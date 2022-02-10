聯準會要升息 謹慎因應陣痛期

在物價持續高漲的大環境下，美國聯邦準備理事會（Fed）於2022年啟動升息 周期幾乎已是板上釘釘。然而，當前的通貨膨脹情勢未必會因利率走高而迅速平息，部分由過多資金吹起的資產泡沬，卻可能在聯準會 的鷹派打壓下而受到擠壓，甚或爆破，加以戰爭風險的不確定性，全球經濟成長前景尚未明朗下，升息陣痛期難免，這一年須得謹慎因應。

根據統計，美國去年12月的消費者物價指數年增率達7%，寫下1982年6月以來單月最高紀錄。反映在升斗小民的生活層面，就是萬物齊漲，民怨四起，形成對拜登政府的執政危機。

檢視這波通貨膨脹，去年3月漲幅才跨過2%警戒線，年底就衝上近40年新高，可說是來得又急又猛；究其成因，主要是三大因素形成的完美風暴：一是強大的財政政策刺激，自2020年3月疫情 爆發以來，聯邦政府推出多項紓困方案，投入約6兆美元，以維持民間消費需求於不墜；二是無限制的寬鬆貨幣政策，由聯準會透過購買債券，為市場注入流動性，從聯準會的總資產規模由疫情前的4.3兆美元倍增至8.8兆美元，可見其手筆之大；三是新冠疫情封鎖效應帶來的供應鏈斷鏈衝擊，出現產能受限、運輸不易的供給面困境，佐以政府不斷撒錢、聯準會不斷印錢的推波助瀾，過多的通貨追求有限的資源，自然把這隻通膨惡獸愈養愈大。

2022是選舉年，面對期中選舉的政治壓力，拜登政府迫切需要緩和當前物價大幅上漲的局面，以紓解民怨。也因此，相對於縮減政府支出之不易，聯準會運用升息手段，以提高借貸成本降低資金需求，進而控制通膨，就成了必然且具宣示意義的選項。

然而，以美國經濟當前的情勢而言，升息卻未必能有立竿見影的效果。

為因應疫情危機而增發的貨幣，一定程度上確實會對物價有刺激作用，但並非導致這波通膨惡化的最大原因，因為衡量貨幣強弱的美元指數大約維持在95上下，與疫情前相當，在消費者物價指數節節走高之際，美元指數卻並未大幅貶值，顯示美元供給尚未泛濫成災，與聯準會此前的判斷一致，即物價上漲的根本原因是供給緊縮，例如木料價格走高，更多是因為疫情導致的產能下降，以及貨車司機不足造成的供應鏈阻塞。

因為如此，所以啟動升息周期、逆轉貨幣政策，並不能解決供應鏈問題。例如調高利率，不會讓原油增產，也無法讓貨車司機變多，更不會對芯片的產能有所幫助，歸根究柢，還是要從消除供給面的種種障礙做起，例如邊境限制解封、找出與病毒共存之道、降低關稅、阻斷關鍵產業的聯合壟斷等，促進貨暢其流，在這方面，美國政府還有很大的使力空間。

儘管聯準會升息無法快速平抑物價，但對於資金成本敏感的資產市場而言，卻會帶來直接的警示效果，近期無論是美國國債或美股，都已因聯準會的多次升息暗示或鷹派言論而大幅波動，大城市房價漲幅也稍顯緩和跡象，顯示各類資產的估值正在因應貨幣政策的調整而調整。

這也正是現階段聯準會再三考慮斟酌之所在，既要壓制資產泡沫，卻也不能讓泡沫爆破，畢竟穩定物價之外，穩定經濟也是其任務之一。因此，儘管升息已毫無懸念，但升息節奏及幅度，市場卻難有定論；更重要的是，聯準會近期鷹派當道，除了升息，更有「縮表」之議，即縮減聯準會的資產負債表，直接抽回流動性，如此一來，美國經濟及資產市場勢將面臨更大的挑戰。

升息可說是今年美國經濟的主調，但升息絕不單純是經濟問題，還有政治考量。如今無論是美中關係緊張，還是俄羅斯可能入侵烏克蘭，都讓美國頭疼，令升息變數更加複雜；如若外部四處開花，升息腳步又過猶不及，就可能造成難以收拾的局面。面對升息，不僅聯準會要斟酌，民眾也要謹慎以對及做好準備，以期平穩度過陣痛期。