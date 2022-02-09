北大報告大實話 真相被中共消音

北京大學國際戰略研究院上月30日發表「技術領域的中美戰略競爭：分析與展望」，指中國科技領域明顯落後美國，無論技術或產業面，美中都面臨「脫鉤」帶來的損失，且中國損失比美國更大，特別是芯片產業。報告說，中國只剩技術含量低且附加價值低的企業，使中國留美科學家返國工作意願低落，影響中國高科技發展。

這篇說出大實話的報告出自極富國際聲譽的北大，更引發關注。報告藉春節假期前發表，「存活」五天後，4日被消音，網上再也看不到。很多評論認為，北大說實話與習近平 當局吹噓中國「偉大復興」、處處讓美國「嚇尿了」的論調相反，誰真誰假，一目瞭然，所以報告被「和諧」(河蟹)，一點都不意外。

中國在科技領域急起直追美國，差距有多遠，也許存在爭議，但中國其實追得很辛苦，很多真相頗難堪，和官方吹噓的，譬如超高音速導彈研發、反航母導彈，或殲-20戰機和先進戰艦等領先美國，實際差距卻非常大。中共宣傳被北大學術報告戳破，當局不想讓民眾知道太多真相，只能封殺報告。

這篇報告承認，2017年底起，中美貿易摩擦和技術競爭後，中國還有很長的路要走，美國科技實力依舊領先全球。包括：一，論文和期刊文章數量中國雖劇增，但被高度引用和原創數量上，中國卻大幅落後美國；二，研發總支出上，美國長期高居世界首位。尤其基礎研究投入金額和比例，中國遠低於美國；三，美國高等教育具壓倒性優勢，吸引全球人才，科研環境吸引高比例海外學生學成後留美國發展。中國頂尖人工智能(AI )人才只有34%留國內，約56%在美國就業；赴美學習AI的中國留學生 ，高達88%畢業後留美發展，只有10%返回中國；四，體現國際科技規模的專利申請與轉化，中國年度申請量已超越美國，但美國專利技術領域分布較全面、質量高，中國專利結構較單一。

報告分析各關鍵科技產業，中國在航天和軍用航空領域擁有自己的技術。然而民用航空產業，中國處於明顯劣勢，基本依賴從美歐購買整機或核心部件組裝，美國投資審查和限制使中國難以透過收購獲取核心技術。

更糟糕的是，美國的脫鉤戰略伴隨組建「民主國家科技聯盟」，使中國孤立無援，也無法大幅增加從美國之外的第三國進口關鍵零組件，增加吸收外國高端人才和技術的難度。

說白了，美國卡中國科技咽喉愈來愈緊，擊中中國的弱點痛處。譬如中國商用客機C919研發已15年，黨媒宣稱是國產自製的「民族驕傲」。但美歐禁止輸入關鍵零組件後，除了機身、機翼、尾翼和內飾是國造，發動機、導航飛控、雷達、通訊、燃油系統等全靠進口；一架客機400多萬個零組件，很多先進冶金和技術，連螺絲釘等中國都難仿製。

這類「美麗的謊言」不勝枚舉，包括李克強總理2017年公開說，中國年產380億支圓珠筆和外銷，但直到2016年才完成筆尖研發自製；近日美軍F-35C在南海出事，網傳美中搶著打撈，中方急於想獲得美國先進戰機製造機密。

川普政府啟動科技禁運後，拜登政府螺絲愈上愈緊。商務部7日宣布，再把33間中國企業和學校納入實體名單，包括雷射光電、航太、渦輪葉片和生物科技等，禁止美國企業向其輸出技術或有業務往來。中方指責美國經濟打壓和霸凌，美方則稱這是制裁中方竊取商業機密、違反智財權。

美國國際戰略研究中心(CSIS)和Tafts大學教授Michael Beckley等學者，都贊同北大報告的結論，認為美中經濟快速脫鉤對中國具「毀滅性」影響。因為中國90%先進製造設備、70%到80%石油，所有高端晶片、感測器和先進醫療設備都靠進口，都給西方許多可施壓的痛點。

習近平力倡「自力更生」，但科技研發不是短期內可奏效，起碼需數十年腳踏實地深耕。為求延任，習高擎民族主義大旗，反而無法認慫找到台階下，使今年中國經濟受損繼續擴大。過去靠盜竊智慧產權、逆向仿造等「彎道超車」獲得近利，現在開始嘗到苦果，付出代價。