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紐約市兩名員警殉職 請來拜登總統

社論

民選市長第一要務是維持好治安，保護市民生命財產安全。如果做不到，讓盜賊四處劫掠，檢警視而不見，抓而不罰，民眾怒火自然會在民調中反映。如今全美各大都會治安敗壞，拜登總統民調直跌，他3日專程到紐約市，討論暴力犯罪上升與防治辦法。這個動作可能是杜絕共和黨批評「縱容犯罪」(soft on crime)的政治防禦，想保住民主黨在11月期中選舉不失分。

治安惡化並非右派媒體渲染，更不是白宮發言人莎奇嘲諷「那些人生活在另一宇宙」， 而是百姓親身感受的現實。歹徒愈來愈毫無顧忌，用黑槍公然射殺執勤員警，2021年全美有73名員警執勤時死亡，是前年的兩倍。

拜登專程到紐約市，正逢兩位年輕員警處理家暴事件遭前科犯用黑槍打死，全市隆重舉行喪禮之際。紐約市是民主黨大本營，治安在前任市長白思豪左傾寬鬆政策下持續惡化，警民關係不斷激化。新市長亞當斯上任就遇重大治安事件，包括華裔高慧民在地鐵遭遊民瘋漢推下月台致死、兩位年輕員警被槍殺，都讓市民心寒，連執法人員都死於歹徒槍下，何況一般民眾。

此案涉及跨州黑槍買賣，已非紐約州市能獨自處理。亞當斯兩周前出席華府全美市長年會，當面要求拜登到紐約視察。美國天天有犯罪，民主黨主政的藍州或都會更糟糕，從洛杉磯、舊金山、波特蘭、芝加哥、費城、巴爾的摩到紐約，民主黨「縱容犯罪」標籤已被共和黨牢牢貼上；民主黨主導的國會與白宮火燒眉睫，不得不回應。

拜登主政後，2021年凶案發生率達數十年高峰，部分州如加州輕罪不罰、刑事保釋容易，釋放輕罪犯等都助長犯罪。2020年5月，明尼蘇達州非裔佛洛伊德遭警察壓頸致死，觸發全美「黑人的命也是命」示威，少數族裔在司法系統的遭遇被凸顯，刪警局預算受到大城市自由派選民支持，各地警方得不到檢方與法官支持，士氣低落，罪犯趁機而起。

2020年夏天各大城市爆發「黑人的命也是命」運動，商店和街道遭掠奪破壞，財物損失以億元計，卻不見檢警抓人法辦，讓全美人心丕變，傳統價值觀念動搖。聯調局統計顯示，2020年暴力犯罪比2019年增加30%，是1960年代以來最大增幅；2021年數字尚未公布，可能更糟。

民主黨對暴力激增常以疫情、經濟和槍枝作理由，卻無法讓人信服。舉例說，此前全美犯罪率下降，但民眾擁槍數不減反增；槍擊暴力案多發於民主黨主政的都會區，也是槍枝管控嚴格的州市。再如2008年金融海嘯，經濟衰退，但暴力犯罪並未顯著增加。疫情也未在其他國家造成暴力頻傳，唯獨美國因槍枝泛濫、政策保護人權為由縱容，打擊警察執法，終於形成惡果。

紐約州、加州都實施低刑事保釋金，有些輕罪可無保釋放。2021年紐約市警局預算更被刪逾3億多元，無保釋放的前科犯、精神病遊民造成紐約市高犯罪率。紐約市今年1月主要犯罪9655件，與去年6905件同比增加38.5%。

民主黨主政的城市或民選官員忌憚認真究辦，招致選民抱怨，將流失選票。維護治安雖屬地方權限，白宮與司法部也不能放任不管。拜登這次紐約行程，試圖平衡與強調解決治安問題。他先到離華埠咫尺之遙的市警局宣布力挺亞當斯打擊犯罪政策，絕不手軟；強調「刪減警局預算不是辦法，必須給警方經費、工具、訓練，警察既是社區夥伴、也是守護者，要做領袖」，向執法人員打氣。

拜登要求司法部成立追查跨州黑槍專案組，法辦南部跨州沿I-95公路運送的非法槍枝，並允諾撥款從基層社區改善做起，而非純靠檢警執法。

對民眾來說，治安好壞無關黨派立場，而是貼身安危的大事。治安惡化絕非拜登一人就能有作為，兩黨須協商合作，以召開特別委員會、聽證等廣徵博議，提出可行方案。

目前民主黨在國會有關警務改革、刪減警局預算、保釋改革等激進立法都已擱淺，毫無通過希望，這是好事。拜登以總統身分視紐約市治安，既有安撫，也矢言與執法人員站同一陣線，卻無法根本解決治安問題。

邀拜登訪紐約的市長亞當斯，在拜登離開後的記者會說，如何管制外州黑槍，他不敢指望國會，只能做好市長能做的事，「我們不可能指望得到百分之百的協助，但我總得讓大家知道問題所在，別的單位怎麼做我管不了，我們做好我們的工作」，說明這也是一場政治秀。

拜登 民主黨 紐約市

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