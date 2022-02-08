清零面臨挑戰 疫情調控「新常態」

美國因新冠疫情 死亡人數已經破90萬人次大關，成為全球之冠，部分地區醫療照護系統已面臨極限。香港、日本單日確診數也創兩年來新高。Omicron來勢洶洶，已造成全世界9000萬人確診，但因為傳染性強，輕症居多，讓世人解讀差別極大，世衛秘書長譚德塞警告，這病毒很危險，仍在變異中，全世界仍不到鬆懈時刻。

有人預期，Omicron可能會讓疫情大流行轉變為地方型流行病，甚至會因集體免疫是讓新冠全球災情終結。樂觀的源頭來自英國確診數快速下降，丹麥、瑞典都宣布取消所有防疫 措施，讓接種疫苗民眾能儘快恢復正常。泰國已恢復開放外國旅客觀光，管制極嚴的紐西蘭也決定要在後疫情時代，學習和病毒共存，讓返國紐西蘭人不必居家檢疫。

各國面臨的難題，除了西方個人主義盛行外，年長族群未接種疫苗構成社會防疫破口，更是讓「集體免疫」難達目標，政府不敢輕易解封，但邁向第三年的疫情封鎖，已使得防疫疲勞越來越明顯，歐洲各國對於防疫管控措施，仍然成為各地民眾抗議焦點，奧地利好不容易能成為歐洲第一個立法強制成人施打疫苗的國家，德國也考慮跟進，但社會反彈壓力，讓各國政府叫苦。

中國大陸拜專制集體主義之賜，僅因三例無症狀感染確診者出現，動輒將百萬人口封城隔離。西方人很難理解這些微不足道的確診病例，何以要耗費這麼大的社會成本？中共 可以因為確診病例出現，以防疫不力之名將地方領導拔官，各地官僚寧可過之無不及地採取各項封鎖措施，最重要的目的之一，是為了冬季奧運，儘管以各種難以想像的措施圍堵，終究擋不住病毒來襲，中共也發現，嚴格的清零政策已經越來越難做到。

困境之一是，因為封城而積累的民怨越來越強烈，地方官員因封城醫療物資供應混亂，傳出許多悲劇，連中央官員都不得不出面道歉。中共防疫成功，原本是傲視國際，恥笑西方體制失靈的重要政績，卻因為新病毒變異株的快速傳播特質，暴露出國產疫苗抵抗力不足的事實，令地方醫療系統面臨考驗。中共清零政策的不現實，也使得民眾感到和病毒作戰看不到盡頭，西安醫院拒診事件就是中共極不願意讓外界看到的實況。

困境之二是，因為清零封鎖作為，造成生產系統受阻，供應鏈混亂與越來越不可評測的經濟影響，傷害到中國本身生產，也連帶嚴重傷害到世界經濟。因為供應鏈混亂造成的供需失調，也是通膨產生的關鍵因素，更阻礙國際投資的信心，這些都是中共領導當前面臨的難局：在政治上，清零無法鬆手，在經濟上，清零必須改變。

即使是採取相對寬鬆政策的台灣，也在估量與病毒共存的後疫情政策，衛福部長陳時中說，縮短居家隔離政策勢在必行，現在考慮初步將兩周縮短為10天。各國政府考量的依據都是，萬一真的大流行暴發，醫療體系能不能因應，因而台灣預先做了醫療管控措施，要以逐步鬆綁邊境政策，改變清零目標。

大陸或台灣對清零政策的不鬆口，不是來自科學研究的評估，而是來自政治民情的考量。相較於西方國家每天成天上萬人的確診，每天不過是兩位數的確診病例，就可能成為「父母官」照顧民眾不力的攻擊目標。東西方對疫情嚴重性判准差別之大，兩岸政府如出一轍，其實都是政府刻意積累的政治宣傳，把確診數降低作為政績鼓吹，如今一旦政策改變，非僅面子掛不住，民眾也未必能夠接受，基於現實，都還需要經過一番「疫情新常態」的心理建設過程。大家都想早日恢復正常，但新冠病毒已經是全世界生活的共同經驗，成為生命的一部分，我們已經不可能完全回到過去。

最關鍵的還是如何穩住後疫情時代的世界經濟動向，不讓通膨衝擊過大，讓經濟也能走回正軌。然而，不只疫情，經濟還受到世界政情衝擊，新冷戰情勢更惡化供應鏈混亂，使得虎年一開始，政經鉅變有點煞不住車的感覺。然而，各國領導者都試圖穩住疫情和政經衝擊勢頭，不要讓局勢向下發展，疫情看得到微光，世局也是，但前提是，領導者必須務實放下成見，接受改變，這個新年頭才有迎向光明的機會。