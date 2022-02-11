北韓的飛彈外交 打到三個目標

北韓 在1月份，足足試射了七次飛彈，平均每三到四天試射一次，總數量比去年一年還多，導彈種類從速度有十倍音速的高超音速，到30日試射的可以打到關島的火星12號不等。可是自從2月1日播放了金正恩在長白山騎著白馬疾馳的紀錄片後，卻突然沉寂了下來。

究竟金正恩葫蘆裡賣甚麼藥？外界都在猜測，國務卿布林肯12日將在夏威夷，和南韓 與日本就北韓問題舉行三邊會談，研商共同對策。

北韓飛彈外交行之有年，操作嫻熟，至少達到三方面的作用，首先，是影響南韓3月總統大選的選情；韓國朝野素來有「北風效應」之說，北風刮得越冷，只會使得南韓拉緊衣領，北韓越是威嚇，只會對南韓在野的保守派國民力量黨越有利。

雖然這意味著，文在寅政府5年的對朝政策努力，最後以失敗告終，但北韓的試射正是要迫使南韓的未來總統，不論是左派還是右派的政府，都要正視北韓的存在。

可是飛彈外交最重要目的，就是在引起美國的關注，尤其是30日以高角度發射的火星­-12飛行距離約為800公里，最高高度約為2000公里，如果以30至45度的正常角度發射，最大射程可達4500-5000公里，足以打到關島，北韓還特意公布其升上2000公里太空回望地球的照片，炫耀其導彈技術。

美國採取的是外交對應，一方面美國國防部表示，願意無條件與北韓展開對話，國務院發言人8日也重申，對朝鮮並無敵意，呼籲平壤恢復對話，但在另一方面，拜登政府則向聯合國安理會提案，討論飛彈試射是否違反安理會決議，預備加重對朝鮮的制裁。

但是這必須中國與俄羅斯同意才行，這就是北韓飛彈外交的第三個作用，藉此向北京示好，賣中國人一個面子，畢竟中國大陸已每日向北韓發出一列滿載的貨運列車，以紓解北韓境內的糧食與疫情危機。

更值得注意的是，四日正值北京冬奧 開幕，過去北韓哪管中國是否有重要慶典，無論是金磚高峰會、中共中全會，照樣試射飛彈，甚至核彈試爆，但是在冬奧開幕當天，卻沒有發射飛彈，反而金正恩向中國國家主席習近平發去賀電，祝賀北京冬奧會在世界性公共危機和空前嚴峻的局勢下仍然成功開幕，取得社會主義中國的又一個巨大勝利。

中國也投桃報李，近日美國提議要聲明譴責，但中俄都拒絕加入聲明，中國常駐聯合國代表張軍4日呼籲美國，在和北韓往來時要更具彈性，美方應該提出更具吸引力、更實際、更靈活的方法、政策和行動，並願意通融北韓所關切的問題。

美國對於在安理會受挫，非常不滿，認為就是因為安理會持續的「沉默」才助長了北韓悍於挑戰國際社會，但是也無可奈何。

不過大家也知道，試射不可能永遠暫停，美方8日放出消息，北韓正在中朝邊境檜中裡地區，修建一個祕密洲際彈道飛彈基地，專家表示，靠近中國邊境，對防止美國先發制人的打擊，具有潛在的威懾作用，因為可能會波及中國，美國會格外謹慎。

美方擔心20日冬奧結束後，北韓試射、甚至試爆的挑釁，將會急遽升高，朝鮮外務省2月8日更聲稱，朝鮮是世界上僅有幾個擁有核武和先進導彈的國家之一，也是唯一透過「震撼世界」的導彈試驗來對抗美國的國家。

2月16日是朝鮮已故最高領導人金正日的生日「光明星節」，屆時北韓會不會以更大的試射飛彈，甚至是戰術核彈試爆，作為慶祝，還是改以較沒有威脅性的閱兵儀式，北韓飛彈外交運用之妙，存乎一心。

北韓多年前就知道，美國是尊重實力原則的，朝鮮試射導彈一直被視為向美國發出要求談判的訊息，但美國近日聚焦烏東危機，實在無暇理會朝鮮半島局勢發展，事實上，看準美國不敢強硬回應，也是北韓敢於試射的初衷，拜登政府要如何應付北韓，將又是一樁外交政策的挑戰。