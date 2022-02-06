中國辦冬奧 美國狙殺IS首腦 巧合較勁

北京冬季奧運3日晚間開幕，不知是巧合或白宮刻意安排，拜登 總統下令美軍特種部隊，3日凌晨(奧運開幕前數小時)在敘利亞東部狙殺伊斯蘭國(IS)首腦庫雷希。雖然庫雷希是引爆炸彈自殺，但美軍反恐任務的過程和影響，與狙殺賓拉丹非常相似。到底是凸顯美國世界警察角色、挽救拜登民調，或和中國冬奧搶峰頂？新聞難免造成各方面效應，時機耐人尋味。

這樣看待可能有爭論，但美中激烈較勁各方面都競比下，難免有這種聯想。中國主辦冬奧，美國外交杯葛；冬奧開幕前，美國秀肌肉展現情報搜集、特種部隊斬首行動等超強戰力。北京冬奧 是秀軟實力，美國則秀硬實力，分搶世界媒體焦點，究竟屬巧合或刻意安排，因涉軍情機密，真相很難廓清。

先談斬首行動。歐巴馬任內狙殺凱達首腦賓拉丹、川普任內派無人機用精準導彈刺殺伊朗革命衛隊首腦蘇萊曼尼，拜登則斬首庫雷希，三位總統都凸顯美國扮世界警察維護秩序、獵殺恐怖魔頭或敵方首腦的能力。凱達和伊斯蘭國是人類公敵，蘇雷曼尼較有爭議，但三件事都彰顯美國的霸權能力和決心。

從拜登和幕僚群在白宮戰情室觀看狙殺過程實況，三架直升機搭載24名特種部隊，還有滯留空中的無人機、武裝直升機戒備支援，三維空間作戰整合了精確情報、先進武器、全球通訊和部隊實戰能力等優勢，確實會讓敵對國家的領導層膽寒。

白宮下令狙殺庫雷希時機非常微妙。據報導，美國去年9月已掌握情報，經一系列庫雷希住房模型的突襲演練，拜登1日下達行動令，似非因庫雷希要逃跑。狙殺行動不使用導彈，而派風險和成本較高的特種部隊突襲，行動前還廣播要附近住戶撤離，保護無辜民眾；後來庫雷希引爆炸彈自殺，連帶炸死逾六名兒童和其他婦女(可能是其家人)，美國這一仗幹得漂亮。

據報導，突襲行動持續三小時，美軍無傷亡，除了自己炸毀一架故障的黑鷹直升機。此舉有助拉升美國和拜登國際聲勢。在拜登滿意度跌至僅41%之際，突襲行動讓美國立威，連帶具多重國際政治效應。

和美國剛性硬實力對比的，是3日晚(美國時間4日凌晨)北京冬奧開幕，展現中國軟實力。國際媒體公認，北京冬奧與2008年北京夏奧氣氛截然不同。習近平治下中國，打壓港人自由民主、壓制維吾爾族人權、武嚇台灣和限縮大陸民眾自由，甚至彭帥緋聞等，引發美歐國家外交杯葛。但這種國際氛圍更激發北京非把冬奧辦好不可，以展現中國崛起的實力。

從冬奧開幕展現人工智能、機器人和大量LED效果等，凸顯科技與中國傳統24節氣等文化結合，簡約中帶著炫耀國力和科技運用的自信。加上奧運村「閉環」處處展現機器人點餐、做飯和送餐等科技，中國媒體強調「科技含量」凸顯中國人工智能領先世界，但這種說法恐也言過其實。

去年東京奧運 ，日本曾用1824架無人機華麗展現美麗地球的科技能力，不遜於北京冬奧；再對照中國晶片受制美國禁運，科技產業瀕臨窒息，牆內還在拚命吹噓中國科技先進強大，滿足民族主義驕傲感，但對照客觀事實，海外華人未必認同，遑論國際媒體。

不過北京也利用冬奧展現具政治意義的舉動，包括：一，首次用維吾爾族青年衣拉木江共同點燃聖火，明顯是針對美歐指摘中共打壓維吾爾人的強力反擊。

二，習近平和普亭藉冬奧前會談，聯合聲明表達反台獨，還對美英澳建立AUKUS和協助澳洲製造核潛艦嚴重關切。習普聲稱雙方友好「沒有止境」，結成統一戰線對抗西方，未來發展影響重大。國際媒體認為，習藉機凸顯中國的世界地位已變，對西方批評不屑一顧，反擊西方外交杯葛。

北京冬奧顯然想複製2008年奧運的成功宣傳和政治效果。黨媒宣稱冬奧只花39億美元，但美國「商業內幕」調查顯示，北京漏列幾十個項目，估計花費至少385億美元，比最初預算16億美元高24倍。

2008年北京奧運逾80國的元首高官出席，今年參與冬奧各國貴賓卻大幅減少。日前發生荷蘭記者現場賽況轉播被中國警察推搡、俄羅斯選手在社群媒體哭訴伙食和住宿條件不好；100%人造雪的場地違反綠色奧運承諾，它比天然雪堅硬，但願不要出岔使選手受傷，冬奧各方面兆頭不算好。中國耗費巨資，天時、地利、人和都難再重現2008年京奧輝煌歷史，可能成習近平主政的硬傷。