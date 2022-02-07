臉書恐怖墜崖 史上最大媒體高峰已過

臉書 (Facebook)的母公司Meta Platforms上周三(2日)公布上季財報，獲利不如預期，且對今年第一季收入預估也不及華爾街預期，導致財報後股價大跌，3日大跌26.4%，市值一天蒸發2300億元，從9000億減為6600億。這種墜崖式崩塌，不但是臉書創辦17年來最大單日跌幅，也是所有公司市值歷來最大單日跌幅。

向來被稱為社交媒體(social media)的臉書，是史上最大媒體。無論使用人數(上季臉書四大平台每日活躍用戶共28.2億)和廣告收入(2021年收入1180億)都是媒體歷來最高紀錄。2021年全球人口78.7億，臉書每日活躍用戶占了三分之一，是中國14.4億人口的兩倍。

臉書不久前仍讓人驚羨它的成就，創辦人查克柏格2015年到西雅圖與中國國家主席習近平見面、2016年到北京天安門廣場在霧霾中慢跑，輿論認為查克柏格正努力敲開中國大門，如能成功將有助14億人取得防火牆外的自由世界資訊。

但2016年美國大選曝露臉書被大量假新聞淹沒，各界開始逆轉對臉書態度，認為它為了從互聯網取得更大廣告利益，犧牲用戶隱私；近兩年，臉書受到更多攻擊，包括去年有吹哨者到國會作證，揭發臉書不良經營手法，包括毒害青少年。去年國會展開對臉書的反壟斷調查，包括自由派國會議員都主張將巨無霸的臉書分拆，一分為三，讓Instagram和WhatsApp從臉書平台獨立出來。

臉書2日財報可看作近年輿論惡化的總爆發。因為財報獲利雖少於預期(每股獲利3.67元，低於預期的3.84元)，但季度收入336.7億，仍超過預期的334億。臉書去年10月改名為Meta Platforms，宣稱未來將全力打造一個元宇宙 (虛擬世界)，讓用戶進入可互動的平台，但投資者懷疑發展方向。臉書在財報視訊會議透露，今年元宇宙計畫將出現100億虧損，投資者立即以拋售回應。

除了元宇宙計畫被懷疑，財報還透露兩大訊息，一是臉書每日活躍用戶出現17年來首次減少。臉書四大平台，即Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger，第四季每日活躍用戶仍緩慢增加至28.2億，但Facebook首次減少，從第三季的19.3億減至19.29億，雖只減少100萬人，相對於近20億人不算多，但這個重大變化是17年來第一次。減少100萬人主要來自美國本土，從第三季的1.96億減為1.95億。更重要的，輿論認為，萎縮是臉書的未來走勢。

二是臉書賴以營利的互聯網廣告收入，也出現減少趨勢。互聯網廣告收入占臉書全部收入的98%，臉書在財報會議透露，因為蘋果 iPhone推出保護隱私新規定，將導致臉書今年損失100億收入；另外全球性通膨和供應鏈麻煩，減少廣告商支出。美國本土每日用戶不增反減，也將影響廣告收入。

臉書以聯繫全球60億人作為最終發展目標，這個目標下，臉書必須不斷開發能吸引新用戶的新功能，但自從Instagram和WhatsApp各自獲得成功後，臉書近年再沒有推出新功能，而且因為被國會調查，也不能再用併購方法維持增長；去年臉書用3.15億元想併購一家Gif圖片公司，計畫已受阻。

因此開發「元宇宙」成為臉書謀求再生之路，但這條看似具有巨大潛力的新路會成功嗎？股價大減26%的訊息顯示，市場未必看好；不看好的最大因素是，臉書要用戶戴上巨大VR頭鏡去玩虛擬遊戲並不被看好，因為青少年可能會有興趣，但多數成人會有興趣嗎？

這方面發展，市場反而看好穩扎穩打的蘋果和微軟。微軟19日宣布用687億元併購Activision公司，目標是研發電玩的虛擬科技，目標是對準青少年，這是務實的路線；蘋果被傳將今春將推出一虛擬現實頭鏡，但因不夠完善而延後推出，市場普遍看好蘋果。因為歷史證明，只要蘋果出手，每能對市場上原有的相同產品作出改進。

查克柏格以聯繫60億人作為最終發展目標，當用戶人數不斷增加，向目標進發時，臉書也不斷震動人心。但現在用戶人數開始停滯、甚至減少，而用戶減少，也對廣告收入造成影響。因此險書發展可能已達巔峰，再往下去，就可能從高峰回落。

值得注意的是，臉書要打造元宇宙，若能成功，至少也要數年之後，救不了眼前的燃眉之急；臉書的更急切危機，應是近年輿論對它的印象惡化，查克柏格有必要對症下藥，扭轉臉書形象，才是正確方向，而不是捨本逐末地去開發元宇宙。