政府取消上月實施的防疫 政策，即勒令卡車司機在穿越美加邊境時，必須完成全程疫苗接種。

7日晚，眾多卡車更開始堵塞連接美國底特律和加拿大溫莎兩地的大使橋（Ambassador Bridge），這條交通線承載了兩國約四分之一的貿易量，每天運送3億美元的貨物，一旦被切斷將嚴重打擊底特律的汽車生產供應鏈，並導致肉類等農產品貿易也都陷入困境。

本來這僅是件小事，來往美加邊境的卡車司機，也僅有十分之一沒有打疫苗，但是現在遭到民粹主義操弄，已升級成全面抗議政府的防疫措施，根據加拿大的民調，65% 的受訪者認為這是少數加拿大人將自身利益淩駕於全體國民利益之上，過半受訪者認為卡車圍城，讓人聯想到美國圍攻國會，可是也有32% 的受訪者對示威活動表示同情。

抗議已經進入第三個周末，當卡車喇叭成天亂響，交通大亂，民眾的同情，逐漸轉成不耐，可是加拿大的警察權屬於地方，杜魯多總理只肯協調地方的市政府與省政府，不願意使用聯邦權力，動員軍隊，來對付這些示威卡車司機。

杜魯多擔心的是，如果採取激烈對應行動，這將進一步激化加拿大的政局，目前他的政府僅有42%的支持度，兩極化之後，可能意味著對政府的施政，包括不得人心的防疫措施，全面性的攤牌公決。

加拿大現在的局面，就是左右兩派坐視情況繼續惡化下去，杜魯多代表的中央政府認為這批卡車司機是你們右派的人，你們自己要想辦法收場，但左派認為杜魯多在推卸責任，他們指出撤銷司機的職業證照，就是聯邦政府可以做的事之一。

反倒是美國受不了了，11日拜登總統直接給杜魯多打電話，希望他能夠盡快採取行動，拜登表示這會影響美國企業與美國經濟。其實拜登沒有講出來的是，美國政治也會受影響。

美加聲氣相通，美國的共和黨與保守派，已經開始出錢出力，支持自由車隊運動；川普前總統稱，「自由車隊是對極右杜魯多政策的和平抗議，他已經用瘋狂的防疫措施摧毀了加拿大」，美國共和黨籍的參議員與州長更在第一时间表示支持這些「正義的卡車司機」，外國資金更紛紛流入，金援抗議示威活動，某些募款平台，多達半數的金援來自美國。

未來這更有蔓延至全球的趨勢，法國有樣學樣，警方已截停500輛自南部開往巴黎抗議的車輛，美國卡車司機團體「人民車隊」（People’s Convoy）宣布，將於3月4日在加州的印第奧市集結，前往首都華盛頓抗議，此外，荷蘭、紐西蘭、澳洲也爆發類似抗議示威活動。自由車隊現在已經成為激進的民粹主義者，藉著抗議防疫為名，指責政府殘害自由的象徵。

終於在11日，安大略省的右派省長福特屈服於國內壓力，宣布省內緊急狀態，明確表示違法者將面臨坐牢與巨額罰款的嚴重後果；加拿大高等法院下令，堵塞加、美邊境大使橋的示威者，必須在11日晚間撤走，目前卡車已經散去，但傳言卡車遊行將轉移陣地到多倫多，看樣子，對峙還會持續相當一段時間。

美國與加拿大本來陸地相連，兩國又有北美自由貿易協定，貨運得以自由出入，但是防疫規定，讓自由往來增添人為限制，更何況還有人為的抗議堵路塞橋，這導致大量美國工人的生活因此受到了嚴重影響，而供應鏈受阻，更有引發通貨膨脹的憂慮。

而更麻煩的是，事實上，卡車司機的抗議現在有脫離政治主流的跡象，司機內部封閉，訊息自成體系，內部陰謀論流傳，激化的程度與南邊的美國，異曲同工，加拿大卡車圍堵首都，就像美國群眾圍攻國會一樣。

雖然人民應該有表達與抗議的自由，但是這需以不影響他人自由為前提，我們認為類似影響人民社會安寧、經濟復甦的卡車抗議，應該適可而止，政府也要從大多數人民的權益考慮，明快執法，才能維繫疫後的社會。